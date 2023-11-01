【擔心楊恆均獄中等死】 家人致函促總理「訪華時盡力營救」

Yang Hengjun

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澳洲學者楊恆均的家人已去信懇求總理艾巴尼斯在今次訪華時要盡一切努力令營救楊恆均，否則，家人擔心楊博士可能因為健康問題，而要留在中國的監獄中等死。

曾任中國政府外交官的澳洲作家楊恆均、自 2019 年以來被中國指控「從事間諜活動」，之後就一直被關押在中國監獄裡，但他否認了這項指控。

楊恆均對中國監獄的描述，與剛獲釋的澳籍華裔記者成蕾其中最似一點是，楊恆均亦同樣表示，「自己在四年多以嚟，一直無直接曬過太陽」。

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其家人亦指，在過去的一年半入面，楊恆均曾被審訊多達 300 多次，當中亦包括為期六個月的嚴刑迫宮。家人亦形容當局不讓楊恆均睡眠，亦會一連幾日將其手腳綁在櫈上、直至他根本無法行走為止。

目前，楊恆均的家人及好友—包括雪梨科技大學的馮崇義博士—最擔心是其健康狀況正每況愈下。

馮崇義指：「當局已向楊恆均表示，他患有「腎囊腫」，腫瘤面積更達至十厘米。」

楊恆均的家人更擔心，最壞的情況是他可能要留在中國的監獄等死。

楊恆均的兩個兒子寫給總理艾巴尼斯的信中，要求總理要在今次訪華時，要盡力挽救楊恆均的性命，並立即帶他回嚟澳洲、讓他得以重獲自由及與家人團聚。

信中，兩人更引述最近一份關於楊恆均病情的「領事報告」，當中亦顯示楊恆均「可能會因無法獲得有效醫療而死亡的風險」。

之前已有報導指，楊恆均曾多次暈倒，並一直向外表示：「自己的身體好虛弱」。

據報，他的病情在過去四周內亦正迅速惡化，楊恆均目前看來面色更蒼白，體重亦有所減輕。

對於信中的要求，總理艾巴尼斯回應指，「已收到有關信件並回覆楊博士家人。」

「之前，我在會見中國主席習近平時，也提到過楊博士的案件。」

他亦承諾，在中國訪問時，會盡力做正確的事情。

外長黃英賢亦指，她將與總理一同前往北京，並確保只要有機會爭取楊博士的利益，她亦會這樣做。

「我們與楊博士的家人一樣，對楊博士的病情以及他的持續被拘留的問題，同樣感到擔憂及難過。」

「政府亦將繼續就所有這些問題、作做出非常明確的決定與交待。」

澳洲記者成蕾的上個月獲釋的消息一度為楊博士的家人帶來希望，但楊恆均目前面對的案件，要比成蕾案複雜得多，而楊恆均的家人和朋友，則希望他仍可以因為人道理由及外交手段、而獲得釋放。

中國方面則堅持認為，羈留楊恆均的做法合理。

中國外交部發言人汪文斌指，楊恆均的權利並沒有被剝削。

「中方已多次就相關個案表明立場。中國是法治國家，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障相關當事人的各項合法權利，充分尊重並保障澳方探視等領事權。」

馮崇義認為，楊恆均是否獲釋已超越法律問題，而是道德及善意問題。

「因為，如果中國政府要釋放楊恆均、已並不存在任何法律上的障礙，現在只完全取決於中國領導人的政治意願。」

反對黨外交事務發言人伯明翰亦指，即使無其他原因，中國亦應因為出於增進澳中關的關係而釋放楊恆均。

「只要仍然有一名澳洲公民繼續留在中國監獄、遭受無限期同任意拘留，澳洲人亦難以相信澳中關係已經得到適當的穩定發展。」

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