今日大事（11 月 7 日）

習近平：艾巴尼斯到訪北京為中澳關係開展新時代

總理艾巴尼斯在北京與中國國家主席習近平進行高峰會談後、形容會面非常成功，習近平亦讚揚艾巴尼斯到訪是展開中澳關係的新時代。





兩人於人民大會堂進行的會談長達個多小時。習近平提及北京與堪培拉之間「已解決了一些問題」，而他意指的爭論點，相信包括人權、對台威脅、以及對澳洲出口一度高達200億元的關稅等。





艾巴尼斯指今次會談、建基於兩人去年在峇里出席20國集團峰會時會面所建立的融洽關係。





「我相信高層對話與人民之間聯繫所帶來的更多了解、對雙方都會有利。中澳之間的穩固關係亦將有利於未來。而分歧出現之時，大家必須要通過溝通、從而達至互相了解。



【澳中外長會談】黃英賢：發展對華關係符合澳洲利益

另一方面，聯同總理訪華的外長黃英賢亦與中國外長王毅會面。





王毅指，中澳之間既無歷史恩怨、也無現實衝突，兩者共同利益遠大於分歧。他亦認為艾巴尼斯訪華是中澳關係的一件大事，相信在雙方共同努力下一定會取得成功，推動兩國「攜手合作向未來」。





黃英賢則表示，好高興見到雙方近來在貿易等領域對話合作取得積極進展，妥善處理分歧，關係不斷改善。





「發展對華關係符合澳洲利益。澳洲期待此行取得積極成果，推動兩國關係進入新階段。」



【難逃加多次】分析：儲銀或在今日或下月宣布加息

儲備銀行今日會舉行議息會議，貸款者期望在聖誕新年假期來臨前無需再面對多一次加息。





儲銀董事局將會考慮到多項因素，包括高於預期的通脹數據、強勁的消費者開支、以及就業市場富彈力的跡象。





但外界對加息的猜測仍不一致。投資公司Aequitas Investment Partners 聯席首席投資主任伯頓瓊斯（David Berthon-Jones）昨日在SBS的 On The Money 財經節目上表示，估計今日是否加息的可能性是「五五波」。





「不過，可以肯定的是，下季度內將會再加息，因此，外界預期加息必須出現，不是今日、就會在下個月發生。如果今日不加息，包括股票、證券同地產市場就會有強烈反應。但即時今日加息、市場亦已經作好準備。」



原住民法律機構歡迎Junee監獄重返公營服務行列

新州原住民法律服務機構指、州政府決定將Junee 監獄收回改作公營監獄，是正確的做法。





Junee 監獄自從1993年起一直由美國公司 GEO集團負責運作，但在多次原住民羈留中死亡個案的死因研訊中、監獄被替指，並無提供足夠的醫療及精神健康護理。





新州懲教處將會在2025年合約到期時，重新接管該監獄。





原住民法律服務機構的首席律師斯特法努 （Lauren Stefanou）認為將監獄收歸公營、是正確的方向，並希望當局將其他私營監獄亦回收。



西澳教師工會：官校教師或現跳船潮

西澳官立學校教師工會發表的最新報告指出，教師行業已頻臨崩潰，好多官校教師正準備放棄教鞭。





上述發現是在前西澳州長勞倫斯博士 (Dr Carmen Lawrence) 領導的檢討報告內提出，報告亦發出46項建議，包括減輕工作負擔、縮減每班的學生人數、以及改革招聘程序。





勞倫斯話，好多受訪教師對目前官校獲得的經費感到不滿，並認為有需要大幅增加撥款以填補弱勢社群以及殘障學生的成績差距。



維州五死車禍肇事司機將被問話

維州鄉鎮日前發生汽車撞入酒吧的車禍，預料警方即將向肇事司機問話，並繼續就這宗慘劇進行調查。





66歲的司機則因受驚及非致命傷勢而仍然要留醫。





另一方面，公眾昨晚亦為事件中的五名死者、舉行燭光悼念儀式。



雪梨兩童車禍警方繼續追尋兩名涉逃男子

雪梨西南區昨日亦發生導致兩名男童喪生的撞車事故，警方繼續追尋兩名涉嫌逃離現場的男子。





事發於住宅區 Ashcroft，兩名10至15歲之間的男童被拋出車外身亡，兩人的身份尚未獲正式確認。





警方正調查事發經過，及繼續追尋被目睹逃離現場的兩名男子，並希望聯絡閉路電視錄得的一名未知身份的騎單車人士，錄像顯示其單車曾經在撞毀的汽車附近環繞行駛，警方敦促該名人士與當局聯絡。



