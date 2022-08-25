政府耗資 3000 萬成立皇家委員會調查前政府『自動債務索償系統』是否有誤

調查將由前昆州最高法院首席大法官霍姆斯 （Catherine Holmes）領導，並會於明年 4 月提交最後報告給總督赫利。





本身是一名有兩名孩子的媽媽德薩默維爾（ Felicity de Somerville）便是數以千計受到影響的其中一名人士，她說，自己現時仍要努力應對該計劃對她所帶來的創傷和恥辱。





德薩默維爾於2017 年時在沒有獲得警告下，被政府從其積蓄中扣除11,500 元，導致她無法為當時正在生病的女兒支付藥費。





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德薩默維爾表示，『我現時每次結賬時仍然感到焦慮，因為恐怕並非是由於自己沒有注意到又或是忘記了的錯誤，而令我無法提供給女兒所需要的東西而令她失望。』





而當時受到影響的人士其實已經就事件進行集體訴訟， 並發現政府是錯誤追回達七億五千萬元。同時，法庭亦獲悉，一些人士更因為被追討債務而自殺。





總理艾巴尼斯在公布對事件進行皇家調查委員會調查時亦提到，事件可能曾導致有人失去生命的問題。





艾巴尼斯說：『 有人是失去了生命。在我所屬的選區中，每一位選民和國會的每一位成員都可以講述同樣的故事。』





艾巴尼斯表示，調查將審查是誰需要對該計劃負責、為什麼需要有這個計劃，同時，亦會看看當時是如何處理有人對事件表示關注的問題，亦會研究事件所造成的傷害、花費了納稅人多少錢以及如何防止未來發生類似的情況。





他又表示：『很重要的是要深入了解為何這個【自動債務索償系統】會產生，以確保永遠不會再發生類似的事件。』





其實，這個【自動債務索償系統】是於2011 年由時任的工黨政府發展的一個電腦軟件，並於 2016 年時由當時的兩黨聯盟政府實施， 直到 2019 年有一個集體訴訟後才發現該計劃是屬於違法的。





澳洲社會服務議會署理行政總裁麥克唐納 (Edwina MacDonald) 表示，這個計劃大大影響了許多人的生活。除了導致一些人出現嚴重創傷之外，亦令受影響的人出現壓力、焦慮和抑鬱，而這些是會影響他們一生的事情。





前總理莫理遜亦可能會在受到調查，因為在該計劃成立時，他是時任的社會服務部長。而反對黨領袖達頓則指責工黨是在進行政治迫害。





達頓說：『艾巴尼斯花在以前問題的時間，比對澳洲國民未來要面對的事所花的時間還要多。他是更關注玩弄政治把戲，而公眾很快將會認為這種遊戲是已經足夠。』





但對於好像德薩默維爾的受害者而言，這個似乎並非與政治有關，而是與公義及問責制有關。她又表示，希望能夠代表其他受害人在今次調查指中提供證據。 詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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