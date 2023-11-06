維州公共場所醉酒不再違法 墨爾本盃日起生效

新法律有何改變？

從11月7日起，維州不再將公共場所醉酒視為違法行為。





警察將無法逮捕和拘留於公共場所醉酒人士，亦不能並將他們拘留在拘留所內直至清醒。





然而，警方仍有權因其他相關違法行為作出拘捕，例如公眾滋擾、破壞或危害公眾安全等。





如果警方碰到明顯在公共場所醉酒並需要幫助的人，他們可以將其送往「清醒中心」，該中心不是警方的拘留室，更不會記錄為違法行為。



為何選擇於墨爾本盃當日實施新法律？

這項新法律原定於去年11月7日，也就是墨爾本盃周末後的星期一開始實施，但被推遲了一年，政府歸咎於新冠疫情，現在就碰巧撞上了本年的墨爾本盃（Melbourne Cup）舉辦日子。



為何要改變法律？

維州政府表示，通過刑事手段應對公眾酒醉是「不恰當的，且與當前社會標準不一致」。





特別令人關注的是刑事化公眾酒醉對原住社民群產生了不成比例的影響。





維州政府承諾改變處理方式是在2017年，Yorta Yorta族群的女子Tanya Day在拘留所死亡後做出的。她在火車上被逮捕並被帶進拘留所，於在拘留所撞到頭部並導致死亡。死因裁判官發現當時警察並沒有適時檢查她，亦沒有作出適當的照顧。





該女子的子女表示：「如果政府在30多年前，調查原住民在拘留中死亡的皇家委員會（Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody） 首次建議時，就廢除了刑事化公眾酒醉的法律，我們的母親今天仍然會在這裡。」





「我們很高興政府終於聆聽並實施這些改變。有意義地實施這一改革，將公眾酒醉視為一個需要回應的公共衛生問題，確保我們維護社區安全，減少民眾在警察拘留所死亡的風險。」





他們亦希望其他州和領地應該效仿維州的做法，防止更多不必要的傷害或死亡。





「正如我們母親的案例和所有其他類似案例所顯示的，警察拘留所對於酒醉者來說是危險的地方。對於原住民和托勒斯海峽島民來說尤其如此，因為系統性的種族主義和個人的偏見意味著我們的人，在警察拘留所被拘留時更有可能死亡。」





「任何人都不應因為在公共場所酒醉或被認為酒醉而被關起來。在任何公共衛生回應中，警察或警察拘留所都不應有任何角色。」



清醒中心是甚麼？

政府原本計劃在Collingwood建造一個擁有20張床位的設施，以在11月7日成為衛生應對措施的一部份，但工程預計要到11月底才能完成。





這個設施由一間高齡護理中心改建，位於鄰近學校的住宅區，引起了當地居民的強烈反對。





私人服務提供商Cohealth已獲得政府合約，負責運營該中心，作為三管齊下的措施之一，其他兩個措施包括街頭外展團隊和可以將人們送回家的交通服務。





每個團隊將配備一名護士、一名藥物和酒精專家，以及一輛車輛，車輛上將需要標誌、官方徽章和制服。





維州州長艾倫（Jacinta Allen）表示：「絕大多數外出的人只需要一點支持就能回家，絕大多數情況都是這樣。」





「無論是通過警方還是救護服務，這些支援將會得到保障。」