以哈衝突死者過萬 聯合國領袖聯手力勸停火

以色列軍隊襲擊加沙已造成超過一萬人死亡，聯合國領導人再次要求加沙實施人道停火。





聯合國人權事務高級專員、世界衛生組織負責人，和聯合國人道主義援助負責人在內一共 18 個簽署方已發表聯合聲明要求停火，聯合國秘書長【古特雷斯】（António Guterres）亦指，通過拉法過境站進入加沙的援助並否足夠。





聯合國秘書長認為，持續 30 天的衝突「已令人忍無可忍」，他要求雙方立即停火，以便援助物資能夠進入被圍困的加沙地區。





但以色列漠視日益加強的國際壓力，亦再次要求哈馬斯武裝分子釋放在以色列南部發動襲擊時所劫持的 240 多名人質。



綠黨參院集體離場抗議工黨拒絶呼籲以哈停火

綠黨在參議院中集體離場、以示抗議聯邦政府拒絶呼籲以色列在加沙衝突中停火。





11名綠黨參議員全部離場，並舉起一張印有巴勒斯坦旗幟的紙張。





綠黨參議員法魯奇 (Mehreen Faruqi) 指工黨政府用「模稜兩可」的言論、無法制止衝突中所涉及的戰爭罪行。





「對巴勒斯坦問題，兩黨聯盟正表現出道德敗壞的立場，而工黨亦是『無情的膽小鬼』，他們對巴勒斯坦人被以色列屠殺視若無睹，並不作出譴責。但綠黨並不會坐視不理。」





俄軍派無人機襲擊敖德薩 最古老藝術館遭殃

俄羅斯無人機襲擊烏克蘭港口城市敖德薩，破壞市內最古老的藝術博物館之一的「國家藝術博物館」。





敖得薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，15 架俄羅斯發射的無人機在當地上空被摧毀，至少損壞 20 棟高層住宅大廈和超過 24 架車輛，並且造成至少 8 人受傷。





昨日適逢是【敖德薩】國家藝術博物館成立 124 週年前夕，博物館收藏了萬多件戰前藝術品，包括 19 世紀末和 20 世紀初部分最優秀的俄羅斯和烏克蘭藝術家作品。



馬斯克加強登陸Ｘ限制令百多項社媒研究要取消

由於馬斯克（Elon Musk）嚴格限制研究人員登入社交媒體平台 X （前身為 Twitter）





，令百多項針對該平台的研究令需要取消。





馬斯克已採取限制行動，阻止研究人員收集用以分析虛假訊息起源和傳播能力的數據。





路透社對 167 名研究人員進行的一項調查顯示，大多數受訪者擔心他們會因為使用數據而遭起訴。





受影響的研究包括多個研究仇恨言論的項目，和一個旨在研究在X平台上兒童安全的計劃。X 平台最近因為未能配合研究反虐兒的調查，而曾被澳洲監管機構罰款。



【尼泊爾致命地震】當局憂死亡人數或再上升

尼泊爾當局表示，擔心當地周末發生的致命地震的死亡人數可能會上升，正對受災最嚴重的偏遠地區進行評估。





尼泊爾上周五發生當地 8 年來發生最嚴重的6.4 級地震，造成 157 人死亡，但官員警告實際死亡人數可能更高。





官員表示，救援隊在超過 48 個小時入面，艱難地挽救性命，而在某些地區，救援人員需要徒手從瓦礫中搜索生還者。現時救援隊的行動目標，是為失去家園的人提供食物及住所。



港區全國人大讉責美國制裁 49 名香港官員及法官

港區全國人大昨日（6日）全體發表聲明，指美國國會兩黨議員周四提出「香港制裁法」，要求將香港律政司司長、國安委秘書長、警務處處長，以及多名法官和檢控官列入「制裁」名單，是妄圖恫嚇維護國家安全的特區人員，當局對此表示強烈抗議、堅決反對。





另外，多個建制派政黨昨日早上、亦輪流對往美國駐港總領事館外抗議。葉劉淑儀見記者時批評美國抺黑香港，強調香港法治情況非常良好。當被問到是否應推動《反制裁法》，葉劉淑儀稱中國內地已有相關法例，但是否適宜全條法例在港實施，則要審慎評估。





全國港澳研究會顧問劉兆佳就指，如果美國要求制裁 49 名香港官員及法官，令香港難以對重大國安案件作出正常審判，不排除會逼使中央出手，啟動《香港國安法》第55條，將相關案件移交至中國內地處理。



體育消息

墨爾本盃賽事今日快將舉行。有別於以往有 24 匹馬參賽，維州賽馬會已確認，今年墨爾本盃大賽（Victorian Racing） 只有23 匹出賽馬匹角逐價值 840 萬元的奬金，事關賽駒【克里夫蘭】（Cleveland）因體溫過高而要退賽。



