【墨爾本盃】專家分享心水賽駒 華人馬主志在參與

第163屆墨爾本盃（Melbourne Cup）賽馬將於周二（11月7日）在墨市西北區的費明頓馬場（Flemington Race Course）舉行，維州賽馬會（Victorian Racing Club）日前已公佈最終名單和排位。





第163屆墨爾本盃報名馬匹名單



墨爾本盃是比賽日當天的第七場賽事，在東岸時間下午3點進行，全程3,200米，獎金800萬元，參賽馬匹共24隻，最先跑過終點的前12隻都獲得獎金，第一名有440萬元，而第6名到第12名有16萬元。





雪梨華人賽馬會會長游東成（Douglas You）去年有兩匹馬參賽，今年則有17號「軍務」（Military Mission）入閘。





他接受SBS中文訪問時坦言，「軍務」較難爆冷跑入三甲。「牌面上說不是最頂級，但近期表現不錯，早前剛贏得三級賽Newcastle Gold Cup，來墨爾本後又勝出二級賽Herbert Power Stakes，因此獲得墨爾本盃資格。」



墨爾本盃每隻馬都有一定水準，能獲得資格已很不錯。

從事賽馬報道和分析多年的資深傳媒人陳鴻（Tony Chan）表示，衛冕冠軍1號「踏金行」（Gold Trip）的騎師是近年在澳洲紅得發紫的頂級高手麥道朗（James McDonald），他前周剛贏得另一大賽覺士盾（Cox Plate）。





「牠至今只贏過3場賽事，但似乎專為墨爾本盃而生。其練馬師訓練大賽馬匹經驗特別豐富，此駒又特別適應費明頓馬場，『冧莊』並不出奇。」





而去年策騎「踏金行」的冠軍騎師薛凱華（Mark Zahra）今年轉投3號「不戰而勝」（Without A Fight）。不過，此駒檔位抽到16檔，「爭勝要付出較大努力。」



陳鴻向SBS中文記者解釋：「由於墨爾本盃最多由24匹馬競逐，檔位對爭勝有著重要影響，內檔較省氣力。」





他指，今仗抽得較好檔位的良駒有「踏金行」在2檔、6號「心思谷」（Soulcombe）在4檔——「心思谷」由前香港冠軍騎師莫雷拉（Joao Moreira）押陣。「莫雷拉騎功出色，近年來澳客串往往有佳作，人馬均具爭勝本錢。」





此外，陳鴻也看好出被視為大熱的5號「攻守有道」（Vauban）和贏過4023米賽事的7號「超情理」（Absurde）。兩駒分別由「被譽為當今世界第一高手」的騎師莫雅（Ryan Moore）和澳洲著名騎師潘頓（Zac Parton）執韁，而且3檔及8檔的檔位也不錯。





他說，墨爾本盃是長途賽，不是每匹馬都能經受得住耐力考驗：「要買中墨爾本盃頭馬，眼光固然重要，但運氣同樣重要。」



動物權益爭議

游東成去年參加了墨爾本盃傳統巡遊，期間目睹一些動物權益倡議者在現場抗議。





對於近年賽馬引起越來越多的動物權益爭議，他表示明白相關擔憂，但希望外界能「真正了解這個行業」。





他以自己名下馬匹為例，指其實有三隻馬獲得墨爾本盃資格，但練馬師覺得其中兩隻狀態不佳，便寧願不參加。「他們有職業操守，會『錫住』馬匹，不會在這些動物狀況不良仍『夾硬谷』，令牠們受傷。」





他又透露不為外界所知的是，政府規定每次賽馬的獎金都有一部份要儲存為馬匹的「養老金」，讓牠們退役後安享晚年。「偶然的（賽馬虐待）個案會有，但大多數都照顧得很好。」



澳洲華人賽馬會會長潘陳舜德（Teresa Poon）也告訴SBS中文，業界有嚴格的體檢流程，確保所有比賽所有馬匹安全健康。





「當局做了所有應有的措施來保護馬匹，有少少瑕疵都不能出賽。在人道主義方面已有最強的保障。」





她又指，賽馬的馬匹是為比賽而生、為比賽而培訓，有相關的規則去培育和保護牠們。「比如鞭子，現在的馬鞭經過改良，已不再具有鞭子的屬性，只是『駕駛的工具』。」



有人說賽馬很殘忍，但在我們業內看來，其實是誤解。

保護賽馬馬匹聯盟（Coalition for the Protection of Racehorses）已發起「Nup to the Cup」示威活動超過10年。





該機構指，過去10年有8匹馬在墨爾本盃上受傷，最終要接受安樂死，而2022年8月1日至2023年7月31日的過去一個馬季，澳洲有168匹馬——每2.2天就有一匹——在賽道上死亡。



