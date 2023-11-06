寶馬SUV撞入維州一間酒吧 導致五死包括兩名兒童

要點： 一輛白色寶馬汽車剷上路壆並撞倒多名酒吧顧客。

警方仍在調查事件，並正等待與涉事 66 歲司機進行問話。

七名傷者中有四人被以直升機送院治療。

一輛汽車在維州偏遠地區撞入一個酒吧的啤酒園，導致包括兩名兒童在內的五人死亡，另外多人受傷。





事故發生在星期日 (11 月 5 日) 晚上，一輛白色寶馬 (BMW) 運動型多用途車 (SUV) 突然在墨爾本西北面 Daylesford 撞入 Royal Daylesford Hotel 酒吧，剷上路壆並撞倒多人，導致兩名男子、一名女子、一名據信為 6 歲的男童及一名青少年女童死亡。





另外，亦有七人受傷，包括 66 歲、來自 Mount Macedon 的肇事男司機，並無生命危險；另外亦包括一名傷勢危殆的男童，以及一名男子、一名女子及一名男童，三人均並無生命危險。





維州公路警務指揮部警長菲茨帕特里克 (John Fitzpatrick) 表示，警方仍在嘗試釐清事發的確切經過，並等候與男司機進行問話。



維州救護服務 (Victorial Ambulance) 偏遠地區總監韋斯頓 (Trever Weston) 表示，剛抵達現場的緊急服務人員初時對現場混亂的情況感到震驚。





他又對途人在救護員到場前所提供的協助，表示讚賞。





韋斯頓星期一 (6 日) 早上向記者說：「多名傷者 (的傷勢) 是相當嚴重，特別是需要透過直升機送院治療的四名傷者。」





他表示，Daylesford 是一個擁有緊密聯繫的社區，有部份趕抵現場的人員亦在當地居住。





韋斯頓說：「你從來都不希望要處理此類事故，更絕對不會希望這些事發生在自己的所在社區。」



有人在維州 Daylesford 的酒吧 Royal Hotel 意外現場悼念死者。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 當局將在未來數天以至數星期，向奉召到場的緊急救護人員提供支援及輔導。





韋斯頓補充：「任何牽涉兒童的事故，將對我們的救護員加添額外的痛苦。但昨晚到場的工作人員的表現非常專業，並為所有傷者提供最好的護理。」



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當地 Hepburn Shire 市長胡德 (Brian Hood) 表示，事件正值墨爾本盃「非官方長周末」期間，不少人借此機會前往 Daylesford 當地消遣。





他向澳洲廣播公司 (ABC) 電視節目說：「這將在未來一段日子為社區帶來衝擊。」





警方促請公眾盡量避免前往 Daylesford，讓緊急服務人員前往肇事現場。





事故所屬聯邦選區的眾議院兼聯邦基建部長金卡芙蓮 (Catherine King) 促請當地民眾，遵循緊急服務人員的指示，讓工作人員能執行其工作。





她在社交媒體 X 上發表聲明，指：「我對所有在場人士、他們的朋友及家人，以及廣大的 Daylesford 社區，致以慰問。」



任何人若目擊事故發生，或擁有行車記錄儀或監控鏡頭影像，請盡快聯絡 滅罪熱線 (Crime Stoppers) 1800 333 000 。





