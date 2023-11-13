今日大事(11月14日)

收聽節目 SBS 中文新聞 （11月14日） SBS Chinese 13/11/2023 13:01 Play

聯合國：加沙缺燃料要暫停救援工作

聯合國難民署警告，除非允許燃料進入被圍困的加沙地區，否則必須暫停所有人道救援工作。





聯合國【近東巴勒斯坦難民救濟和工程署】（UNRWA）主任拉札里尼，在社交平台上發表聲明，指在缺乏燃料供應下，加沙的人道行動將在未來 48 小時內「陷入停滯」 。





以軍聲稱，已提出向醫院提供 300 公升燃料，並提議撤離新生嬰兒，但有關安排遭到哈馬斯拒絕。哈馬斯則否認有關指控。





UNRWA發言人艾里法伊（Tamara Alrifai）表示，醫院可能已停止運作的消息、是「極為驚人」的事態發展。





「希法醫院（Al-Shifa）在加沙有其重要性，並在整個戰爭期間無間地持續運作。但昨日，世界衛生組總幹事宣布，希法醫院已經連續三日，缺乏水電供應而要停止運作。 」





據哈馬斯控制的加沙地帶衛生部表示，自戰爭開始以來，已有超過 11,000 人被殺，其中三分之二是婦女和未成年人。



聯邦總理促國會議員別將以哈衝突「政治化」

總理艾巴尼斯警告議員不應將以色列及哈馬斯之間的衝突「政治化」。





在此之前，外長黃英賢 （Penny Wong）指稱，加沙停火必須要獲得衝突雙方同意。反對黨領袖則利用國會答問時間、質詢要求停火是否政府的立場，綠黨領袖班特 （Adam Bandt）亦指責政府不應直接呼籲停火。





但艾巴尼斯指現在並非作政治攻擊的時候，強調中東目前的情況非常複雜。





「當局了解到目前情況會令猶太裔及巴勒斯坦裔澳洲人，及本地的伊斯蘭信徒非常痛苦。但政界有責任不將衝突政治化，應要繼續用有原則的方法處理問題。」



西方再促俄軍停止入侵烏克蘭

西方國家在聯合國人權理事會的常務檢討會議中，呼籲俄羅斯停止入侵烏克蘭的戰爭，及結束相關的侵犯人權行為。





由聯合國支持的兩個獨立調查小組，正一直調查俄烏兩地出現的侵犯人權行為。去年，俄羅斯被聯合國暫停成員國資格前，亦主動退出了人權理事會。





烏克蘭常駐聯合國代表菲利彭科（Yevheniia Filipenko）表示，國際法庭擁有「無可辯駁的證據」，證明俄羅斯在烏克蘭犯下系統性侵犯人權行為和戰爭罪行。





「俄羅斯持續在民用基礎設施蓄意攻擊平民，犯下包括謀殺、酷刑、強姦同將平民驅逐出境等罪行。」





「俄羅斯將要為無數國際罪行負上責任，俄方代表團亦必須將此明確訊息帶回莫斯科，就是俄羅斯必須立即停止對烏克蘭侵略，並從烏克蘭全面撤軍及遵守聯合國憲章。」



【Robodebt調查出爐】聯邦政府：將推「更人性化」福利制度

皇家委員會發表「自動債務索償系統」 （Robodebt）的歷史性調查報告後，聯邦政府聲稱會將福利制度變得更「人性化」。





政府服務部長索頓 （Bill Shorten）表示、當局會在四年間撥出2,200萬元經費，實施報告中全數56項建議—包括改善澳洲服務部與客戶接觸的方法。





索頓向國會表示、當局已落實部份改善福利制度的措施。





「國會議員都知道自動債務索償系統是一個殘忍而粗略的機制—既不公平亦不合法，亦令好多人覺得自己是罪犯一樣。令到人同經濟都付出好大代價。因此，艾巴尼斯的政府承諾，永遠不會重蹈此覆轍。 」



Optus交待斷網問題源於例行軟件更新

電訊公司 Optus 透露，上星期網絡癱瘓導致過千萬名用戶斷網的事故，是一次例行軟件更新所導致。





該公司發表的聲明話，在軟件更新後「改變路由資訊」而導致斷網，令客戶當日無法接駁網絡。





Optus指由於故障規模之大，工程人員要手動重新接駁或者重啟系統。 該公司承諾會從中吸取教訓，並會在聯邦政府及參議院分別進行的檢討中、全面合作。



參議院通過案法容許商家「在海床下儲存碳氣」

參議院通過一項受爭議的「海上傾倒物料法案」，容許將碳氣儲存在海床之下。





法案亦將會容許出口及運輸碳氣到海外，目的是令到本地法例與倫敦議定書的修正案看齊。該議定書是一項防止海洋污染的國際公約。





但環保團體則指、新法案將會造成天然氣工業擴充，令Woodside、Inpex、及Santos 等天然氣公司、將可以依賴新法例達至政府的氣候目標。





綠黨參議員漢森楊格 （Sarah Hanson-Young）指、政府應為以投資商機作為支持這項法案的藉口一事感到「羞恥」，並強調法案只會妨礙清潔及綠化科技的投資。



