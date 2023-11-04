艾巴尼斯訪華首站抵上海：澳盡可能與中合作 亦會提出雙方分歧所在

總理 艾巴尼斯訪華首站抵達上海，成為2016年以來首次官式訪華的澳洲領導人。





他受到了中國駐澳洲最高外交官肖千，以及澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）以紅地毯歡迎。





艾巴尼斯出發時形容今次是非常積極的一步，令緊張的澳中雙邊關係穩定下來。





艾巴尼斯表示：「我們應該在可以的情況下與中國合作，亦要在必須的情況下表達不同意。確保我們兩國進行接觸和對話，只要是符合我們國家利益，這都是積極的好事。」





今次是 7 年來，澳洲總理訪問作為主要貿易夥伴的中國，艾巴尼斯啟程前指，期待與國家主席習近平及總理李強進行具建設性的討論與對話，又形容行程是澳州對華採取耐心、謹慎及審慎態度的結果。





艾巴尼斯今日將在上海出席由李強主持開幕儀式的進博會，之後轉到北京，星期一與習近平會面。





在北京，外交部發言人昨日表示，中方歡迎艾巴尼斯出席進博會並正式訪華，中方願與澳方共同以今次訪問為契機，加強溝通，增進互信，擴大合作，深化友誼，推動兩國關係持續改善發展。





與此同時，艾巴尼斯確認，他將在訪問期間提出中國的人權問題，並敦促中國政府釋放 被拘留的澳洲作家楊恆均。





楊恆均於 2019 年被中國當局拘留，並面臨間諜指控。



