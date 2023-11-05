租借大熊貓明年到期 澳洲動物園擬與中方續約

南澳動物園管理機構將和中國方面談判，爭取把澳洲僅有的大熊貓繼續留在阿德雷德。

ADELAIDE ZOO GIANT PANDAS

阿德雷德動物園的兩隻大熊貓旺旺和福妮。 Credit: David Mattner/PR IMAGE

2007年，時任中國國家主席胡錦濤訪問澳洲，除了令中國留學生市場升至超過200億元、簽署20年的天然氣供應合同外，還為澳洲帶來兩隻大熊貓，為兩國蜜月期增添色彩。

大熊貓旺旺（Wang Wang）和福妮（Funi）因此在2019年來到阿德雷德動物園（Adelaide Zoo），成為全澳洲「唯二」的大熊貓。當時合同期限十年，之後在2019年時續約了5年。

《雪梨晨鋒報》報道，儘管大熊貓租借合同明年將結束，但澳中雙方尚未就牠們的未來進行討論。

南澳動物園管理機構 Zoos SA 的發言人表示：「我們不知道旺旺和福妮會留在阿德雷德動物園還是返回中國。」

「與中國野生動物保護協會（China Wildlife Conservation Association）有關大熊貓的正式討論稍後開始，會探討是否有可能延長租約。」

總理艾巴尼斯正在訪華
，但外交部未有回應，他此行會否和中方討論大熊貓的問題。
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阿德雷德大熊貓會否絕後？

中國多年來在全球展開「熊貓外交」。中國駐澳大使肖千曾形容旺旺和福妮是兩國的「民間大使」。

過去十幾年，牠們一直是阿德雷德動物園最受歡迎的明星。而澳方除了支付每年100萬元的租借費，還每年支付數百萬元照顧熊貓並協助牠們交配繁殖。

根據中國國家林業和草原局的數據，目前共有63隻熊貓分佈在19個國家。而美國的熊貓租約在即將到期後，明年全美都不會再有熊貓——消息引起了大量民眾湧入動物園和這些可愛的動物告別。

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Published 5 November 2023 1:43pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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