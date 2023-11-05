今日大事（11 月 6 日）

LISTEN TO SBS 中文新聞（11月6日） SBS Chinese 06/11/2023 15:57 Play

艾巴尼斯：對華貿易必須建基於全球規則

他昨日 (11 月 5 日; 星期日) 在上海出席中國國際進口博覽會開幕式並發表演說，表達對北京當局過去幾年施加制裁於澳洲出口商品的不滿。





他說，澳方高度重視世界貿易組織的獨立仲裁地位，而基於全球規則的貿易框架提供確定性和穩定性，有利於澳洲和中國的經濟利益。他又形容澳中關係本質上是「成熟」和「互補」。





對於北京尋求澳洲支持，加入「跨太平洋伙伴全面及進展協定」，艾巴尼斯表示不排除予以支持，但任何加入的國家都必須證明能夠滿足該協定的高標準要求。





艾巴尼斯昨日還參觀了參加進博會的澳洲產品攤位，今年有超過200個澳洲商家參展。他隨後飛往北京，預計今日會在人民大會堂和中國國家主席習近平及全國人大常委會委員長趙樂際會面。



貿易部長：中國快將解除制裁 但澳中關係永遠不會回到從前

與此同時，貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 預計，中國很快就會解除對澳洲進口商品的所有制裁。





從 2020 年起施加的制裁一度涉及總共價值 200 億元的貿易，經過雙方談判後，如今還有龍蝦和牛肉等價值 20 億元商品的限制未被解除。





隨同艾巴尼斯訪華的費雷爾，昨日和中國商務部部長王文濤會談。他形容自己在會談中受到鼓舞。「澳洲希望移除所有的貿易障礙，而和中國的關係穩定過程正在進行中，預期很短時間內，澳洲產品就能完全重返中國市場。」





另外，費雷爾認為，澳中關係經已和從前不同，並可能永遠不會返到從前。





他在接受天空新聞採訪時表示，總理今次訪華並非尋求重啟對華關係，而是穩定雙邊關係，但他有信心澳洲可以抓住機會去實現，正如過去 18 個月所作的一樣。





反對黨的內政事務發言人帕特森 (James Paterson) 對費雷爾的說法表示同意，指澳洲並不尋求重啟對華關係，因為「重啟」意味著忽略中國的人權問題，而此舉並不符合澳洲的國家利益。



習近平：中國始終始終是世界發展的重要機遇

第六屆中國國際進口博覽會在上海開幕。中國國家主席習近平表示，中國將始終是世界發展的重要機遇，將堅定推進高水平開放。





中國總理李強在開幕式發表演講時則表示，在經濟全球化下，開放合作、互利共贏是最明智亦是最自然的選擇。他表示，中方會「永遠站在歷史正確一邊」，反對單邊主義和保護主義。





香港行政長官李家超亦有前往上海視察博覽會的香港展區，表示香港透過「進博會」展示出聯繫中國內地及國際市場的重要橋樑角色，形容香港是「超級聯繫人」及「超級增值人」。



以哈衝突已造成超過 1.1 萬人死 以色列再拒停火呼籲

以色列再次拒絕外界要求在加沙停火的呼籲。有軍事專家表示，以軍部隊將加強對巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈馬斯」的報復行動。





據報以色列軍隊經已包圍加沙城，並將被圍困的巴勒斯坦地區一分為二。以軍發言人、海軍少將哈加里 (Daniel Hagari) 表示，這是他們這場針對激進組織「哈馬斯」戰爭的「重要階段」。





「由精英部隊帶領的以色列國防軍聯合使用海陸空部隊包圍了加沙城，將加沙分為南北加沙。部隊亦抵達了加沙沿海岸線。」





以軍又表示，在加沙北部地區進行搜索時發現「大量被匿藏的武器」，包括步槍、手榴彈、爆炸品、自殺式無人機及飛彈等，並會將這批武器帶回以色列進行檢查。





另外，以色列一名戰時內閣的部長由於曾經表示對使用核武攻擊加沙持開放的態度，而被暫停職務。





以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 辦公室發表聲明，指該名屬於聯盟政府中極右政黨的遺產事務部長埃利亞胡 (Amihay Eliyahu) 所作出的言論並非基於現實。





發言人強調，以色列軍隊「按照國際法的最高標準執行任務，以避免傷及無辜的人士」。





與此同時，聯合國表示，隨著以色列國防軍繼續敦促巴勒斯坦平民離開加沙北部，當地南部的庇護設施已經超出負荷，再無能力接收更多人士。





聯合國的數據顯示，以色列近數星期針對哈馬斯的軍事報復行動而導致擁有 230 萬人口的加沙其中超過 140 萬人流離失所，其中三份一人正在聯合國的設施中。此外，據稱亦有數十萬人被迫在醫院、學校及清真寺尋求庇護。





