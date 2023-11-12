今日大事(11月13日)

LISTEN TO SBS 中文新聞（11月13日） SBS Chinese 13/11/2023 16:32 Play

澳外長表示在南海爭端立場並不影響對華關係

外交部長黃英賢表示，澳洲和太平洋島國的協議及在南中國海的立場，不會影響聯邦政府繼續對華建立「戰略夥伴關係」。





當局此前已表明，在中國和菲律賓於南海的爭端上支持菲方。而上星期五（11月10日），澳洲和圖瓦盧簽署協議，設立特殊簽證每年接收280名居民，換取對方，不和任何其他國家進行安全合作。





黃英賢在澳洲廣播公司節目上表示，澳洲處於一個競爭日益激烈的地區，而工黨政府的目標是在遵守國際法和保護每個國家的主權之間作出平衡。





她強調，澳中兩國都尋求穩定雙邊關係，但當中有空間去表達不同立場。





黃英賢說：「雙方明白哪些領域可以合作並願意合作，也有一些不同意的領域應該明確、始終如一、冷靜地反對。中國是本地區的重要國家，因此雙方應該繼續接觸，此舉也有助於澳洲的經濟安全和國家安全。」



以哈激戰進入第六周 醫院供氧及發電均受破壞

以色列及哈馬斯之間的新一輪武裝衝突進入第六個星期，雙方近日在加沙城最大的希法醫院附近激戰，導致醫院氧氣供應受到破壞，而最後一個發電機的燃料亦已耗盡。





消息指，已有兩名嬰兒由於缺氧及低溫死亡，另外有四名成年病人由於維生系統斷電而不治。院長表示，院內有 37 名早產嬰兒亦面臨生命危險。





他指，目前院內有約 600 名病人。而加沙衞生部門較早前則表示，估計希法醫院內仍有 1,500 名傷患病人、1,500 名醫護職工及約兩萬名民眾尋求庇護。



而世界衞生組織總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 則表示，已經與希法醫院失去聯絡，對院內傷者、醫護人員及平民的安全深感擔憂。





以色列認為希法醫院是哈馬斯主要總部的所在地。有外媒引述醫院員工指，醫院周圍被不斷轟炸，以軍無人機亦在醫院範圍盤旋，形容醫院已受到「圍困」。





不過，以軍雖然證實在醫院附近與哈馬斯持續進行激烈戰鬥，卻否認有攻擊及圍困醫院，他們指經已連夜在希法醫院附近放置燃料，並與醫院職員協調運送物資入內。





同時，以軍表示醫院東部出入口仍然開放，又表示軍方會配合其他人安全撤離，其中已準備好協助由醫院撤離嬰兒，但聲稱哈馬斯拒絕容許傷病患者撤離及提供安全物資運送走廊。





以軍首席發言人哈加里 (Daniel Hagari) 表示，已經提出向醫院提供 300 公升燃料，但有關消息未得到哈馬斯衞生部或其他援助組織證實。





另一邊廂，「無國界醫生」發言人薩阿德 (Jinane Saad) 表示，加沙的醫療衞生系統經已停止運作。





薩阿德說：「當地醫療系統已不再存在，一些醫護人員及醫生自發留在醫院陪伴傷病患者，但他們能提供的基本醫療服務卻受到限制，又需要在醫院走廊施行手術。」





另外，巴勒斯坦紅新月會表示，加沙北部的聖城醫院因燃料耗盡停電，已經「不再運作」，又指醫護人員仍在嘗試在食水及醫療用品短缺的情況下救治傷患，形容醫院在以軍持續轟炸下只能「自生即滅」。





目前，加沙據報已有超過 160 萬人流離失所，哈馬斯控制的衞生部門聲稱有超過 11,000 人被殺。而以色列早前則指，哈馬斯在 10 月 7 日的突襲行動造成 1,200 人喪生，另外仍有 239 人在加沙被扣押作人質。



外長以哈衝突言論引起在澳猶太人擔憂

外交部長黃英賢呼籲以色列和哈馬斯「邁向」停火，引起批評。





她之前撰文表示，為實現停火，以軍對醫療設施的打擊要受到限制，而哈馬斯需要釋放人質。





澳洲猶太復國主義聯合會和澳洲猶太人執行委員會發表聯合聲明作回應，表示對黃英賢的言論表示「高度擔憂」，指除非哈馬斯被解除武裝力量，否則停火只會令以色列處於危險之中。





