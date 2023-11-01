【擔心楊恆均獄中等死】 家人致函促總理「訪華時盡力營救」

曾任中國政府外交官的澳洲作家楊恆均、自 2019 年以來被中國指控「從事間諜活動」，之後就一直被關押在中國監獄裡，但他否認了這項指控。





楊恆均對中國監獄的描述，與剛獲釋的澳籍華裔記者成蕾其中最似一點是，楊恆均亦同樣表示，「自己在四年多以嚟，一直無直接曬過太陽」。









其家人亦指，在過去的一年半入面，楊恆均曾被審訊多達 300 多次，當中亦包括為期六個月的嚴刑迫宮。家人亦形容當局不讓楊恆均睡眠，亦會一連幾日將其手腳綁在櫈上、直至他根本無法行走為止。





目前，楊恆均的家人及好友—包括雪梨科技大學的馮崇義博士—最擔心是其健康狀況正每況愈下。





馮崇義指：「當局已向楊恆均表示，他患有「腎囊腫」，腫瘤面積更達至十厘米。」





楊恆均的家人更擔心，最壞的情況是他可能要留在中國的監獄等死。





楊恆均的兩個兒子寫給總理艾巴尼斯的信中，要求總理要在今次訪華時，要盡力挽救楊恆均的性命，並立即帶他回嚟澳洲、讓他得以重獲自由及與家人團聚。





信中，兩人更引述最近一份關於楊恆均病情的「領事報告」，當中亦顯示楊恆均「可能會因無法獲得有效醫療而死亡的風險」。





之前已有報導指，楊恆均曾多次暈倒，並一直向外表示：「自己的身體好虛弱」。





據報，他的病情在過去四周內亦正迅速惡化，楊恆均目前看來面色更蒼白，體重亦有所減輕。





對於信中的要求，總理艾巴尼斯回應指，「已收到有關信件並回覆楊博士家人。」





「之前，我在會見中國主席習近平時，也提到過楊博士的案件。」





他亦承諾，在中國訪問時，會盡力做正確的事情。





外長黃英賢亦指，她將與總理一同前往北京，並確保只要有機會爭取楊博士的利益，她亦會這樣做。





「我們與楊博士的家人一樣，對楊博士的病情以及他的持續被拘留的問題，同樣感到擔憂及難過。」





「政府亦將繼續就所有這些問題、作做出非常明確的決定與交待。」





澳洲記者成蕾的上個月獲釋的消息一度為楊博士的家人帶來希望，但楊恆均目前面對的案件，要比成蕾案複雜得多，而楊恆均的家人和朋友，則希望他仍可以因為人道理由及外交手段、而獲得釋放。





中國方面則堅持認為，羈留楊恆均的做法合理。





中國外交部發言人汪文斌指，楊恆均的權利並沒有被剝削。





「中方已多次就相關個案表明立場。中國是法治國家，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障相關當事人的各項合法權利，充分尊重並保障澳方探視等領事權。」





馮崇義認為，楊恆均是否獲釋已超越法律問題，而是道德及善意問題。





「因為，如果中國政府要釋放楊恆均、已並不存在任何法律上的障礙，現在只完全取決於中國領導人的政治意願。」





反對黨外交事務發言人伯明翰亦指，即使無其他原因，中國亦應因為出於增進澳中關的關係而釋放楊恆均。