據巴勒斯坦及以色列當局指稱，自上月 7 日爆發新一輪衝突以來，雙方累計已有超過 11,000 人死亡。



前總理莫理遜突訪以色列 稱停火將是錯誤舉動

前總理莫理遜 (Scott Morrison) 與英國前首相約翰遜 (Boris Johnson) 昨日 (11 月 5 日; 星期日) 突然到訪以色列特拉維夫，獲得前以色列駐聯合國代表丹倫 (Danny Danon) 迎接。丹倫形容兩人為「以色列真正的朋友」。





兩人到訪以色列期間，表達對以軍的支持，並就加沙是否應實施人道主義停火發表評論。約翰遜表示，不贊成就以軍的行動與哈馬斯的行為作出道德比較。





而莫理遜則表示，停火將是一個錯誤的舉動。「我們討論到，有意願是確保為平民提供人道主義援助，但我們是否願意停火令哈馬斯重新集結，以加強他們抵抗以軍的反攻攻勢？這就是哈馬斯的把戲，我們必須要小心。」





他又指，此行是為了展示和以色列國及其人民的團結一致，並獲得中東衝突的第一手資訊。據報他將會到訪以色列南部社區，並和以軍士兵會面。





澤連斯基：俄羅斯樂見國際社會轉移焦點至中東衝突

烏克蘭正在促請美國提供更多援助，以協助烏軍對抗俄羅斯持續的攻勢。





烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，如果美國不增加援助，美軍最終可能會捲入歐洲與俄羅斯之間的更嚴重衝突。





屬於美國民主黨的總統拜登 (Joe Biden) 過去一直敦促共和黨佔多數的國會眾議院，通過一項價值 1,060 億美元的法案，折合約 1,630 億澳元，當中大部份用作加強烏克蘭的防禦能力，其餘則分配予以色列、亞太地區及邊境管控方面。





澤連斯基在接受美國全國廣播公司 (NBC) 訪問時表示，俄羅斯正希望美國由於中東緊張局勢而「分散」注意力。





澤連斯基說，正當外界焦點由烏克蘭轉移至中東時，而且以色列及巴勒斯坦危機正在導致世界分裂，俄羅斯當然對這場戰爭感到非常高興。



德國漢堡機場挾持事件在 18 小時後結束

德國北部漢堡機場發生挾持事件長達約 18 小時後得到解決，警方拘捕一名駕駛汽車闖入禁區並停泊在停機坪一架航機下面的男子。





警方表示，在對峙期間，該名 35 歲男子與他的 4 歲女兒身處車內，而據信男子此前與太太就子女監護權出現爭拗。





據報，被捕男子在事件發生期間曾經向天開兩槍，心理專家到場進行談判後，他帶同女兒下車並被拘捕，期間並無反抗，而女兒則獲救、沒有受傷。





漢堡機場因事件關閉並取消超過 100 班航班，同時亦觸發外界對機場保安的憂慮。不足四個月前，亦有關注氣候變化的示威者闖入機場跑道、阻止航班升降。



香港保安局長：美國國會議員提出「香港制裁法案」有如「黑社會」

美國國會參眾兩院議員日前提出《香港制裁法案》的草案，並將香港 49 名法官、檢控官及與「港區國安法」相關的人列入制裁名單，香港保安局局長鄧炳強回應時批評，有美國政客為自身利益，恐嚇香港獨立司法權，形容行為「有如黑社會」。





他表示，美國在「零和觀念」下打壓中國發展，利用香港與中國內地制度的不同，透過媒體煽動分裂。又強調，香港不會因此而受影響，並會繼續捍衛自由及司法獨立，而《基本法》23 條立法必須能夠應對目前及未來的挑戰。





中國國務院港澳辦及中聯辦亦相繼譴責美國部份國會議員炮製所謂「香港制裁法案」，只會適得其反及徒勞無功。





港澳辦警告美國政客懸崖勒馬，立即停止政治操弄，否則只會搬起石頭砸自己的腳。中聯辦則指，有美國政客大搞政治操弄，粗暴干預香港司法，是對其標榜的民主法治的極大諷刺和嘲諷。



尼泊爾 6.4 級強震救援工作將近結束

尼泊爾日前發生致命的強烈地震後，當地的救援工作將近結束，目前的重點轉移至為倖存者提供糧食及庇護設施。





事發在當地時間星期五 (11 月 3 日) 晚上，西部地區賈雅闊特 (Jajarkot) 發生黎克特制 6.4 級地震，造成至少 157 人死亡、超過 200 人受傷。





