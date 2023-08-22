【捲致命意外終身自責】Anna：盼司機及家長更注意「學童路上安全」

BRITAIN ARGENTINA FALKLANDS

epa00960796 (FILES) Recent file picture of war graves of the dead Argentines from the 1982 Falklands War. The Argentine cemetry overlooks the Darwin harbour opposite coronation point. The graveyard is a sombre place. The crosses are simple and they have no embellishment or decoration in comparison to the British memorials. On 19 March 1982, the Argentine military junta seized control of the Falkland Islands triggering the milirtary conflict with Britain. EPA/Cpl Richard Cave RLC Credit: Cpl Richard Cave RLC/EPA

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常言道：「一次意外，足以致命」，涉及致命交通意外司機，往往確實會留下一生的陰暗，今集【我不是名人】的嘉賓，就向我們憶述她在30多年前曾捲入致命車禍，並希望藉其經歷勸勉其他司機及家長更關注學童的交通安全情況。

蔡敏華（Anna）向SBS中文廣東話節目【我不是名人】環節，親述她曾於1988年捲入一宗車禍導致一名7歲女童喪生，雖然她沒有危險駕駛、甚至根本留意不到女童衝出馬路，但車禍後她的自責及罪惡感，令她精神崩潰。

「當年是1988年，在當日的早上八時多， 我剛送子女返學就沿路回家，當時我在『靠內』（近行人路）的車道行車，在一個『落斜』及未到斑馬車的位置，我就聽到一個聲響。當時我以為是撞到樹枝落下（而撞到汽車），所以我決定泊好車後一看究竟，就見到一個小女孩血流滿地。」

「當時我亦真的不知發生了甚麼事，只是不斷在自問：『為何會這樣？』及大呼『救命！』我為時亦很驚慌，但馬路上完全無人、無車（目擊事發經過）。不單止女童的父母，當時馬路上根本見不到有人陪她過馬路，甚至是無人在場，甚至連汽車也沒有。」

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「後來對面馬路有人停車，有人過來看看發生甚麼事並報警...亦有人指女童還能生存，結果給我及她送往醫院。」

「你問我事故如何發生，我只能記得這些...其他細節我已不知道。」

「在意外後，我一直就只重覆的說『I killed her（我殺了她）』，根本我自己亦亂了心神，因為當時我很恐懼。」



「（大部份人）都不會見到有人流著血躺在地上的景象，起碼我一世人（到當時為止）就未見過。」

「當時我很驚、很恐懼，根本是無以名之，當時只能坐在地上，之後更開始失禁...當時亦不知自己為何會出現這樣的崩潰，只知道事後的即時反應，就是這樣，不斷瘋狂的叫喊及大哭，亦不斷向人指『我殺了人』。」

「直至到了醫院，有一名男護士就向我表示，你不要說kill(殺)字，因為之後有警察來錄口供，而他亦向我強調，『這是一個意外...你要冷靜』，但當時我完全聽不入耳。」

「直至警察到來，問我是否開快車，我亦只回覆說我沒有，而我根本就沒有看到有人衝出馬路。」

「過了不久，我就聽到有女人的喊聲，我想馬上闖出去，但就被護士攔著，說『現在你不適合到外面』，到我聽到外面有人大喊『No No No』（不要、不要、不要），我就知道涉事的女童已救不了。」

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Anna花了很長時間，才從車禍後的罪惡感中稍稍釋懷。 Credit: Anna

而在意外後，Anna亦要等待一年才開始案件的審訊過程，但期間她的情緒卻一直處於崩潰。

「政府有一個部門專門負責調查我的情況—例如家庭背景，又會訪問我的左鄰右里以了解我的情況。」

「那一年我最慘，我的房間是有廁所的，而我亦日日就坐在房內，除了家人為我送飯時將食物放在門口外，我根本不會走出房門本步。」

「個個人來我到不理睬，只管說『我是兇手，我殺了人』，腦裡就只覺自己是劊子手是兇手...根本就是瘋狂。有時，我爸爸用長途電話致電，我亦只說『爸爸，我殺了人』之後馬上收線。」