反對黨的國防事務發言人黑斯廷（Andrew Hastie）表示，以色列已經竭盡所能避免加沙地帶的平民傷亡。





黑斯廷說：「全球很多人呼籲以色列保持克制的同時，他們已經作出了很多警告，呼籲加沙平民撤離、提醒他們可能有襲擊、給了機會他們逃離危險地區。」



澳洲最大的港口營運商停運

澳洲最大的港口營運商受到網絡攻擊而暫時停運，預計數日內才會恢復。





物流公司DP World Australia偵測到網絡攻擊後，上星期五（11月10日）關閉了位於雪梨、墨爾本、布里斯本和西澳Fremantle的港口業務。





為該公司提供諮詢的網絡安全專家麥克吉本表示，由於擔心供應鏈短缺，首要任務是重啟貨櫃業務。





聯邦環境部長普莉貝絲表示，政府正在和網絡安全中心合作，確保澳洲企業免受網絡攻擊。





普莉貝絲說：「當局知道有犯罪團伙使用軟件來勒索企業，但不知道規模有多大，因為一些企業會支付贖金而沒通報當局。」



維州再發生多宗致命車禍

維州今年已有至少250人魂斷公路，超過了去年241的數字。





東部Piries周日（11月12日）凌晨發生車禍，一輛車懷疑駛離公路墮下起火，車上4人死亡。





到下午，一輛小型掀背車在西部Goornong一條高速公路上失控，造成三車相撞，兩人死亡。





維州交通事故委員會表示，今年交通死亡人數上升是因為多車相撞事故增加，其中乘客的死亡數字多了超過一倍。



首都議員戴維斯由綠黨轉為中立

首都領地政府一名議員因被指行為不當而轉為中立。





綠黨議員戴維斯早前被作出兩宗涉及性問題的投訴，上星期被黨內停職。





該黨表示，雖然投訴未有定案，但戴維斯隨後已提出退黨，並將向領地議會議長通知該決定。





首都領地由工黨和綠黨聯合執政。



維珍航空機組人員或發起罷工

維珍航空的機組人員可能會發起罷工。





運輸工人工會表示，他們因為加薪被凍結，不得不放棄休假或者要兼職。為促使管理層聽取意見，他們會在今日就工業行動進行投票。





剛在三個星期前，維珍的地勤人員也就工業行動進行投票，並獲得公平工作公署授權保護。



新州議會通過修改反歧視法

新州議會通過修改反歧視法，對他人進行宗教誹謗最高可被罰款10萬元。





由工黨提出的修例，禁止任何人因宗教信仰、所屬團體或參與的活動，而對他人或團體作出煽動仇恨、嚴重的藐視或諷刺。





州長柯民思表示，此舉是兌現建立一個「和平及多元文化社會」的選舉承諾。



塔州東部海岸發生林火

塔州東部海岸發生林火，威脅鄰近住宅建築。





當局周日（11月12日）已發出緊急狀態警告，指Dolphin Sands一帶發生的林火失控，目前已蔓延超過110公頃，燒毀兩座房屋和一個棚架。無人受傷，一名消防員因吸入濃煙需要治療。





消防部門表示，已出動14輛消防車徹夜對抗火勢，並將對財產受損狀況進行評估。



政府已釋放 80 名無限期羈留人士

聯邦政府表示，澳洲最高法院在上星期三 (11 月 8 日) 裁定，政府無限期羈留尋求庇護者屬於違法後，經已「幾乎立即」釋放 80 名被無限期移民羈留的人士。





此前，一名緬甸羅興亞男子的代表律師指，20 年前的一個判決是錯誤的，於是入稟最高法院尋求裁決。最高法院最終推翻該項在 2004 年作出的裁決。





最高法院大多數法官認為，若尋求庇護者申請被拒但無法被遣返至另一個國家，不能被當局無限期關押。





該名男子此前由於涉嫌觸犯兒童性虐待罪行被定罪，因而不獲任何國家重新安置。





聯邦移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 透露，政府早已為法定裁決作準備，當時有超過 90 名尋求庇護者與上述男子情況類似，另外亦有 340 人處於被長期羈押的狀態，當局目前經已釋放 80 名持有適當簽證條件的人士。





吉爾斯向澳洲廣播公司 (ABC) 電台節目表示，獲釋的人士需要定期向澳洲聯邦警方、澳洲邊防部隊及其他相關機關報到。





吉爾斯說：「政府被要求根據最高法院的裁決，幾乎立即釋放這些人士。他要強調，社區安全是當局準備有關判決的首要著眼點，故此政府向公眾保證，由他們獲釋的第一天起，澳洲聯邦警察及邊防部隊已經與州及領地當局密切合作，以採取措施保障社區安全。」