雪梨已故騙徒丈夫放棄爭回太太遺產

雪梨已故女騙徒卡迪克 （Melissa Caddick）的丈夫、放棄爭取太太的全部遺產。





在2020年11月，澳洲證監署調查卡迪克的龐氏騙局 （Ponzi Scheme）期間，49歲的卡迪克突然從雪梨東區 Dover Heights失蹤，而有關騙局涉及來自50名投資者的3,000萬元資金。





當局委派的接管者出售其遺產以盡量收回資金。但卡迪克的第二任丈夫科萊蒂 (Anthony Koletti)試圖爭取部分資產—當中包括藝術品、一件 Gucci婚紗、珠寶、他自己的結婚戒指、以及一隻手錶。





聯邦法院現時獲悉、科萊蒂已放棄爭取部份物品的擁有權以免要負擔法律費用，只會保留價值「數千元」的物品。



【新州年度傑出澳洲人】兩名教授研究治療皮膚癌新法獲選

兩名研究治療皮膚癌的教授當選為新州年度傑出澳洲人，以表揚他們對癌症研究的貢獻。





朗格教授（Georgina Long）及斯科伊勒教授 (Richard Scoyler) 利用一種刺激病者本身免疫系統的治療方法，令一種被視為死症的病症變為可治愈。





斯科伊勒教授本人亦在今年初確診患有腦癌，兩人將斯科伊勒本身的實驗治療過程作出公開記錄。





兩人亦將會與其他州份的當選者、競逐全國年度傑出澳洲人獎，結果將在明年的1月25日公佈。



【同性戀仇恨致死案調查】今日將會進行最後聆訊

針對「懷疑涉及仇視同性戀問題而導致死亡案件」的歷史性調查，今日將會進行最後的公開聆訊。





新州專責委員會調查仇視性小眾罪行的審查範圍已經歷時18個月、調查研究包括1970至2010年間性小眾人士被殺的懸案等數十年的警方檔案。





調查專員兼最高法院法官薩卡 （John Sackar）領導審查15萬份警方同法醫檔案，涉及32名死者，包括前樂隊 ACDC 經理人戴爾 （Crispin Dye）及美籍數學家約翰遜 （Scott Johnson）。





今次調查亦反映2010年前的40年間，影響性小眾社群的社會、法律及文化等因素。警方曾表示，要重新審查所有有關的個案或要花幾百年時間。



維州VCE錯發中文科試卷再捱轟

幾名維州教育文憑試 (VCE) 考生獲發錯誤的中文科試卷，令維州考試局再受質疑。





維州教育廳長卡羅爾 （Ben Carroll）已下令調查六名考生獲發錯誤的試卷一事。





而在上個月，普通數學科試卷亦曾因排版錯誤，令當局需要展開調查並公開道歉。



【英國改組內閣】前首相卡梅倫獲任外相惹爭議

英國首相辛偉誠宣布改組內閣，任命前首相卡梅倫（David Cameron）為新任外交大臣。





現任外相祁湛明（James Cleverly），則轉任內政大臣，接替被解除職務的柏斐文（Suella Braverman）。





由於卡梅倫自 2016 年辭任後首次重返政壇，因此他接任外相一職、引起外界對部長職務問責制的擔憂。





但卡梅倫強調，他重返政壇不構成問題。





「我將會對上議院負責，亦必須對自己及政府負責。我在英國政府擔任的所有職務，都將對選民負責。但與此同時，我亦希望盡一切努力、加強聯盟間的合作，建立重要的夥伴關係，以確保英國的安全與繁榮。」



【印北未完工隧道倒塌】救援 40 名工人行動持續

印度北部的【北阿坎德邦】一條正施工的隧道於前日倒塌，造成 40 名工人被困，當局正進行救援行動。





救災部隊於當地星期日（12日）起已出動挖土機在隧道內清除瓦礫，但由於隧道未完工的部分仍有碎片掉落，令救援工作面臨挑戰。





國家救災部隊的助理指揮官【班達里】（Karamveer Singh Bhandari）表示：「當局獲悉，隧道內的每一個人都安全。我們已為被困者提供薯片、食物及食水，希望在今日內將他們營救。」



港府委任兩名新代表出任「亞太經合組織商貿諮詢理事會」

香港特區政府公布，行政長官已分別委任梁頴宇及邱達根為【亞太經合組織、商貿諮詢理事會】的中國香港代表及替補代表，任期由今日起至2025年12月31日。





梁頴宇是理事會的現任中國香港替補代表，她將接替已辭任「一帶一路」專員的何力治，而邱達根將接任為中國香港替補代表。





行政長官同時已再度委任楊敏德為理事會的中國香港代表，任期兩年，由明年1月1日起生效。





商務及經濟發展局局長丘應樺表示，深信他們豐富的營商經驗能夠進一步推動理事會的工作。



【體育消息】

中國杭州亞殘運的中國香港代表團返港的歡迎儀式，昨日早上在香港馬鞍山體育館舉行，獲獎運動員獲頒發表揚狀。





香港特首李家超致辭指，港隊派出歷來規模最龐大代表團，95名運動員出戰11個項目並取得輝煌成績，其中在7個項目取得8金、15銀、24銅，共47面獎牌，名列獎牌榜第10名。





香港當局與「殘疾人奧委會」已經展開為期5年的殘障運動員就業及教育先導計劃，令運動員學習轉型發展所需的知識和技能，協助他們在退役後，更容易融入社會開展第二事業。







