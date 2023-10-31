全澳房屋租盤10年新低 首府城市跌幅最大

最新數據顯示，澳洲的租務市場長期供不應求，尤其是在首府城市。





房地產數據分析機構PropTrack本周一發表一份租務報告，顯示9 月份新出租物業數量創下十年來新低，自去年以來減少了 5.7%。





與 2022 年 9 月相比，首府城市的新租盤量降幅最大，其中墨爾本下降 20.2%，雪梨降 12.2%，珀斯降 8.3%。



與此同時，移民加劇了對有限房屋存量的競爭，在過去 12 個月內，全國人口增加了 563,205 人。



搶租盤的現像亦影響了租金，城市的租金平均每周 550 元，比去年同期高出約 70 元，即增加14.6%。





然而，荷伯特和坎培拉的租金有所下調，在9 月份的季度，分別下降了 7.4% 和 3.2%。



對於準備首次置業的人士來說，租金高企增加了儲蓄的難度，而按年增長了5.4% 的通脹率，則削弱了他們的借貸能力。





PropTrack 的經濟研究總監兼報告撰寫人古薩 (Cameron Kusher) 表示，除非興建更多房屋，否則情況不會改善。



他說：「由於供應持續低迷和需求強勁，我們預計各主要首府城市的租金會繼續攀升。」





「在主要首府城市以外，我們預計租金增幅會陸續放緩，租盤供應量將進一步紓緩，空置率會逐漸回升。」