冰島面臨火山爆發威脅 逾3千民眾撤離

由於冰島有火山可能噴發，附近超過 3,000 名民眾被迫離開家園。





當地在最近發生數千次地震並有跡象顯示熔岩在地底蔓延後，冰島當局經已疏散該國西南部小鎮格林達維克(Grindavik) 的居民。





當地氣象局表示，鑑於地下岩漿蔓延的規模及速度，雷克雅內斯半島 (Reykjanes peninsula) 正存在「相當大」的火山爆發風險。





當地的一系列地震在 10 月 25 日開始，但近日發生的次數有所增強，單日已發生 1,400 次震動。



英超球員父親被綁架後終獲釋

英超利物浦球員戴亞斯(Luis Diaz) 的父親在被哥倫比亞左翼反政府武裝游擊隊綁架接近兩星期後獲釋，他表示仍不打算離開哥倫比亞。





戴亞斯的父母於 10 月 28 日在哥倫比亞北部瓜希拉省 (La Guajira) 駕車期間遭持械男子帶走，雖然母親在數個小時後已經獲釋，但父親一直仍未獲釋。他最終在事發 12 日後，即上星期四獲釋。





據軍方表示，超過 250 名士兵參與了搜救戴亞斯父親的行動。





事件引發有關游擊隊及政府之間正進行和平談判的批評。此前，政府正試圖結束一場在當地發生長達六年、已造成超過 45 萬人死亡的內部衝突。





戴亞斯的父親表示，即使是綁架者亦說不出綁架他的原因。





他說：「所有人都知道我是一個堅強、有毅力、勤奮、願意犧牲、有信仰、充滿希望及美好未來的人。綁架他是沒有原因的。」



智利首都舉行遊行爭取多元性別權益

數百人在智利首都聖地牙哥 (Santiago) 遊行，爭取更多多元性別權益。





主辦機構「同性戀融合與解放運動」 (Homosexual Integration and Liberation Movement) 表示，他們正在抗衡所謂的「立法癱瘓」，以及政府在性小眾權益及反歧視等問題上的緩慢行動。





去年 11 月，智利的參議院表決通過一項法案，將 11 月 16 日定為全國多元化日。





但一名參加今次「平權遊行」的示威者岡薩雷斯 (Paulina Gonzalez) 表示，智利仍然處於落後，並需要採取更多措施保護少數群體。





岡薩雷斯說：「來遊行是為被人看見，亦是為了令這一天保留在歷史當中。她說，50 多年前，在 1973 年 4 月 22 日，我們走上街頭 (爭取性小眾權益)；50 多年後，我們仍在這裡 (爭取同樣的事)。她表示，目前是時候制定性別多樣性的法律。」



研究船「調查者號」展開一個月南大洋之旅

科研機構聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO) 的一艘研究船「調查者號」(Investigator) 正承載科學家展開為期一個月的南大洋之旅，以其進一步了解這個地球上最強的海流。





被稱為「南極大壩」的「南極環流」循環系統，過去一直有助保持南極冰冷以及北部水域較為和暖，但最近出現自然出現的「洩漏」現象卻令更多溫暖的海水進入南大洋。





科學家估計，南極洲今年可能會創下當地年度海冰量最少的新記錄，較之前的最低紀錄進一步減少 100 萬平方公里 。





塔州大學副教授兼今次調查航行的首席科學家菲利普斯(Helen Phillips) 表示，今年海冰量減少的程度「遠遠超出科學家的預期」。



日男被中國裁定因從事間諜活動 被判監12年

一名日本男子被控從事間諜活動，在中國被判監 12 年，二審上訴被駁回。





日本傳媒報道，這名男子 50 多歲，從事護理工作，2019 年 7 月在中國湖南長沙被國家安全部門扣留，今年 2 月被法院判處有期徒刑 12 年。裁決指，被告從事間諜活動，危害中國國家安全。





報道引述日本政府消息說，湖南省高級人民法院本月 3 日駁回他的上訴，維持原判。據報，日本大使館工作人員持續探訪被告，暫時未有健康問題。





另外，報道又說，日中雙方正在協調，安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平趁在美國三藩市出席亞太經合組織領導人會議期間會面，若果成事，日本人在中國被扣留事件將會是重要議題之一。



中國及巴基斯坦進行海上聯合演習

中國官媒新華社報道，中國與巴基斯坦在剛過去的星期六開始，在阿拉伯海北部海空域展開為期 7 日的「海洋衞士-3」海上聯合演習。





新華社強調，演習的目的是為提升兩軍實戰化訓練水平、增強雙方安全合作，又強調演習與地區局勢無關，並不針對任何第三方。





今次是中巴海軍第 3 次舉辦「海洋衞士」系列演習，雙方將首次開展海上聯合巡航，並互派觀察員。中方派出 6 艘艦艇、 2 架艦載直升機和數十名海軍陸戰隊隊員參與。



體育消息

有奪金機會的澳洲運動員正準備出戰在所羅門群島舉行的太平洋運動會，希望獲得 2024 年巴黎奧運會的參賽資格。





今次四年一度的太平洋運動會，是澳洲派出代表團人數有史以來最多的一次，而且不少人亦擁有太平洋血統。





太平洋運動會將在下星期日 (11 月 19 日) 開幕，SBS 的 NITV 電視頻道將會現場直播，而多項賽事亦將在 SBS On Demand 及 SBS VICELAND 頻道免費轉播。





