【墨爾本盃】專家分享心水賽駒 華人馬主志在參與

墨爾本盃賽在澳洲被譽為「令全國停頓」的賽事，有不少人平日不關心賽馬，但會觀看墨爾本盃比賽甚至投注。但有反對賽馬的關注馬匹福利團體，就質疑賽馬助長了澳洲人的賭博問題。

RACING MELBOURNE CUP

「踏金行」去年在騎師薛凱華策騎下奪魁，今年改由麥道朗爭取衛冕。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

第163屆墨爾本盃（Melbourne Cup）賽馬將於周二（11月7日）在墨市西北區的費明頓馬場（Flemington Race Course）舉行，維州賽馬會（Victorian Racing Club）日前已公佈最終名單和排位。

第163屆墨爾本盃報名馬匹名單.png
第163屆墨爾本盃報名馬匹名單

墨爾本盃是比賽日當天的第七場賽事，在東岸時間下午3點進行，全程3,200米，獎金800萬元，參賽馬匹共24隻，最先跑過終點的前12隻都獲得獎金，第一名有440萬元，而第6名到第12名有16萬元。

雪梨華人賽馬會會長游東成（Douglas You）去年有兩匹馬參賽，今年則有17號「軍務」（Military Mission）入閘。

他接受SBS中文訪問時坦言，「軍務」較難爆冷跑入三甲。「牌面上說不是最頂級，但近期表現不錯，早前剛贏得三級賽Newcastle Gold Cup，來墨爾本後又勝出二級賽Herbert Power Stakes，因此獲得墨爾本盃資格。」
墨爾本盃每隻馬都有一定水準，能獲得資格已很不錯。
從事賽馬報道和分析多年的資深傳媒人陳鴻（Tony Chan）表示，衛冕冠軍1號「踏金行」（Gold Trip）的騎師是近年在澳洲紅得發紫的頂級高手麥道朗（James McDonald），他前周剛贏得另一大賽覺士盾（Cox Plate）。

「牠至今只贏過3場賽事，但似乎專為墨爾本盃而生。其練馬師訓練大賽馬匹經驗特別豐富，此駒又特別適應費明頓馬場，『冧莊』並不出奇。」

而去年策騎「踏金行」的冠軍騎師薛凱華（Mark Zahra）今年轉投3號「不戰而勝」（Without A Fight）。不過，此駒檔位抽到16檔，「爭勝要付出較大努力。」
陳鴻向SBS中文記者解釋：「由於墨爾本盃最多由24匹馬競逐，檔位對爭勝有著重要影響，內檔較省氣力。」

他指，今仗抽得較好檔位的良駒有「踏金行」在2檔、6號「心思谷」（Soulcombe）在4檔——「心思谷」由前香港冠軍騎師莫雷拉（Joao Moreira）押陣。「莫雷拉騎功出色，近年來澳客串往往有佳作，人馬均具爭勝本錢。」

此外，陳鴻也看好出被視為大熱的5號「攻守有道」（Vauban）和贏過4023米賽事的7號「超情理」（Absurde）。兩駒分別由「被譽為當今世界第一高手」的騎師莫雅（Ryan Moore）和澳洲著名騎師潘頓（Zac Parton）執韁，而且3檔及8檔的檔位也不錯。

他說，墨爾本盃是長途賽，不是每匹馬都能經受得住耐力考驗：「要買中墨爾本盃頭馬，眼光固然重要，但運氣同樣重要。」
相關內容

墨爾本盃賽馬：令澳洲人著迷卻爭議不斷的盛事

動物權益爭議

游東成去年參加了墨爾本盃傳統巡遊，期間目睹一些動物權益倡議者在現場抗議。

對於近年賽馬引起越來越多的動物權益爭議，他表示明白相關擔憂，但希望外界能「真正了解這個行業」。

他以自己名下馬匹為例，指其實有三隻馬獲得墨爾本盃資格，但練馬師覺得其中兩隻狀態不佳，便寧願不參加。「他們有職業操守，會『錫住』馬匹，不會在這些動物狀況不良仍『夾硬谷』，令牠們受傷。」

他又透露不為外界所知的是，政府規定每次賽馬的獎金都有一部份要儲存為馬匹的「養老金」，讓牠們退役後安享晚年。「偶然的（賽馬虐待）個案會有，但大多數都照顧得很好。」
澳洲華人賽馬會會長潘陳舜德（Teresa Poon）也告訴SBS中文，業界有嚴格的體檢流程，確保所有比賽所有馬匹安全健康。

「當局做了所有應有的措施來保護馬匹，有少少瑕疵都不能出賽。在人道主義方面已有最強的保障。」

她又指，賽馬的馬匹是為比賽而生、為比賽而培訓，有相關的規則去培育和保護牠們。「比如鞭子，現在的馬鞭經過改良，已不再具有鞭子的屬性，只是『駕駛的工具』。」
有人說賽馬很殘忍，但在我們業內看來，其實是誤解。
保護賽馬馬匹聯盟（Coalition for the Protection of Racehorses）已發起「Nup to the Cup」示威活動超過10年。

該機構指，過去10年有8匹馬在墨爾本盃上受傷，最終要接受安樂死，而2022年8月1日至2023年7月31日的過去一個馬季，澳洲有168匹馬——每2.2天就有一匹——在賽道上死亡。

此外，該機構也質疑賽馬助長了澳洲人的賭博問題。如因賭博需要尋求協助，可以聯絡：
相關內容

【墨爾本盃】馬會放寬「短打」入場限制 業界質疑破壞傳統

墨爾本盃取消近 40 年傳統大巡遊

維州公共場所醉酒不再違法 墨爾本盃日起生效

解「識」澳洲：打波睇波傾波經——澳洲人是體育運動的忠實擁躉！

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 6 November 2023 2:15pm
By Koma Cheng
Source: SBS
Available in other languages

Share this with family and friends