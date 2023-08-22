【捲致命意外終身自責】Anna：盼司機及家長更注意「學童路上安全」

蔡敏華（Anna）向SBS中文廣東話節目【我不是名人】環節，親述她曾於1988年捲入一宗車禍導致一名7歲女童喪生，雖然她沒有危險駕駛、甚至根本留意不到女童衝出馬路，但車禍後她的自責及罪惡感，令她精神崩潰。





「當年是1988年，在當日的早上八時多， 我剛送子女返學就沿路回家，當時我在『靠內』（近行人路）的車道行車，在一個『落斜』及未到斑馬車的位置，我就聽到一個聲響。當時我以為是撞到樹枝落下（而撞到汽車），所以我決定泊好車後一看究竟，就見到一個小女孩血流滿地。」





「當時我亦真的不知發生了甚麼事，只是不斷在自問：『為何會這樣？』及大呼『救命！』我為時亦很驚慌，但馬路上完全無人、無車（目擊事發經過）。不單止女童的父母，當時馬路上根本見不到有人陪她過馬路，甚至是無人在場，甚至連汽車也沒有。」









「後來對面馬路有人停車，有人過來看看發生甚麼事並報警...亦有人指女童還能生存，結果給我及她送往醫院。」





「你問我事故如何發生，我只能記得這些...其他細節我已不知道。」





「在意外後，我一直就只重覆的說『I killed her（我殺了她）』，根本我自己亦亂了心神，因為當時我很恐懼。」









「（大部份人）都不會見到有人流著血躺在地上的景象，起碼我一世人（到當時為止）就未見過。」





「當時我很驚、很恐懼，根本是無以名之，當時只能坐在地上，之後更開始失禁...當時亦不知自己為何會出現這樣的崩潰，只知道事後的即時反應，就是這樣，不斷瘋狂的叫喊及大哭，亦不斷向人指『我殺了人』。」





「直至到了醫院，有一名男護士就向我表示，你不要說kill(殺)字，因為之後有警察來錄口供，而他亦向我強調，『這是一個意外...你要冷靜』，但當時我完全聽不入耳。」





「直至警察到來，問我是否開快車，我亦只回覆說我沒有，而我根本就沒有看到有人衝出馬路。」





「過了不久，我就聽到有女人的喊聲，我想馬上闖出去，但就被護士攔著，說『現在你不適合到外面』，到我聽到外面有人大喊『No No No』（不要、不要、不要），我就知道涉事的女童已救不了。」





Anna花了很長時間，才從車禍後的罪惡感中稍稍釋懷。 Credit: Anna



而在意外後，Anna亦要等待一年才開始案件的審訊過程，但期間她的情緒卻一直處於崩潰。





「政府有一個部門專門負責調查我的情況—例如家庭背景，又會訪問我的左鄰右里以了解我的情況。」





「那一年我最慘，我的房間是有廁所的，而我亦日日就坐在房內，除了家人為我送飯時將食物放在門口外，我根本不會走出房門本步。」





「個個人來我到不理睬，只管說『我是兇手，我殺了人』，腦裡就只覺自己是劊子手是兇手...根本就是瘋狂。有時，我爸爸用長途電話致電，我亦只說『爸爸，我殺了人』之後馬上收線。」





「我當時一直覺得自己有罪，『車死人』難道還不是罪？覺得自己要以命還命。」





即時她當時亦有見精神科及心理醫生，但Anna卻此終未能接受這次的致命駕駛意外。





即使後來於法庭的審訊期間，Anna亦不理代表律師及心理醫生的意見，一開始就向法官承認『殺人罪』。





「我在首堂時，已經承認控罪，當時我的譯翻官、精神醫生、律師甚至家人都十分驚訝，因為我覺得他應該判我坐監，甚至死刑。」





結果，審理的法官最終只審她「不小心駕駛而導致他人身亡」，亦判她停牌一年，及暫緩執行＄1000罰款，但有關的判決卻令Anna再次自責。





「當聽到判決時，我就覺得自己是更加對不起死者。」



自責的情緒困擾Anna相當久，直至後來她在一所殘障學校做義工，認識到一名與死者同名的女童亦同樣經歷不幸意外後，Anna才開始接受自己的交通事故是一場意外。 Credit: Anna Choi 這種自責的情緒困擾Anna相當久，直至後來她在一所殘障學校做義工，認識到一名與死者同名的女童亦同樣經歷不幸意外後，Anna才開始接受自己的交通事故是一場意外。