「我當時一直覺得自己有罪，『車死人』難道還不是罪？覺得自己要以命還命。」

即時她當時亦有見精神科及心理醫生，但Anna卻此終未能接受這次的致命駕駛意外。

即使後來於法庭的審訊期間，Anna亦不理代表律師及心理醫生的意見，一開始就向法官承認『殺人罪』。

「我在首堂時，已經承認控罪，當時我的譯翻官、精神醫生、律師甚至家人都十分驚訝，因為我覺得他應該判我坐監，甚至死刑。」

結果，審理的法官最終只審她「不小心駕駛而導致他人身亡」，亦判她停牌一年，及暫緩執行＄1000罰款，但有關的判決卻令Anna再次自責。

「當聽到判決時，我就覺得自己是更加對不起死者。」
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自責的情緒困擾Anna相當久，直至後來她在一所殘障學校做義工，認識到一名與死者同名的女童亦同樣經歷不幸意外後，Anna才開始接受自己的交通事故是一場意外。 Credit: Anna Choi
這種自責的情緒困擾Anna相當久，直至後來她在一所殘障學校做義工，認識到一名與死者同名的女童亦同樣經歷不幸意外後，Anna才開始接受自己的交通事故是一場意外。

「真的過了很久（才能接受現實）...我的心理醫生精神科醫生告訴我，要接受意外這個事實...有人來和我說道理，我完全聽不入耳，當時我真的不能接受。」

「後來，有人帶我到一所聾啞學校， 校內的小朋友可能因為發燒等不同意外，而出現殘缺等情況。」

「 當時我被分配到一間課室幫手做助理， 認識到一位小朋友叫Christine、我車死的小朋友同樣叫Christine，兩人同樣是七歲， 只是這個Christine是聾啞人士。」

「由於這位Christine不會說話，我到現場會協助她生活，覺得內心稍稍舒服些，亦讓我見到原來意外真的會令小孩子的生活被改變， 我就開始稍稍接受何謂意外。」

「 有一個星期五，我送她回房間，忽然向她說了一句『Kiss My Goodbye（給我臨別一新吻）』，她平日應該聽不到，但當天她卻走過來吻了我的面頰一下及向我揮手。」

「到周一我再回到學校時，課室已經放置了她的照片， 我還以為她已升了班而不在，但班主任卻告訴我，Christine死了。」

「我問對方是怎樣發生，對方回答說，『 他在週六回家時，在父母都忙於家務的時候，她在浴缸被浸死。』」

「當時我又瘋癲一次，不停詢問為『何會這樣？』我覺得自己有殺了一個人，『為何我這麼倒霉？』」

「之後學校的老師對我說，『這是意外！是沒人希望發生的，亦沒有知道會發生的，等於你撞死的小女童。』」

「而當我在聾啞學校時，亦令我明白及接受甚麼是意外，也不一定只是路上的車禍， 其中一個老師向我表示，在自己的農場內，當時小朋友剛剛放學， 但日落反光， 他的單車下坡時就撞死了自己的兒子。」

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Anna與朋友 Credit: Anna Choi

「所謂接受意外，都只是外表上、自我安慰地接受這一點，到現在我仍會向人說，我曾經發生的不是意外，而是我曾開車撞死一名小朋友，對方死在我的車下，我車死過一個人。」

「我並不敢說這是意外，雖然我沒有刻意謀殺、沒有計劃亦並非是見到對方的情況下撞到她...但這全是我的責任，為何我不能小心點、或在小心點，雖然現在我已放開了很多，但這始終是我的心結。」

即使她已現在已比較釋懷，但她坦承，相信這次意外後的罪疚感，將伴隨她一生。

「意外發生了30多年，這三十多年來我一點也不好過，甚至到我死的一天也不會好過。」

「老實講，（錄音前）的這兩個晚上我根本睡不著，因為我要重新想起意外的情形，要重新回想當時的境象，連當時女童的躺在地上的姿勢，一隻腳豎起、頭部大量出血的影象仍在會憶起。」

「之前已很久沒有這樣，但這兩晚我要回覆訪問的問題，我就想起來，就連自己的睡姿也要調整，（以避免與女童的姿勢相同。」

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Credit: Anna Choi

更甚的是，Anna在事故發生後亦一直沒法再坐上「司機位」，她指自己試過一次想重新考牌，但就馬上出現暈眩、眼光等問題，甚至無法分辦油門及煞車。

「所以，意外至今30多年我一直沒有開車。」

Anna在訪問中，亦不忘提醒司機要小心駕駛，尤其是避免一邊使用藍牙通話、一邊駕駛，甚至即使有些許不舒服，亦不應坐上駕駛座。

雖然她亦強調，在自己捲入的意外中她責無旁貸，但他亦向父母再三囑咐，不應讓子女獨自過馬路，因為仔女無法做判斷，而要依賴父母確保其路上安全。

Anna 是在白人政策自己移民澳洲，當時情況下，移民的生活如何受影響？她又如何見證唐人街的轉變？ 更多訪問內容請留意足本錄音。
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