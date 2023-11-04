艾巴尼斯訪華首站抵上海：澳盡可能與中合作 亦會提出雙方分歧所在

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Australia’s Prime Minister Anthony Albanese receives a gift after arriving at Hongqiao Airport, Shanghai in China, Saturday, November 4, 2023. Anthony Albanese will hold talks in China with President Xi Jinping in the first visit to the Asian nation by a sitting prime minister since 2016. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

總理 艾巴尼斯訪華首站抵達上海，成為2016年以來首次官式訪華的澳洲領導人。

他受到了中國駐澳洲最高外交官肖千，以及澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）以紅地毯歡迎。

艾巴尼斯出發時形容今次是非常積極的一步，令緊張的澳中雙邊關係穩定下來。

艾巴尼斯表示：「我們應該在可以的情況下與中國合作，亦要在必須的情況下表達不同意。確保我們兩國進行接觸和對話，只要是符合我們國家利益，這都是積極的好事。」

今次是 7 年來，澳洲總理訪問作為主要貿易夥伴的中國，艾巴尼斯啟程前指，期待與國家主席習近平及總理李強進行具建設性的討論與對話，又形容行程是澳州對華採取耐心、謹慎及審慎態度的結果。

艾巴尼斯今日將在上海出席由李強主持開幕儀式的進博會，之後轉到北京，星期一與習近平會面。

在北京，外交部發言人昨日表示，中方歡迎艾巴尼斯出席進博會並正式訪華，中方願與澳方共同以今次訪問為契機，加強溝通，增進互信，擴大合作，深化友誼，推動兩國關係持續改善發展。

與此同時，艾巴尼斯確認，他將在訪問期間提出中國的人權問題，並敦促中國政府釋放 被拘留的澳洲作家楊恆均。

楊恆均於 2019 年被中國當局拘留，並面臨間諜指控。

上月澳籍記者成蕾在中國監獄服刑 3 年多後已獲釋返回墨爾本，總理指，事件為楊恆均獲釋帶來新希望。

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Published 5 November 2023 9:38am
By Peggy Tsoi
Source: SBS

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