美國德州「行刑式」槍擊事件連殺五人 危險兇徙仍在逃

要點： 男子射殺鄰居前曾被要求停止在前院用AR型武器射擊；

該男子槍斃五人，包括一名八歲兒童；

疑犯仍然在逃。

美國得克薩斯州一名男子在自家後院中用半自動步槍射擊，因聲音讓嬰兒無法入睡而被鄰居勸阻。隨後，該男子開槍打死了五名鄰居，包括一名八歲男孩。





警方仍在尋找嫌疑人，據辛托（San Jacinto）縣警長卡珀斯（Greg Capers）稱，嫌疑人用一支 AR-15 式步槍在鄰居家中連續射擊。





卡珀斯表示，槍擊事件已過去18個小時，聯邦調查局（FBI）的特工加入了縣警進行共同調查，他們繼續在附近的樹林中搜捕 38 歲的嫌疑人奧羅佩薩 （Francisco Oropeza）。





卡珀斯表示：「我們正在用警犬、騎警和無人機追踪他。」執法人員在搜索區域找到了一部被遺棄的手機和一些衣服。





其他新聞媒體援引他的發言稱，所有受害者都是被「近乎處決式」地擊中頭部而射殺的。



2023 年 4 月 29 日星期六，在德克薩斯州聖哈辛託縣，聖哈辛託縣警長卡珀斯在前一晚五人被槍殺的現場與調查人員交談。 Source: AAP / Yi-Chin Lee/AP 警方表示，五名受害者都來自洪都拉斯（Honduras）。





當地時間晚 11 點 30 分左右，卡珀斯警長的辦公室接到來自休斯敦北部的克里夫蘭（Cleveland）的電話，對方稱有滋擾事件發生，警方到達現場後發現多名遭遇槍擊的受害者。





襲擊發生時，屋內共有 10 人，其中 5 人倖存。





受害者被確認為古茲曼（Sonia Argentina Guzman），25歲；阿爾瓦拉多（Diana Velazquez Alvarado），21歲；里韋拉（Julisa Molina Rivera），31歲；卡薩雷斯（Jose Jonathan Casarez），18歲；拉索（Daniel Enrique Laso），8歲。聯邦調查局稱，他們都住在這所房屋內，但不是同一個家庭的成員。





洪都拉斯外交部長雷納（Enrique Reina）表示，洪都拉斯領事館正在與得克薩斯州當局取得聯絡。





他在推特上寫道：「我們要求對這一罪行的責任人施加嚴厲的法律制裁。」





卡珀斯稱，嫌疑人周五晚走出家門開始在院子裡進行射擊，當時一些受害者出來與他對峙。





「一名男子走到圍欄邊，說『嘿，我們這兒有個嬰兒在睡覺』」卡珀斯說。





接著雙方都回到各自屋內。





隨後奧羅佩薩「彈夾裝滿了」，沿著自己的車道走到街上，走進鄰居的房屋並開始射擊，卡珀斯說。



