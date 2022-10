墨爾本盃賽馬：令澳洲人著迷卻爭議不斷的盛事

每個11月的第一個星期二,全體澳洲人都會放下工作觀看一場賽馬比賽。





墨爾本盃是當天賽馬日的重頭戲,也是全球矚目的賽馬賽事之一。在維州,當天是公眾假期。





維州賽馬會主席Neil Wilson表示,這項有162年歷史的賽事已成為澳洲的文化基因。「早年的墨爾本盃在世界大戰中舉辦,它經歷了澳洲的低潮時期,以及最近的新冠疫情。」





他說,墨爾本盃賽馬已成為類似於格蘭披治、網球大滿貫之類的國際性體育盛事。「我們有著來自160個國家的7.5億名觀眾。」



人們盛裝出席墨爾本盃賽馬日。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

然而,並不是所有澳洲人都歡迎這項賽事。保護賽馬馬匹聯盟(Coalition for the Protection of Racehorses)已發起「Nup to the Cup」示威活動超過10年。