【冷知識】賽馬知道自己在賽跑嗎？

「令全國停頓」的墨爾本盃（Melbourne Cup）賽馬今日（11月7日）舉行，吸引舉國關注。但你會否有疑問：其實賽馬知道自己在賽跑嗎？





新州Charles Sturt大學的農業、環境及獸醫科學講師Cathrynne Henshall 撰文 指，根據數十年對馬匹行為的研究，答案是「否」。





根據研究，從馬自己的角度而言，牠們並沒有爭先恐後的內在意圖。





馬是群居動物，在野外，為了最大程度地減少個體與捕食者的接觸，牠們會與群體中的其他馬一同行動——這令牠們有意識地和同伴保持相似速度奔跑、保持距離避免碰撞、根據危險和環境來調整奔跑速度和方向。





在這情況下，跑得最快，即人類眼中的「勝出」賽跑，只會令馬匹遠離同伴、暴露於危險當中。因此在大自然中，馬不會賽跑，更不會爭個先後。



在大自然中，馬群會一同奔跑。 既然馬的天性是「埋堆」，練馬師和騎師的任務就是壓抑賽馬的天性，令其一馬當先。人類主要有3種做法：



指引賽馬與其他馬保持較近距離（這可能會導致碰撞，造成人仰馬翻甚至傷亡）

以賽馬不情願的速度奔跑（通常要使用鞭子）

防止賽馬根據位置自行調整奔跑路線（透過韁繩和鞭子固定路線）

業界另一個常見做法是為馬戴上眼罩，防止牠受到其他馬匹干擾。





此外，馬也有自己的性格。一些馬不喜歡扎堆，人類就會讓牠跑在頭位，以期一路領放；一些馬在群體中才有安全感，人類就讓牠保持在第一集團，到接近終點才後來居上。





儘管馬匹沒有意願和其他馬賽跑，也不知道自己在賽跑，但牠們可能意識到賽跑的「存在」。牠們根據經驗，知道賽跑和訓練有何不同，知道賽跑的時候會受到甚麼對待：持續的鞭打，越到後來鞭打得越多，最後鞭打停止。