「真的過了很久（才能接受現實）...我的心理醫生精神科醫生告訴我，要接受意外這個事實...有人來和我說道理，我完全聽不入耳，當時我真的不能接受。」





「後來，有人帶我到一所聾啞學校， 校內的小朋友可能因為發燒等不同意外，而出現殘缺等情況。」





「 當時我被分配到一間課室幫手做助理， 認識到一位小朋友叫Christine、我車死的小朋友同樣叫Christine，兩人同樣是七歲， 只是這個Christine是聾啞人士。」





「由於這位Christine不會說話，我到現場會協助她生活，覺得內心稍稍舒服些，亦讓我見到原來意外真的會令小孩子的生活被改變， 我就開始稍稍接受何謂意外。」





「 有一個星期五，我送她回房間，忽然向她說了一句『Kiss My Goodbye（給我臨別一新吻）』，她平日應該聽不到，但當天她卻走過來吻了我的面頰一下及向我揮手。」





「到周一我再回到學校時，課室已經放置了她的照片， 我還以為她已升了班而不在，但班主任卻告訴我，Christine死了。」





「我問對方是怎樣發生，對方回答說，『 他在週六回家時，在父母都忙於家務的時候，她在浴缸被浸死。』」





「當時我又瘋癲一次，不停詢問為『何會這樣？』我覺得自己有殺了一個人，『為何我這麼倒霉？』」





「之後學校的老師對我說，『這是意外！是沒人希望發生的，亦沒有知道會發生的，等於你撞死的小女童。』」





「而當我在聾啞學校時，亦令我明白及接受甚麼是意外，也不一定只是路上的車禍， 其中一個老師向我表示，在自己的農場內，當時小朋友剛剛放學， 但日落反光， 他的單車下坡時就撞死了自己的兒子。」





Anna與朋友 Credit: Anna Choi



「所謂接受意外，都只是外表上、自我安慰地接受這一點，到現在我仍會向人說，我曾經發生的不是意外，而是我曾開車撞死一名小朋友，對方死在我的車下，我車死過一個人。」





「我並不敢說這是意外，雖然我沒有刻意謀殺、沒有計劃亦並非是見到對方的情況下撞到她...但這全是我的責任，為何我不能小心點、或在小心點，雖然現在我已放開了很多，但這始終是我的心結。」





即使她已現在已比較釋懷，但她坦承，相信這次意外後的罪疚感，將伴隨她一生。





「意外發生了30多年，這三十多年來我一點也不好過，甚至到我死的一天也不會好過。」





「老實講，（錄音前）的這兩個晚上我根本睡不著，因為我要重新想起意外的情形，要重新回想當時的境象，連當時女童的躺在地上的姿勢，一隻腳豎起、頭部大量出血的影象仍在會憶起。」





「之前已很久沒有這樣，但這兩晚我要回覆訪問的問題，我就想起來，就連自己的睡姿也要調整，（以避免與女童的姿勢相同。」





Credit: Anna Choi



更甚的是，Anna在事故發生後亦一直沒法再坐上「司機位」，她指自己試過一次想重新考牌，但就馬上出現暈眩、眼光等問題，甚至無法分辦油門及煞車。





「所以，意外至今30多年我一直沒有開車。」





Anna在訪問中，亦不忘提醒司機要小心駕駛，尤其是避免一邊使用藍牙通話、一邊駕駛，甚至即使有些許不舒服，亦不應坐上駕駛座。





雖然她亦強調，在自己捲入的意外中她責無旁貸，但他亦向父母再三囑咐，不應讓子女獨自過馬路，因為仔女無法做判斷，而要依賴父母確保其路上安全。



