【我不是名人】業餘排球教練鄒立基拒轉專業: 錢或會改變初心

鄒立基自幼在香港長大。早在中學時期，他就開始參加各式各樣的體育活動，其中包括打排球。他在中學二年級時光，是他展現運動才華的時刻，也為他日後排球教練角色鋪平了道路。





隨著時光流轉，鄒立基順利進入了香港科技大學。大學一年級，他繼續打排球，更成為了大學代表隊的一員。他說跟中學比，科技大學排球隊提供的訓練水平高出很多。



鄒立基 (中) 中學時代喜歡不同的體育活動。 Credit: Xavio Chow 然而，人生的選擇總是變幻莫測，鄒立基在讀大學一年後決定前往外國深造。





遠赴異鄉，他選擇了澳洲的蒙納什大學，專攻商科。鄒立基汲取之前在香港沉迷玩樂的教訓，減少了消遣，並和幾個志同道合的朋友一起奮力學習，結果成績比在科技大學時要好。





畢業後，鄒立基迎來了人生的又一個轉折點。由於他當時沒有永居的身份，雖是努力不懈，即便不收取薪資，也沒能受到僱主青睞。



鄒立基開始打排球時是一名主攻球手。 Credit: Xavio Chow 最後，他在一家壽司店找到了一份店員工作。





機會總是留給有準備的人。一次偶然的機會，鄒立基通過朋友的介紹，進入了一家專門從事建築材料回收的公司。起初，他在公司內擔任初級會計和簿記工作。





正是這份工作，鄒立基意外地遇到了他的第二個轉折點。一次，他主動為公司老闆做了一份業務分析報告。這次的努力讓老闆對他刮目相看，並鼓勵他在這方面發展。





鄒立基之後便成為了一位數據分析師，目前在維多利亞大學工作。





曾經熱愛的事物，可能因為種種原因漸漸淡忘，然而，當這份熱情重新點燃時，又會帶來其他機遇。





「五年了，我已經有五年沒有碰過排球了。」鄒立基笑著說道。他的臉上透著淡淡的遺憾，掩不住對往昔鍾情排球的懷念。



鄒立基 (前排左二) 領導他的學員，屢次在比賽中取得佳績。 Credit: Xavio Chow 有一天，他和友人打完壁球後經過一個運動場。眼前的一幕，彷彿將他帶回了那個年少時光。





「或許，我應該再次嘗試一下排球。」鄒立基心中這個想法像是一粒種子，開始發芽生長。於是，他加入了一個以社交為主的排球隊伍，這一次，不再是因為競技，而是純粹為了尋找那份曾經給予他的莫大快樂。





他在賽後會與他的教練討論其他隊員有哪些方面可以改進。





教練敏銳地察覺到他在排球指導方面的天賦，於是提議讓他擔任另一支球隊的教練。而這支球隊，原來就是教練本人參加作為其中一名成員的球隊。他和教練之間的關係變得錯綜複雜，交錯著師傅與徒弟的身份。





為了參與更高水平的比賽，他決定另覓一支更有競爭力的球隊。





他笑著說：「識人好過識字！」這句話言簡意賅，卻深刻地道出了人際網絡的重要性。通過朋友的介紹，他得以加入另一支球隊，不過以前擔任主攻手的他，由於受到高度及體能的制肘，目前改為擔當現時 Libero (自由防守球員)。



鄒立基 (身穿黃色 T shirt) 桃李滿門。 Credit: Xavio Chow 不久之後，一班慕名而來的少年懇求他擔當教練，這一個個機會，讓他的教練之路愈發豐富多彩。





在他的指導下，幾個球隊取得了驕人的成績，甚至打進了決賽。在接受溫楚良訪問的時候，他透露了成功的關鍵。他說，他不僅關注球員的個人能力，更重視團隊的凝聚力和合作精神。





他毫不諱言地表示，曾經考慮過將業餘排球教練變成正職。然而，深思熟慮後便放棄了這個念頭。他坦言，不是所有事情都能以金錢來衡量，將教練變成正職可能會使他失去對排球的原始熱誠。他強調，幫助別人的初衷不能被淡忘，不能只一味地追求個人利益。這份堅持和信念，讓他在業餘教練之路上走得更加堅定。



