【返大陸踢老翻竇驚險過當差】版權調查員Tim：要用盡生平絶學「全身而退」

大學修讀歷史系的李偉基（Tim Li）在接受SBS中文廣東話節目【我不是名人】環節訪問時，指因父親曾任海關關員的家族淵緣、及薪金等考慮因素，令他決定在畢業後投考港英政府時期的香港皇家警隊，並成功考入當督察。





「我加入警隊時，還是用『皇家』的稱號，最初我在大學畢業時，面對的選擇會是人工不高的普通工作、或是皇家警察—而對方給予的薪水是非常吸引，是兩至三倍的距離。」





「所以基於現實的考慮，以及家中的歷史淵緣，令我決定投考，而在被取錄後我亦欣然接受。 」





而他在正式工作後發覺，原來歷史學對其調查工作有很大幫助，亦令他越來越喜愛調查。





「其實歷史科與部份警察工作很相似，某程度上研究歷史的工作就像在調查案件，當然、歷史的證據是來自書籍或過往發生事件的數據或口述資料，讓我們可以對『歷史真相』進行推測。」





「警察調查案件其實與之是有九成相似，我們亦透過人證、物證，或其他數據—例如天氣或科學鑑證數據等—去推敲案件如何發生、為何發生、有甚麼動機、甚至犯人之後去了哪裡。」





「因此，我在警隊工作後，又發現兩者的差異其實並不大，在調查方面更有九成相似，所以（歷史的學習在警隊中）都能大派用場。」





Tim(右後二)在大學畢業後決定加入香港皇家警察。



Tim在大學畢業後考入警隊，令他直接就從督察開始入職，而他在警隊內亦平步青雲，試過在不同部門工作及調升至高級督察後，他始終覺得自己與警隊內的一些文化「格格不入」、決定離開警隊加入「廉政公署」。





雖然離開警隊，但他到今時今日仍然喜愛警察的工作，因為「可以伸張正義、很有的使命感」。



由於Tim在大學畢業後考入警隊，令他直接就從督察開始入職，他在警隊內的工作亦平步青雲，而在不同部門工作並調升至高級督察後，他卻始終覺得自己與警隊內的一些文化「格格不入」、決定離開警隊加入「廉政公署」。 由於Tim是由警隊出身，因此在加入廉政公署後，他亦被派往調查警隊內部的貪汚問題。





「當時我要進行針對兩個範疇—而我的而且確是要進行反警察貪汚的問題，可能因為他們亦知道我熟識這方面，因此我亦被派出做一些警員涉嫌貪汚的案件，另外我亦處理過私人機構—例如銀行業及金融界的涉貪案件。」





不過，由於廉署的嚴格規定，若要調查自己認識的警員，他亦必須申報「利益衝突」，因此，他們並不會出一如現電影中「查舊伙記」的場面。





Tim一直熱衷於調查，他認為廉政公署有極為優秀的調查技巧、令他獲益良多，但他始終覺得自己不適合當公務員，而再次萌生去意，結果在完成兩期合約後，他亦再次選擇離開廉署。





Tim之後亦曾受聘於幾間大型美資公司，為對方作版權調查的工作，而其主要工作範圍，亦是與調查公司的版權，是否有被冒牌商侵犯，而調查過程亦很多時要離開香港進行。



由於Tim是由警隊出身，因此在加入廉政公署後，他亦被派往調查警隊內部的貪汚問題。 「我所見差不多所有出名的外資公司，若要在亞太區—尤其是在中國做生意，他們都必定要請有經驗的人，進行版權調查。」





「以我工作過的(美資)公司為例，他們產品若被人抄襲，往往都是在中國大陸生產，再輸出到香港及海外等地方。」





「若外資公司想要在中國順利保護自己的版權，他們就要請人獲取這方面的資料及進行調查。，換言之，我們這一批有孰法經驗的人就可以幫到對方。」





「例如，我們會與不同的律師樓及調查公司合作，派員到不同地方買貨及獲取證據，證實這些是假貨，甚至我們會尋找假貨的來源，看看是否由某工廠、貨倉、或某零售批發點流出。」



「我們就會做這類前期的調查工作，若發覺掌握的資料足夠，就會與當地的執法部門合作。」





「若以中國為例，（我們會聯絡）公安去處理大型的案件，或者聯絡工商局，對方在聽取了我們的報告後，再按我們所給予的資料執法。」





「最後我們亦會要求法庭對之進行刑事檢控、而公司亦會同時進行民事檢控，以了解是否能向對方索償。」





除了中國以外，Tim亦有機會到其他地方工作，例如他亦曾到過飛機無法直接到達的中俄邊境，為當地執法部門提供分辨貨品真偽性的培訓。





而因為工作的關係，Tim亦要經常與中國官方打交道，Tim亦指，他亦遇到有地方執法部份拒絶與他們合作，亦由於他在調查時，不像以往有警隊或廉署的強力支援而必須更加小心。





「有時我們一定要確保不將自己放於危險的境地，因為知道我已不是像在警隊時、有強大的後盾支持，所以如果太危險的案件，我亦不會將自己曝露於鋒口之中。」





「試過一次我們在深圳處理賣冒牌記憶片的舖頭，就遇到對方即場反抗—就算當時亦有當地的執法人員在場，向我們扔東西、撥水等，最終我們亦要撤退，並要求公安到場。」



「我記得亦有一次，在上海附近，當時我們要去一個貨倉進行執法行動，亦己事先聯絡上兩個部門的執法人員—包括工商局及公安，因為預計對方可能會反抗。」





「但當時，公安卻遲到，工商局卻堅持一定要馬上拉人，而在貨倉內賣假錶的團伙亦有相當規模，他們當時就在貨倉內拿起角鐡、扳手等去保護自己。」





「當時的氣氛亦其實令我們有點害怕，因為工商局並非執法的紀律部隊，公安又未到，對方又劍拔弩張，我們香港來的調查員等一兩人又手無寸鐡。」





「幸好最後他們亦無反抗，否則我們唯有逃走，而不會與他們硬拼...始終都是一單件案而己，這一單不成功還有第二單。」





而Tim亦指，由於他們能擁有的資源較在警隊或廉署時為少，所以他在工作時，亦試過需要運用一切技巧以求「全身而退」。





「我亦曾試過有一次在澳門，有一名（同公司）的經理就偷了公司的錢，全輸給賭場...後來我們接觸他要求他還錢，否則我們就只能報警。」





「誰知對方又順利表示願意卻全款退還，當時我亦擔心，因為這是巨額現金，不是過程是否有詐。」





「那次我為了取回這筆現金，亦運用了我生平在警隊及廉署所學的所有技巧去保護自己，我帶同一整個團隊往澳門，在銀行內取回金錢，當住對方面對核對及確定沒有偽鈔後，就馬上存入銀行。」





「之後我為免受到對方伏擊，用反跟踪的方法馬上離開銀行及立即返回香港，短短半日的行動，那次就真的運用了我的畢生絶學，但現在回想則很有趣。」





而Tim指自己喜歡私人機構的工作，是因為當中可以避免之前提及在警隊或廉署內的文化衝突，他更認為，這個工作環境與他是「天作之合」。



Tim及太太因考慮到子女的前途而決定移民澳洲。 在擔任版權調查員工作的十多年後，Tim亦為了幫子女尋求更好的教育機會，而太太已在澳洲找到工作的情況下，決定舉家移民澳洲。他不排除會在澳洲尋找同類工作，但強調自己不會強求而選擇「隨遇而安」。



