全澳房屋租盤10年新低 首府城市跌幅最大

專家預測，隨著全澳出租物業供應量跌至十年來的新低，許多地區的租金將繼續攀升。

A row of two-storey terrace housing

最新調查顯示，隨著 2023 年巿場上的新租盤總數下降，全澳的物業空置率僅1.1%，為有史以來最低。 Source: AAP / Bianca De Marchi

最新數據顯示，澳洲的租務市場長期供不應求，尤其是在首府城市。

房地產數據分析機構PropTrack本周一發表一份租務報告，顯示9 月份新出租物業數量創下十年來新低，自去年以來減少了 5.7%。

與 2022 年 9 月相比，首府城市的新租盤量降幅最大，其中墨爾本下降 20.2%，雪梨降 12.2%，珀斯降 8.3%。
Graph showing rental vacancy rates are at a record low.
與此同時，移民加劇了對有限房屋存量的競爭，在過去 12 個月內，全國人口增加了 563,205 人。
Bar graph showing rental listings have decreased in capital cities
搶租盤的現像亦影響了租金，城市的租金平均每周 550 元，比去年同期高出約 70 元，即增加14.6%。

然而，荷伯特和坎培拉的租金有所下調，在9 月份的季度，分別下降了 7.4% 和 3.2%。
Bar graph showing weekly rental prices have increased across the main capital cities.
對於準備首次置業的人士來說，租金高企增加了儲蓄的難度，而按年增長了5.4% 的通脹率，則削弱了他們的借貸能力。

PropTrack 的經濟研究總監兼報告撰寫人古薩 (Cameron Kusher) 表示，除非興建更多房屋，否則情況不會改善。
Line graph showing weekly rental prices have increased annually in both regional and capital cities.
他說：「由於供應持續低迷和需求強勁，我們預計各主要首府城市的租金會繼續攀升。」

「在主要首府城市以外，我們預計租金增幅會陸續放緩，租盤供應量將進一步紓緩，空置率會逐漸回升。」
Line graph showing the number of inquiries per rental listing has dropped in 2023.
古薩指出，「這些情況說明了為甚麼興建更多房屋如此重要……而且，應該對首次置業人士提供支援，令他們目前佔用的租住物業騰出再放租。」
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Published 1 November 2023 9:09am
By Ewa Staszewska
Source: SBS
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Australia

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