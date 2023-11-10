氣候變化影響首當其衝 圖瓦盧人民將獲澳洲居留權

要點 總理艾巴尼斯承諾向極易受到海平面上升影響的太平洋小國圖瓦盧的人民，提供澳洲居留權。

艾巴尼斯抵達庫克群島，出席太平洋島國論壇。

太平洋島國論壇 (Pacific Islands Forum) 的領導人，將重新審視團結協議《蘇瓦協議》(Suva Agreement)。

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）抵達庫克群島，出席太平洋島國論壇。





在太平洋島國論壇的領導人會議舉行期間，他與圖瓦盧、吉里巴斯和庫克群島的領袖舉行了正式雙邊會談，並與瑙魯、薩摩亞、湯加和密克羅尼西亞聯邦的領袖進行了非正式討論。





艾巴尼斯表示，來自極易受到海平面上升影響的太平洋小國圖瓦盧的數百人將獲得澳洲居留權。





艾巴尼斯和圖瓦盧總理納塔諾（Kausea Natano）簽署了一項令人驚訝的協議，其中包括向圖瓦盧人民提供通往澳洲的移民渠道。





圖瓦盧由九個島嶼組成，人口為 12,000 人，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。 Source: Getty 圖瓦盧位於澳洲和夏威夷之間，由九個島嶼組成，人口為 12,000 人，是世界上最容易受到氣候變遷影響的國家之一。





艾巴尼斯在庫克群島拉羅湯加發表演說時表示，最初每年有 280 名圖瓦盧人能夠來到澳洲生活、工作和學習。





他說：「圖瓦盧極易受到氣候變化，特別是海平面上升的影響，並正在努力保護文化、傳統和土地。我相信已發展國家有責任提供援助，而這正是我們正在做的事情...我們今天在這裡簽署了協議。」





氣候變化威脅到所有國家，其中以圖瓦盧尤甚，因其領土低於海拔五米。





儘管關注環保的非政府組織和維權人士，對澳洲擴大開採化石燃料嗤之以鼻，但艾巴尼斯表示，太平洋島國領袖在會議期間，並無表現出同樣的態度。



艾巴尼斯說：「他們對澳洲在氣候變化議題上的立場，反應非常正面。」





「民眾認識到，自從政府換屆以來，澳洲的立場改變，我們認真應對氣候變化的挑戰，不僅限於國內，也向太平洋地區伸出援手。」





這是艾巴尼斯上任後第二次出席這峰會。



他周四前往被喻為世外桃園的艾圖塔基島 (Aitutaki)。該島被風景如畫的環礁湖圍繞，參加峰會的領袖移師到此，討論區內的主要問題。





除氣候議題外，核問題是這次峰會的另一重要議題。太平洋地區的領袖表明了保持區內無核化的決心。





太平洋地區堅決榷守無核化，是由於以往美國、英國和法國在該區進行核武試驗的慘痛經歷。





鑑於核問題的敏感性，澳洲因澳英美聯盟 (AUKUS) 獲得核動力潛艇的協議，引起許多人的擔憂。



吉里巴斯、圖瓦盧、所羅門群島和斐濟的領導人，以往曾在不同場合表示對此有所保留，包括指其開支極為高昂，超出了太平洋島國論壇成員國（澳洲和新西蘭除外）的全年國內生產總值總和。





身任太平洋島國論壇主席的庫克群島總理布朗 (Mark Brown) 表示，現在可能是時候「重振」冷戰期間簽署的無核武條約《拉羅湯加條約》(Treaty of Rarotonga) 。





艾巴尼斯對於是否需要改革的態度並不明確，拒絕回應他是否支持布朗的呼籲。



