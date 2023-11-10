雪大宿舍活動男生遭咬甩耳 校園安全問題惹關注

一名聖保羅學院（St Paul College）住宿的學生在10月29日星期日晚上十點半，被指稱受到攻擊，送往附近的皇家阿爾弗雷德醫院（Royal Prince Alfred Hospital）。





新州警方表示他們正在調查這一事件。





警方在一份聲明中表示：「這名男子由保安人員送往皇家阿爾弗雷德醫院，情況穩定。案件將由內西區警區探員負責調查。」





聖保羅學院宿舍舍監洛安（Ed Loane）博士表示，遇事學生已出院並正在康復。





他表示，「我們會向他提供支援。這是一次極其痛苦的經歷。」並指該學生會接受耳朵重建手術。





「我們一直向這名學生提供廣泛的精神支持... 我們會繼續支持他。」





涉及宿舍社交活動

據稱，該事件發生大學內另一所學生宿舍聖安德魯學院（St Andrew’s）。該宿舍一名發言人表示，事件於學生酒吧舉行社交活動後發生。





發言人表示：「約有400人參加了這次活動，其中包括聖安德魯學院的學生和外來訪客。而晚上活動接近尾聲時，學院聘請的私人保安人員注意到兩名或更多男子之間發生了爭執。」





「他們（保安人員）判斷其中一人受傷了，上前提供急救，但他（該名學生）拒絕了。然後（保安人員）告訴他，他可以提出投訴，但他似乎也拒絕了。」





發言人補充，保安人員認為遇事學生受到了酒精影響。便按照酒精服務協議的責任條例，將該名學生安全地從學院區域護送出去。





「顯然，他（該名學生）活動結束時返回校園，當時參加活動的400名客人，大部份正在離開，（該名學生）與正離開的另一位客人發生了暴力衝突」





「保安人員前來幫助他，他被送往醫院接受治療。我們不知道是誰的錯，或者究竟發生了甚麼事，警方正在調查。」



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校園活動的安全問題

於雪梨大學的網站上有兩份關於舉辦活動需要遵守的規則。分別為 《活動中可接受行為指引》 （Guidelines for Acceptable Conduct at Events) 及 《 特定活動酒類協議指引》 （Liquor Accord Guidelines for Specific Events）。





當中《活動中可接受行為指引》提及「為了在大學活動中創造積極且相互聯繫的環境，每個人都應該遵守的規則」，例如「保持安全並負責任地飲酒」及「遵守大學和活動場地制定的規則」，同時不可接受騷擾、身體虐待、恐嚇等行為。但並沒有具體提及舉辦活動的安全細則及指南。





而根據《特定活動酒類協議指引》則列明銷售酒精的濃度限制、安保措施及娛樂活動時限等。當中提及「在任何酒吧工作期間，應有一名專門人員，監督出席人士負責人飲酒（Responsible Service of Alcohol）在現場，該負責人員應與任何酒吧工作人員分開，於運作期間監測酒精消耗量。」





另外，「活動應至少配有2名保安人員，每100名顧客或100名顧客以上的部份需要額外一名保安人員。此外，任何進入銷售酒精區域的門口都需要有一名人員負責。」





雪梨大學發言人表示，他們對事件非常關注。





「大學附屬的住宿學院是自治管理的獨立機構。但是，我們所有學生的福祉是我們的首要任務，我們已經與一些涉及其中的學生聯繫，提供所需的支持。」









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