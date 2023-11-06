【飛機女客怒罵後座片段瘋傳】一句「我有權後傾座椅」再掀【世紀爭議】

一短自周四起，在 TikTok、X 等多個社群媒體平台傳播的短片，顯示一宗客機上因飛機座椅後傾問題而引發的罵戰，影片在多個平台被觀看超過900萬次，亦引起熱烈迴響。



上載影片的人並沒有詳細交代事發航班的資料，但片段顯示一班航班已降落後，旅客開始準備下機時，一名客機上的女子，向後座的一男一女乘客叫嚷，指:「整個旅程中她都在推我的座位。」





相信爭議過程是由於前座女子在航程中一直將座椅向後傾引起。





事關，怒罵女子期間更站起並向後座乘客身旁的中年男士怒吼：「你自已亦看到的，你知道她做了甚麼事。」





女子更咄咄逼人的再三表示：「我有權將座位向後傾。」





網民對誰是誰非的反應亦甚為兩極，有評論支持前座女子堅持使用座椅後傾的功能。但有人則認為，尤其是在短航機上不應將座椅後傾，是飛行期間的「不成文禮儀」。





體育運動博主GoJoandGolic兩日前在社交媒體X(前名為Twitter)上傳有短片後，亦引發有關爭論。





網友Carolyn Rainey表示：





「座位上既然設置後傾按鈕，她這樣做也是正確！」





網友Mike Lowrey亦指：





「無論如何，我也會將座倚往後傾。 這亦不是惡意的行為。」 網友Mike Lowre

相反，亦有網民認為，在機上將座椅後傾，是自私的行為。





網友Mike Lupo則認為：



「在經濟艙將座椅後傾的人，是自私的乘客。」 網友Mike Lupo

另一名叫Steve Trimborn的網民亦指，





「只因為你能夠（將座椅後傾），並不代表你應該這樣做。」





有趣的是，根據旅遊網站Expedia在2018 年進行的「客機禮儀報告」發現，40% 的澳洲人認為只有在飛行時間超過 3 小時的航班上才應該將座椅傾斜，亦有20% 的受訪澳洲人表示、傾斜座椅是不禮貌的行為。





但這問題只屬第二嚴重，更多受訪者（接近60%）認為，飛機上最令人討厭的人，是在出入時不斷碰撞前座及以前座椅背為扶手的乘客。









澳洲著名旅遊節目主持Catriona Rowntree上星期在 澳洲旅遊網站Escape文章 中的首項建議，就涉及坐飛機時坐椅後傾的問題。





「起飛前切勿傾斜座椅，若要將座椅後傾時、亦請先徵詢後座乘客的許可，而且人們普遍認為。」





她亦建議，尤其是在三小時以下的短程航班上，乘客不應將座椅後傾，強調這短暫的個人快樂，並不值得用擠壓別人們的空間及引發痛苦連鎖效應下換取。





Catriona亦提出另外十九項飛行時注意事項，包括：登機前做好準備、切勿要求在安檢處插隊、穿著得體衣物上機、將中間扶手的放置權留給中間座乘客、在機上控制好自己的孩子、尊重別人的私人空間等。





你又認為在飛機上將座椅後傾的行為可以接受嗎?











