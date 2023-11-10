澳洲人預期壽命受疫情影響 30年來首次下降

澳洲統計局的最新數據顯示，2020年至2022年，澳洲人預期壽命，出現自1990年代初以來的首次下降。

People stand in the street wearing masks.

澳洲統計局發言人表示，疫情共三年的死亡人數，首次用作計算澳洲人預期壽命。 Source: AAP / Darren England

在疫情期間，澳洲人預期壽命出現了30年來的首次倒退。

澳洲統計局周三（11月7日）公佈的數據顯示，這一數字下降幅度很小，僅為0.1歲。

然而，根據2020年至2022年的數據顯示，這仍是自1990年代初以來的首次下降。

現在在澳洲出生的女性，預期壽命為 85.3 歲，男性預期壽命為 81.2 歲。
A graph comparing the average life expectancy between males and females in Australia
Source: SBS
統計局人口統計主管Beidar Cho表示，考慮到澳洲人的預期壽命與其他國家相比排名較高，今次預期壽命整體略有下降並不足以響起警報。

她在一份聲明中指出：「儘管澳洲人的預期壽命略有下降，但仍高於疫情爆發前的水平，而且仍然是世界上預期壽命最高的國家之一。」

她補充說：「我們預計，如今澳洲的大多數新生兒將活到22世紀。」
A table comparing average life expectancies in different countries around the world.
Source: SBS
根據聯合國估計，在預期壽命方面，澳洲位列全球第三，僅次於摩納哥和日本。

統計局指出，鑑於新冠病毒造成的大批人死亡，這一總體下降相對可以理解。 在2022年錄得的死亡個案，半數以上為80歲以上的人士。

Beidar Cho說：「這是首次將疫情期間三年所有的死亡人數，納入預期壽命的計算。」 

「疫情頭兩年，是有史以來所有原因死亡率最低的兩年；但到2022年，死亡人數增加了20,000人，其中近10,000人死於新冠感染。」
從各個地區來看，雪梨的Baulkham Hills和Hawkesbury的男性預期壽命最高，為85.7歲；而北雪梨和Hornsby的女性預期壽命最高，為88.2歲。 

在各州和領地中，北領地居民的預期壽命最低，男性為76.2歲，女性為80.7歲。 

澳洲首都領地居民的預期壽命最高，男性為82.2歲，女性為86歲。

在全球方面，摩納哥公民的整體預期壽命為85.95歲，其次是日本（84.78歲），澳洲（84.53歲）排第三。
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Published 10 November 2023 11:12am
Source: AAP, SBS
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Australia

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