不少倖存者表示，地震令房屋頓時變成廢墟，他們過去多日一直在露天過夜。一名納爾加德村 (Nalgad) 的居民表示，當地人仍然處於緊張、憂慮的狀態。





他說，當時是晚上 11 時左右，我不知道具體是甚麼時間，房屋突然倒塌。他表示，自己當時無法呼吸，直至附近的窗框塌下才讓空氣進入廢墟當中，然後安慰他的妻子，並向在外面睡覺的女兒求救。



維州 Daylesford 發生五死交通意外 包括兩名兒童

公路警務指揮部警長菲茨帕特里克 (John Fitzpatrick) 表示，當局將繼續調查有關事故是否涉及人為刻意造成，抑或是一場悲慘的意外。





菲茨帕特里克說，駕駛寶馬汽車的司機目前留院治療，探員正在等待機會對他進行問話。他說，事故現場目前非常複雜，當局正在努力嘗試釐清事故發生的確切經過。





事發在星期日下午，一名 66 歲男子駕駛一輛寶馬「運動型多用途車」期間，在一個領有酒牌的場所外剷上路壆，並撞倒多名顧客，其中兩名男子、一名女子及一名兒童當場死亡，另外一名女童在送院後搶救無效不治。



相關內容 寶馬SUV撞入維州一間酒吧 導致五死包括兩名兒童

珀斯鑄幣廠推龍年紀念幣

珀斯鑄幣廠 (Perth Mint) 將會推出新版紀念幣，以慶祝明年 2 月的農曆新年。





根據中國傳統十二生肖，鑄幣廠每年都有特別設計的紀念幣，而他們將會推出最新的龍年設計。





珀斯鑄幣廠的產品總經理雲斯 (Neil Vance) 相信，紀念幣將會大受歡迎。





雲斯說，龍年是農曆新年之中最吉祥的年份，也最受世界各地的投資者和收藏家歡迎。根據廠方已收到的批發需求，他預計這些紀念幣很快就會售罄。



昆州將禁未成年人士購買所有利器

昆州將立法禁止未成年人購買所有利器，作為打擊青少年犯罪的措施之一。





一名 17 歲少年在 2019 年於黃金海岸被斬死後，當局已進行相關立法。今次會將禁令擴大至匕首、刀片、鐮刀、斧頭和劍等鋒利的刀具和武器。





昆州警察廳長瑞恩 (Mark Ryan) 表示，上述草案是進一步促進社區安全，也促使各界討論負責任行為和刀具安全的問題。



保險公司推出網絡安全保險計劃 助企業應對勒贖軟件攻擊

一間本地保險公司宣佈將會推出網絡安全保險服務計劃，令企業能更好地防範勒贖軟件攻擊。





Allianz Australia 及美國企業 Coalition 正聯手推出一個被稱為「主動網絡保險」(active cyber insurance) 的計劃，將數碼取證、網絡安全軟件、事件應對服務等納入保險計劃之內，其中包括處理勒贖軟件的服務。





Allianz Australia 公司的一名發言人表示，此舉將協助企業減低網絡攻擊及企圖勒贖所帶來的風險，並在一旦發生相關事件時能有效應對。





近年備受關注的類似網絡攻擊，涉及不同類型的企業，包括肉類生產商、醫院及衞生服務網絡、媒體機構、啤酒廠及物流公司等。



獨立議員促政府放棄碳捕獲修法草案

獨立議員波科克 (David Pocock) 呼籲聯邦政府放棄有關碳捕獲的修法草案。





參議院今日將會審議草案，草案允許澳洲向國際出口二氧化碳用於碳捕獲和儲存，以及將地球工程活動產生的廢物視為科學研究並授予許可。





不過，有科學家認為此舉不僅無法解決化石燃料行業碳排放量大的問題，反而令其變本加厲。





波科克呼籲當局聽取意見。他說，沒多少專家認可這個草案，因為它會導致石油和天然氣項目增加。





他又對工黨尋求和兩黨聯盟合作而非和中立議員合作，感到失望，因為很多中立議員是因為氣候問題而當選。



體育消息

網壇一哥、塞爾維亞的祖高域 (Novak Djokovic) 在巴黎大師賽男單決賽中，以直落兩盤 6 比 4 及 6 比 3，擊敗保加利亞的迪米杜夫 (Grigor Dimitrov)，第七次成功奪得巴黎大師賽男單冠軍。





迪米杜夫過去 12 次對戰祖高域只有一次勝出，而且已是十年前的事。現年 32 歲的迪米杜夫雖然在第二盤中作出頑強的對抗，依然無阻祖高域奪得其第 40 個「ATP1000 大師賽」錦標。







