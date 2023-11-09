今日大事(11月10日)

收聽節目 SBS 中文新聞（11月10日） SBS Chinese 09/11/2023 13:13 Play

全國出租房屋空置率跌至新低

全國出租房屋空置率跌至新低。





根據地產分析公司 PropTrack公佈的市場分析報告 （Market Insight Report），空置率上個月稍為下跌至只有1.02%，並且在城市同鄉鎮地區都有下跌。





報告指出，空置率已經連續三年下跌，而由於人口增長強勁，以及新樓宇供應放緩，預料下跌趨勢會持續。





雪梨出租房屋的空置率比2020年3月時下跌6成，在墨爾本則跌5成。



太平洋島國論壇峰會討論歷史性南太平洋無核區條約

出席太平洋島國論壇峰會的國家領袖再次就歷史性的1985年南太平洋無核區條約進行討論，此國際條約又名為拉羅湯加條約 (Rarotonga Treaty)。





庫克群島總理兼峰會主席布朗 (Mark Brown) 指出澳洲簽署的澳英美聯盟協議，以及日本近期將核廢水排入海洋事件，他指太平洋島國同國家領袖對區內情況感到關注。





在1985年，時任澳洲總理霍克 （Bob Hawke）簽署拉羅湯加條約，當時冷戰局勢正威脅到太平洋區。





總理艾巴尼斯指澳洲支持南太平洋無核區，並保證近期簽訂的澳英美聯盟協議不會違反拉羅湯加條約。





艾巴尼斯表示，澳英美聯盟的安排是符合條約所定，繼續維持澳洲對條約的支持。他強調拉羅湯加條約是好條約，所以澳洲簽署，亦有多個國家，包括太平洋島國簽署，而此條約可以積極帶領大家向前。



當局引入改革為建議中的核能潛艇隊將提供數以千計技術勞工

當局將會引入連串改革，為建議中的核能潛艇隊提供數以千計的技術勞工。





潛艇會在南澳建造，當地有3,500名高技術國防工業工人。到了2040年代，將要增加到8,500人。





處理總理馬利士 （Richard Marles）今日（10/11）會聯同南澳州長馬思諾 （Peter Malinauskas）公佈一份有關此勞工計劃的報告。





當局會為中小學課程裡面相關的學科提供更多教材，亦會增加相關學科的大學學位、有薪學徒計劃、以及直接有關核能潛艇的早期職業計劃。





另外，亦會提供機會讓工人在職業的半途參與過渡計劃更新技能。



無限期羈留政策屬違法 近百人或快被釋放

法庭得悉有至少92名無法返回原居地的羈留者可能好快獲釋，另外有340名長期羈留者亦可能獲釋。





尋求庇護者資源中心指有124人被澳洲政府羈留超過5年。該中心指現時必須要採取緊急措施保證不會在澳洲羈留中心內非法羈留任何人。





外長黃英賢 (Penny Wong) 表示政府正在研究裁決的影響。





黃英賢表示，他們正在小心研究裁決的影響，並會繼續同有關當局合作保證維護公眾安全。她表示得悉最高法院的裁決是推翻了一個20年前的先例，可能會導致一批羈留者獲釋。她指政府當然會處理有關裁決的問題。





聯邦政府表示，將不會就裁決而草率作回應。





法庭被通知，由於此裁決，現在可能有超過400人被釋放，雖然具體案例涉及一名來自緬甸的羅興亞男子，他可能要被終身監禁，他因與一名10歲女孩發生性行為，沒有國家願意接受他。





這名男子已被設有嚴格的簽證條件，包括報告要求。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，政府需要了解最高法院裁決的理由後才會做出回應。



美國同以色列達成共識 以軍將每日停火4小時

美國經已同以色列就「暫緩行動協議」達成共識，以軍將會每日停火四小時，讓巴勒斯坦人從加沙走廊北部地區的轟炸行動中逃離，同時，加沙北部亦將開設兩條人道走廊。





暫時停火協議，是美以最近幾日談判的成果，但以色列仍然堅稱「暫緩行動」純粹出於人道立場，而並非「停火」。





聯合國世界糧食計畫署緊急事務主任樸慶南( Kyung-Nan Park)表示，加沙全體人民，目前正面對糧食不足，需要獲得大量援助。





樸慶南表示：「10 月7 日前，每天有400 到500 輛卡車進入加沙。現在已減少至40 到50 輛。單就糧食計劃署的糧食援助而言，每天就需要至少100 輛卡車、才能對加沙人民提供到適量的人道援助食品，否則根本就意義不大。」





