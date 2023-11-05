【借定唔借還得到先好借】一文看清在澳洲申請個人貸款需知

要點 利率和收費用會根據貸方、貸款類型和閣下的經濟情況而有所不同。

申請人之信貸評分會作為貸方根據借貸人是否可以負責任地處理貸款。

貸方只會參考借貸人在澳洲的信貸紀錄。

個人貸款是可讓借貸人申請一筆資金，並按照年期，連本帶利地償還。





大家一般會考慮為處理特定的事情而申請個人貸款，例如購買汽車、旅遊、籌備婚禮或債務重組。





來自澳洲證券及投資委員會 (ASIC) 網站 Moneysmart 團隊的達茲韋爾 (Andrew Dadswell) 說：「個人貸款的真正好處是，能令你在一段時間內攤分成本，並助你提供預算和管理資金。」



但他補充：「缺點是個人貸款需要收費，當然亦會收取利息。」





常見的貸款範圍為 2,000 元至 100,000 元，還款期分為 2 年至 7 年。



誰合資格申請個人貸款？

如要申請，閣下必須是年滿 18 歲的澳洲公民或永久居民。





達茲韋爾說：「在某些情況下，臨時簽證持有人亦可申請個人貸款，但會有額外的要求」。





貸方只會參考申請人在澳洲信貸紀錄，他們會詢問閣下之就業詳細資料、身份證明，以及所擁有的資產和債務，包括信用卡。





他們亦會查看申請人的「信貸評分」。



申請借貸前，借貸公司會查看閣下的「信貸評級」。 Credit: courtneyk/Getty Images

何謂信貸評分？

為消費者比較各大零售商店及服務價格網站 Finder 的個人理財專家布拉德尼·喬治 (Amy Bradney-George) 表示，「信貸評分」可視為閣下在澳洲信貸紀錄的簡介。





她說：「閣下的信貸評分通常是 0 至 1,000 之間的數字，這為貸方提供了準則，來衡量申請人能否負責任地管理償還貸款的能力。」



如果你信貸評分較低，意味著貸方需要面臨更大的風險，因此他們會增加貸款利息。 布拉德尼·喬治

如果閣下曾經遲交信用卡或貸款還款，信貸評分便會下跌。





雖然閣下同時可向多個貸方申請借貸，但這實際上會降低你的信貸評分，因為這代表閣下正面對財務壓力。



市面上有不同貸款，包括購買汽車貸款。 Credit: Jacobs Stock Photography Ltd/Getty Images

個人貸款種類

申請人如要申請貸款，首先研究貸方、申請借貸所需的利率、費用、要求和借貸條款。





Moneysmart 網站可以為閣下提供 個人貸款計算機 。





銀行和互助銀行等金融機構，提供一系列具有競爭力利率的個人貸款。





貸款機構 Heritage and People's Choice 的法默 (Paul Farmer) 就有這樣解釋：「銀行和互助銀行受到負責任的貸款法規約束，以確保借貸人能夠負擔得起償還貸款。」





「非銀行貸款機構亦能提供個人貸款，一般來說，他們的貸款評估要求，會比銀行更加寬鬆。不過，這些貸款亦將需要支付更高的利息或費用。」





閤下需要考慮兩種主要的個人貸款方式的分別： 有抵押和無抵押



抵押貸款 用於購買汽車等大型資產。如果閣下無法履行貸款承諾，貸方會使用你擁有的資產作為抵押或擔保，以最大程度地減少他們面臨的風險。如果閣下不償還貸款，他們有權收回你的資產，而有抵押貸款一般都有固定利率。



無抵押貸款 不需要以資產作為抵押，因此利率通常較高。

法默補充說：「貸方將限制你可以申請借貸的金額，一般為 2,000 元至 20,000 元。」



申請貸款

如果閣下有信心能夠處理還款，通常可以向首選的貸款銀行或公司，進行網上申請並提交有關申請的文件。





申請被拒的情況並不罕見。





布拉德尼·喬治警告，在評估閣下的申請時，貸方可能會根據閣下的收入，看看你是否足以償還還款。





她說：「這會與你的收入掛鉤，如果你的工作不穩定，或者你工作時間不長，他們可能會考慮這些因素而拒絕你的申請。」



如果經濟出現困難，可以隨時與貸方討論申請經濟困難還款選擇。 Source: iStockphoto / Atstock Productions/Getty Images/iStockphoto

無法償還貸點算好？

逾期還款通常會產生額外費用。





如果閣下的財務狀況出現變化，而你又發現自己陷入困境，與貸方商討財務困難選擇是非常重要。





你亦可以透過 國家債務求助熱線 1800 007 007 聯絡免費財務顧問，並設有 不同語言的翻譯服務 。



提防詐騙

Moneysmart 的達茲韋爾說：「如果有人就個人貸款事宜與你聯絡，請核實有關公司或致電給你的職員身份。」





「不要當面同意任何事情，並反覆核實，如果有疑問，請尋求協助。」





Moneysmart 可以助你識別詐騙，並就你是否成為詐騙目標提供建議。





