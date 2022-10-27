墨爾本盃賽馬：令澳洲人著迷卻爭議不斷的盛事

要點 維州逢11月第一個星期二都是墨爾本盃公眾假期。

墨爾本盃的傳統源遠流長，但坊間對其意見不一。

墨爾本盃遭受越來越多有關動物福利和賽馬盈利道德的批評。

墨爾本盃是澳洲最大型的單日賭博活動。

每個11月的第一個星期二，全體澳洲人都會放下工作觀看一場賽馬比賽。





墨爾本盃是當天賽馬日的重頭戲，也是全球矚目的賽馬賽事之一。在維州，當天是公眾假期。





維州賽馬會主席Neil Wilson表示，這項有162年歷史的賽事已成為澳洲的文化基因。「早年的墨爾本盃在世界大戰中舉辦，它經歷了澳洲的低潮時期，以及最近的新冠疫情。」





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他說，墨爾本盃賽馬已成為類似於格蘭披治、網球大滿貫之類的國際性體育盛事。「我們有著來自160個國家的7.5億名觀眾。」



人們盛裝出席墨爾本盃賽馬日。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 然而，並不是所有澳洲人都歡迎這項賽事。保護賽馬馬匹聯盟（Coalition for the Protection of Racehorses）已發起「Nup to the Cup」示威活動超過10年。





該組織的發言人Kristin Leigh表示，賽馬行業在以虐待和剝削動物謀利方面需要受到質疑。



墨爾本盃被視為我們聚會慶祝的一天，但這是錯誤的。

動物權益人士在墨爾本盃賽場外抗議。 Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

為何墨爾本盃如此重要？

墨爾本盃是當天比賽日的第七場比賽，也是長達一星期的墨爾本盃嘉年華以及整個春季賽馬嘉年華的重頭戲。





在11月第一個星期二的下午3點，數百萬澳洲人會放下手中工作觀看比賽。





Neil Wilson表示，墨爾本盃被稱為「令全國停頓」的賽事：「因為它真的令澳洲所有人在那一刻停下（工作）。」



事實上，（數據顯示）有半數成年人會停下，收聽或收看比賽（直播）。

墨爾本盃也會在費明頓（Flemington）馬場吸引30萬觀眾，入場享受一天的繽紛氣氛。





「時裝也是活動的重要部份，所以人們期待戴上帽子，穿上套裝和漂亮的裙子。」



2021年墨爾本盃，麥維凱（Kerrin McEvoy，左）策騎「密探行動」（Quantico）奪得桂冠。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

獎金與賭博

墨爾本盃是世界上獎金最豐厚的賽馬賽事之一。今年其獎金達到800萬元，冠軍將獲得其中的400萬元，以及一座價值25萬元的獎杯。





當天也是澳洲最大型的單日賭博活動。人們一年一度地「玩兩手」，甚至很多公司也會和員工組織內部投注。





保護賽馬馬匹聯盟表示，雖然墨爾本盃刺激了維州經濟，但這是透過賭博開支的方式，而這在澳洲是嚴重問題。





Kristin Leigh說：「過去10年，純種馬（比賽）的投注額翻了一倍，達到現在一年290億元。所以賽馬不僅危害馬匹，也危害人類。」



為何反對？

近年賽馬行業受到越來越多有關動物福利、豢養和訓練過程的審查，並面對策騎技術如何影響動物、受傷馬匹常遭安樂死等方面的道德考慮。





Leigh表示，過去10年有8匹馬在墨爾本盃上受傷，最終要接受死亡。



因為治療非常昂貴、耗時，對馬匹也很艱難，他們只能直接在賽道上將牠們安樂死。

她認為公眾對賽馬背後傷亡的全貌知之甚少。「平均每2.5日就有一匹馬在澳洲的賽道上死亡。成千上萬（賽馬）在賽道上因為受傷而被殺死，這些是我們從不了解的內幕。」





不過，維州賽馬會表示，動物福利正是他們逐漸關注的焦點。Wilson說，賽馬受到的照顧也是人們可能看不見的：「牠們有獸醫，有牙醫和脊醫，牠們（對比賽）準備得很好。」



動物權益人士故意「盛裝」進行抗議。 Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE 馬會的獸醫服務總經理Grace Forbes醫生也表示，其團隊已制定方案降低馬匹的受傷幾率。「就算我們已有全球最佳的純種馬安全記錄，我們仍繼續做得更好。」





馬會和維州政府早前購置了最先進的馬匹全身電腦斷層掃描儀，為參加春季賽馬嘉年華的所有馬匹進行檢查。「有了這新機器，我們在牠們站立和清醒時也能作很詳細的掃描。」



入閘有何資格？

24匹純種馬獲得資格參與墨爾本盃的3200米長途賽。純種馬是一種易於策騎的馬種。參賽的馬匹必須至少3歲大，並達到嚴格的體重標準。





墨爾本盃實行讓磅（handicap）制度，馬匹會根據體重、年齡和戰績作額外的負重，以令每匹馬都有贏得比賽的公平的機會。





最著名的墨爾本盃賽駒是1930年冠軍Phar Lap。其遺體被製成標本在墨爾本博物館展出，而其心臟被保存在坎培拉。



墨爾本盃是令澳洲人著迷卻爭議不斷的賽事 Source: Getty / Getty Images AsiaPac