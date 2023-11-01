總理訪華在即 楊恆均兒子致函冀助父獲釋

要點 被中國拘留的澳籍作家楊恆均，其兒子表示父親的健康狀況在拘留期間惡化。

他們促請總理艾巴尼斯在訪華期間確保楊恆均獲得釋放。

楊恆均於2019年在中國被指涉嫌從事間諜活動遭拘捕。

正被中國拘留的澳洲作家楊恆均，他的兩個兒子懇請總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），協助帶他們的父親回家。





楊恆均的兒子表示，父親的健康狀況在中國拘留期間「惡化」。





楊恆均於2019年在中國被指涉嫌從事間諜活動被捕，現在已囚禁在北京的監獄超過四年。



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自這位學者被拘留以來，他的兩個兒子上星期首次收到父親寫給他們的信，由探訪他們父親的澳洲領事官員探訪轉交。





兩個兒子要求不公開他們的身份。





艾巴尼斯將於本周六（11月4日）前往北京訪問四日，期間將與中國國家主席習近平會面，這是兩國關係解凍的跡象。



外長：利用一切機會要求楊恆均獲釋

外長黃英賢周三（11月1日）接受天空新聞台Sky News訪問時表示，總理今次訪華她也會隨行，並確保在今次的國事訪問，會利用一切機會，要求楊恆均獲得釋放。





黃英賢表示，工黨一直要求楊恆均獲釋放，「我們也與他的家人一樣，擔憂他的病情，醫療情況及治療，並將繼續提出這些憂慮。」





在給總理的信中，楊恆均的兩名兒子促請艾巴尼斯採取行動，利用這個「狹窄的機會之窗」來協助確保他們的父親獲釋。



他們寫道：「我們請求你們盡一切努力拯救我們父親的生命，並令他可以立即返回澳洲與家人團聚和重獲自由。」





「我們要求你清楚明白，如果這個政府在將接待你的地方以南幾公里，扣留了一名澳洲公民，那麼兩國政府的雙邊關係是不可能穩定的。」



楊恆均病情惡化

醫學部門在8月告訴楊恆均，他的腎臟有一個長10厘米的巨大囊腫。





由於擔心父親的生命安全，他的兒子當時促請政澳洲政府，為這位支持民主的作家申請保外就醫或在拘留所外接受澳洲監督的護理。





上周三的領事報告稱，楊恆均的「健康狀況有所下降」，臉色蒼白及體重下降。





據稱，楊恆均報告指一位新醫生給他處方了三種維他命丸，並在他的日常飲食中添加了一隻雞蛋作為治療。





他的兒子在信中寫道，有兩個因素顯得楊恆均的被囚禁是「特別殘忍」。





其中包括對一個「充滿活力、完全無法靜坐不動」的男子，強制監禁，並剝奪他對閱讀和寫作的熱愛。



楊恆均給孩子的書信

楊恆均在9月21日寫給兒子的一封信中，題為「讀好書，行正路，做好人」，回答他們如何過好生活。





楊恆均在信的開頭向孩子解釋說，他選擇移民澳洲是因為他希望孩子能出生和長大於「世界上最美麗的國家，法治強大，人權得到保障」 。



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楊恆均寫道，四年多來，除了偶爾透過玻璃窗照射到陽光外，他從沒有機會有直接陽光照射。





他的兒子寫道，父親入獄是因為他代表了真理、民主和理性的思想交流。





他們說，父親在 18 個月內接受了 300 多次的審訊，其中包括六個月的嚴刑拷打。





這位作家被剝奪睡眠的權利，手腕和腳踝被綁在椅子上好幾天，直到他無法走路。





楊恆均的兒子表示，艾巴尼斯為釋放成蕾所做的努力，向澳洲華人社區傳達了一個訊息：「不論任何種族，國家都會維護其公民的權利。」





他們在信的結尾寫道，父親還吩咐兒子不要擔心他。



