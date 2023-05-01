【一周內第二宗】再有郵輪乘客墮海 當局尋獲遺體

繼上星期一名男子墮海失蹤後，澳洲再有郵輪乘客墮海後死亡。

Spirit of Tasmania

Credit: provided by talent

事發星期日（4月30日）夜晚8點，橫穿巴斯海峽的塔斯曼尼亞精神號（Spirit of Tasmania）渡海郵輪，從維州智朗（Geelong）出發駛往塔州德文港（Devonport）一小時後，一名男乘客墮海引發警報。

維州警方出動海陸兩路，在Bellarine Peninsula對出海域搜索，不久發現男子已身亡。「警方在晚上8點50分在海中發現一名男子的遺體，將向死因庭提交報告。男子的死因無可疑。」

短暫停留後，渡輪返航智朗並在晚上10點50分抵達。渡輪公司表示之後的航行班次不受影響。
這是不足5天內第二宗澳洲乘客從郵輪墮海事件。

35歲的布里斯本男子Warwick Tollemach搭乘海洋量子號（Quantum of the Seas）前往夏威夷期間，在上星期三深夜墮海。船員搜尋兩小時未果，美國海岸警衛隊也搜索了6小時，最終放棄。

搜救行動的指揮官Kevin Cooper表示，已與失蹤者的親屬及澳洲領事官員討論，並根據實際情況，作出「這一艱難決定」。

親屬於星期五在網上發起對失蹤者的悼念。
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Published 1 May 2023 3:03pm
By Koma Cheng
Source: SBS