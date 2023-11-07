熱辣辣天氣食碗熱辣辣喇沙！達爾文喇沙節完美落幕

歷時一個月的 2023 年達爾文國際喇沙節（Darwin International Laksa Festival 2023）剛完滿結束。喇沙節來到第五屆，今年破紀錄有 90 個單位、合共 120 道令人垂涎的喇沙和具喇沙風味的美食及飲品參賽，競爭相當激烈！





除了以不同秘方炮製的傳統喇沙湯麵，還有充滿創意的喇沙漢堡包、喇沙餃子、喇沙曲奇、喇沙啤酒、喇沙可麗餅甚至喇沙朱古力，真的可以「一日五餐都食喇沙」。



頒獎當日設有包括售賣喇沙湯麵的小食檔、吃喇沙比賽、烹飪表演等節目，人人樂而忘返。 Source: SBS / Abbie Ng 一如以往，北領地首席廳長菲爾絲（Natasha Fyles）繼續擔任獎項的頒獎嘉賓。她認為，達爾文喇沙節是北領地的重要活動



喇沙節不僅支持當地生意，也鼓勵北領地人繼續光顧我們的餐飲店，同時探索北領地的不同地區。 北領地首席廳長菲爾絲（Natasha Fyles）

她說：「十月通常是每年經濟活動比較淡靜的時期之一，所以此時舉辦這類型活動尤關重要。」



重奪「喇沙至尊碗」寶座

過去五屆的「喇沙至尊碗」（The Golden Bowl）贏家均是城中大熱的 Chok’s Place 及 Chow! 之爭，今年 Chok’s Place 的主理人 Jason Chin 選擇不參賽轉為擔任當節日嘉賓，Chow! 就毫無懸念在一眾評審盲試後登上冠軍寶座，第二次獲得「喇沙至尊碗」。



（由左至右）Kopi Stop 的主廚 Kelvin 及主理人 Jules 以自家製的咖喱喇沙，混合了馬來西亞及新加坡風味，贏得達爾文人的支持。 Source: SBS / Abbie Ng 而由一眾北領地居民一人一票選出的「我最喜愛的喇沙」（People’s Choice Award）得主，就由市內最受歡迎的咖啡店之一 Kopi Stop ，以 76 票（62 票為 5 星）獲得。





同時，Kopi Stop 的喇沙巴斯克芝士蛋糕亦贏得「我最喜愛的喇沙風味菜式」第三名的獎項。



（由左至右）Kopi Stop 喇沙巴斯克芝士蛋糕的原有餅底換成創意十足的喇沙醬底，又甜又鹹，卻「出奇地夾」！而榮獲「我最喜愛的喇沙」的招牌喇沙湯麵就混合了各種咖哩香料及鮮紅油亮的參巴辣椒醬，充滿椰奶香氣。 Source: SBS / Abbie Ng 來自新加坡的主理人 Jules 對於第二次參加比賽就獲得大獎感到興奮。





她說：「很感激所有顧客一直的支持，及來嘗試我們喇沙的人。」



收聽訪問錄音 收聽 Kopi Stop 主理人 Jules（圖右）的訪問 02:11 Play 從一開始選用供應商的喇沙醬料到一手一腳研發自家咖喱喇沙（Curry Laksa），Jules 認為，成功之道在於平衡的味道。



我們的秘方就是自家混製的喇沙醬及參巴辣椒醬，全是由零開始做起。 Kopi Stop 主理人 Jules

「澳洲喇沙之都」

喇沙是達爾文人日常飲食的一部份，由早餐到午餐、晚餐，從咖啡店、餐廳到市集都見其蹤影，即使頂著猛烈太陽，假日市集中的喇沙檔仍然排著不見龍尾的人龍。





但這款源自於新加坡、馬來西亞、印尼等地的喇沙，為何會成為一海之隔達爾文的標誌性食物，實在無從稽考。



對此，Jules 歸功於北領地政府的宣傳策略及達爾文獨一無二的多元文化背景。





她說：「北領地政府第五年籌辦達爾文喇沙節，對外展示了達爾文的獨特性，創造了一個代表到我們的節日。」



而達爾文亦是一個充滿不同文化的地方，這裡的喇沙亦各有不同，充份表現出這種多元性。 Kopi Stop 主理人 Jules

（由左至右）榮獲「偏遠地區 - 我最喜愛的喇沙風味菜式」第一名的 Gorge View Bush Retreat 喇沙薄餅、榮獲「我最喜愛的喇沙風味菜式」第一名的 Darwin Sailing Club 芒果喇沙可麗餅（Mango Crepe），創意十足！ Source: SBS / Abbie Ng

多元文化背景

達爾文是全澳最北、亦是距離亞洲最近的州及領地首府城市，與印尼的距離比坎培拉還要近。





當地約三成人口在海外出生，亞洲人口急速增長，尤其是來自菲律賓、尼泊爾等地的移民。加上當地熱帶季風氣候，跟其他亞熱帶地區類似，所以達爾文的日常生活包括飲食文化亦受其影響。





這碗又香又辣的喇沙湯麵起源於土生華人文化（Peranakan culture），該文化主要是在 15 至 17 世紀華裔商人定居印尼、馬來西亞和新加坡，並與馬拉婦女結婚後發展而成的。





當華人帶著他們的湯麵來到這些東南亞國家，馬拉婦女立即想到：「我知道這還需要甚麼 - 一些調味品。」所以就加入了大量香料及辣椒，形成瘋靡一眾東南亞以至澳洲北領地人的「心靈辣湯」。





即使達爾文氣溫普遍高達攝氏 30 度以上，一碗名副其實「熱辣辣」的喇沙湯麵都阻止不了當地人對美食追求的決心，無論是咖哩喇沙（Curry Laksa）、泰國喇沙（Thai Laksa）、砂拉越喇沙（Sarawak Laksa），還是選擇雞肉、海鮮、叉燒或蔬菜作配料，都各有擁躉，每人心中的「我最喜愛」都不盡相同，完完全全是這個北領地首府的寫照。





