SBS 新聞簡報（11月6日）

澳洲總理艾巴尼斯期待與習近平進行建設性的對話

澳洲總理艾巴尼斯表示，他期待今天（11月6日）稍晚時候與中國國家主席習近平進行建設性的對話，並表示他在中國的訪問目前為止都是正面。





艾巴尼斯表示，他這次訪問是追溯歷史的機會，指出他的訪問標誌著前總理魏德崙（Gough Whitlam）歷史性訪華已經50年。





總理指出，在這50年裡，中澳關係發生了很大的變化。





艾巴尼斯表示，50年來情況發生了變化，中國發生了變化。澳洲也發生了變化，兩國關係也發生了變化。他指正在應對區內的戰略競爭。重要的是，和需要保持的是澳洲處理國際關係的方式，是坦率、尊重和通過外交手段解決問題。



以軍：開放薩拉丁大道作為加沙地帶北部平民人道主義走廊

以色列軍隊表示，隨著對哈馬斯武裝組織的進攻繼續進行，他們已經在加沙北部和南部之間開通一條人道主義走廊。





在軍方發布的一段影片中，以色列陸軍上校特羅(Moshe Tetro)警告加沙北部居民向南撤離。





特羅表示，今天，以色列軍隊開放了薩拉丁大道（Salah al-Din Road），作為加沙地帶北部平民的人道主義走廊。他再次要求加沙地帶北部的所有平民向加沙河(Wadi Gaza)以南移動。加沙地帶北部和加沙城現時是戰區，是非常危險的地區。





早前，據報以色列軍隊經已包圍加沙城，並將被圍困的巴勒斯坦地區一分為二。





哈馬斯自2007年以來控制加沙，以色列國防軍形容，他們的行動是對抗哈馬斯的戰爭的重要階段。





同時，外交部將受困加沙的澳洲人數從67人修正為79人。





25名澳洲人和家人已經能夠離開該地區並進入埃及。



雪梨西南部發生車禍兩名男孩喪生

雪梨西南部發生車禍，兩名男孩在車禍中喪生，警方正在尋找從車禍現埸中逃走的2人。





在今天（11月6日）上午，緊急服務部門接到報告，指在Ashcroft有一輛車撞上了一棵樹和一根電線桿。





兩名在意外中身亡的男孩尚未正式確認身份，但相信他們的年齡在10至15歲之間。





新州警方的麥克法登（Brett McFadden）表示，肇事車輛在發生事故時明顯超速行駛。





麥克法登表示，在事故地點旁邊有一個遊樂場，馬路對面還有一個公園。這個地區隨時都有孩子在周圍活動。社區應該感到憤怒，社區上大部份人應該明白，這是超速行駛所導致。



維州偏遠地區有車撞入酒店5人死亡

在星期日晚上（11月5日），事故發生在星期日 (11 月 5 日) 晚上，一輛白色寶馬 (BMW) 運動型多用途車 (SUV) 突然在墨爾本西北面 Daylesford 撞入 Royal Daylesford Hotel 酒吧，剷上路壆並撞倒多人，當時有2個彼此相識的家庭正在用餐。





意外中，有五人不幸喪生，還有五人因不同傷勢而入院接受治療。





當居民們聽到有關意外時，都表示無法相信意外的發生。





其中有目擊者表示，意外中有相當多的人受傷，他認為大家都感到震驚。很難相信這樣大和嚴重性的意外竟然發生在他們住的鎮上。”





有目擊者指，今天能感受到一種非常沉痛的氛圍，另有目擊者指，對於受害家庭來說，實在是難以形容的悲傷，他甚至無法想像。





而警方已確認司機接受了吹氣測試，並未檢測出酒精。



Centrelink 和 Medicare將招募 3000 名新員工

在偏遠地區和城市的 Centrelink 和 Medicare 辦事處將大幅增加人手，將招募 3000 名新員工。





招聘計劃耗資 2.28 億元，是由調查「自動債務索償系統」（Robodebt）的皇家委員會提出的建議，旨在讓用戶參與更輕鬆、更有效率、對用戶更敏感，因有投訴稱，用戶致電Centrelink時，要等待很長的時間。如果他們必須多次聯繫，他們經常會得到相互矛盾的建議。





政府服務部長索頓（Bill Shorten）表示，他承認Services Australia的員工數量水平，以人數計算，是目前是有史以來最低。





但他表示，他有信心這次的招聘行動將縮短等待時間，提高用戶服務。



南韓疾控部門今晤專家 商討應對床蝨危機

南韓全國多處報告發現床蝨，南韓的疾控部門今日會同害蟲防治公司及専家開會，商討應對床蝨危機。





單在首爾市，當局表示，全市25個區中，有7區報告共發現床蝨個案17宗。





首爾市政府上星期二開始檢查全市住宿設施和澡堂等公眾場所，並在地鐵、戲院等場所開展消毒工作。首爾市政府將緊急撥款5億韓元，購買防蟲用品、消毒服務等，用於預防住宿條件較差的群組租屋和酒店等設施的床蝨擴散。



更多內容 英航座位現床蝨 七歲女童被咬出血

美國華盛頓州槍擊案 2死3傷

美國華盛頓州塔科馬市發生槍擊案, 造成兩死三傷, 一名槍手在逃，案發在當地星期日凌晨一時許，警方接報一間店鋪傳出多次槍聲，警員到場發現四人中槍受傷, 其中一人當場證實死亡, 另外三人重傷送院, 有一人經搶救後不治。





當地傳媒報道, 當時有兩人當晚在案發現場衝突, 暫時未知是否相識, 槍手只針對一個人, 其他受害者都是旁觀者. 警方正調查案件動機，暫時無人被捕。



粵車南下第二階段未有實施時間表 當局仍研究是否准車輛入巿區

政府計劃明年落實「粵車南下」首階段安排，讓廣東省或澳門來港的車輛，停泊在港珠澳大橋人工島停車場，預料有上千個車位。運輸及物流局局長林世雄表示，當局暫未訂立第二階段落實時間，目前仍需仔細研究多方面安排。





林世雄解釋稱，香港面積較小，遊客區集中在維港兩岸包括尖沙咀，存在泊車位不足等問題，要仔細考慮是否讓南下車輛駛入市區泊車，還是在指定地方停泊。另外，安排亦須配合本港路面和隧道使用等實際情況，同時顧及兩地司機「左右軚」的習慣。



體育消息

澳洲網球好手肯特（Storm Hunter）雖然在2023年國際女子網球協會（WTA）的年終賽中在墨西哥的半決賽中失敗，但仍成功獲得年終世界雙打排名第一，這是她成為第二位獲得此榮譽的澳洲人，僅次於前大滿貫單打冠軍薩史杜素（Samantha Stosur）。





亨特和她的比利時搭檔梅頓絲（Elise Mertens）在坎昆贏得了他們小組的所有三場循環比賽，保持不敗，最終獲得了這個頭銜。





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