與此同時，美國及以色列情報部門的負責人，剛剛在多哈，同卡塔爾總理會面，討論如何令人質獲釋等議題。



世界醫生組織：加沙是「巨大的露天墓地」

一家非政府組織將加沙形容為一個「巨大的露天墓地」，呼籲以色列和哈馬斯之間達成停火。





在巴黎舉行的一場會議，目的是協調援助並評估如何幫助加沙的人，世界醫生組織（Médecins du Monde）副主席科爾蒂（Jean-Francois Corty）在會議上發言。





科爾蒂表示，在加沙的人因為種種原因而死去。他們死於嚴重的傷勢，燒傷，被粉碎的建築物擊中，他們亦死於急性和慢性疾病，包括常見疾病，這些疾病有藥可醫，但





加沙被封鎖，而無法獲得藥物。他們亦死於與難產有關的併發症。最終，他們在痛苦中死去，沒有止痛劑和沒有麻醉。他指，事實上，加沙已經變成了一個巨大的露天墓地。]





國際特赦組織主席卡拉馬德(Agnes Callamard)表示，國際社會應該團結一致，說服以色列和美國停火的重要性。



艾巴尼斯同巴勒斯坦領袖通話

總理艾巴尼斯同巴勒斯坦領袖阿巴斯 （Mahmoud Abbas）通話，譴責哈馬斯突襲以色列的行動，並表達關注到中東衝突中平民傷亡情況。





兩人是在昨日 （9/11）早上通話。





艾巴尼斯上星期曾經同以色列總理納坦亞胡 (Benjamin Netanyahu) 通話。





艾巴尼斯向阿巴斯重申澳洲支持兩國方案來解決以巴衝突。





據巴勒斯坦瓦法新聞社報道，阿巴斯向艾巴尼斯表示，所發生的是種族滅絕行為，必須立刻停止。





他促請艾巴尼斯承認巴勒斯坦國，並指以色列當局的計劃不能接受。



新州昨清晨發生涉多部汽車開槍事件 2男子被捕

新州昨日清晨發生涉及多部汽車開槍事件，引發警方大規模追捕行動，在下午兩名男子被捕。





警方指兩人在新州中北岸 Kempsey 被捕後被拘留，其中一名 26歲男子被控三項開槍蓄意傷人及三項在公眾地方開槍罪。另外一名32歲男子在警方監督下被送院檢查。





昨日警方早上接到連串報告有開槍事件後展開追捕行動。





在清晨1點40分至5點40分之間，共接報有四宗事件，分別發生在 Pacific Highway 公路沿路，在 Manning-Great Lakes 同 Kempsey 地區，警方劃出多個案發現場。





新州警方表示目前再無尋找同事件有關人物，而暫時未找到案中槍械。



昆州學生明年上課時間或較靈活

州內各地官校校長今個星期接到新架構指引，可能令到上課時間有更改。





昆州教育廳長格蕾絲 (Grace Grace) 表示將會保持5日上課，學生不要預期會有更多假期。





但是更新的靈活學校政策容許學校更改上下課時間。而在偏遠同鄉鎮地區，學校就可以選擇改為每星期四日上課。





所有修改上課時間的方案都要經過諮詢以及得到政府批准。



新研究指澳洲企業使用電動車方面進展緩慢

一項新研究顯示，澳洲的企業在使用電動車方面進展緩慢，但監管可能會改變有關情況。





顧問公司埃森哲（Accenture）對450名車隊經理和管理層進行調查。





調查發現，近三分之一的企業仍未將電動車納入車隊。





超過一半的企業表示，直到2030年後，才會將車隊變成全電動車。





埃森哲表示，在歐洲和美國所見的有遠見的監管目標，可能會改變這一情況，因為滿足政府法例，是推動使用電動車的最大動力。





研究並顯示，對充電設施的憂慮，成為阻礙企業使用電動車的原因。





總體而言，上個月在澳洲售出的所有新車中，有5.7%是電動車。



巴基斯坦省會拉合爾嚴重霧霾成災

巴基斯坦旁遮普省的省會拉合爾嚴重霧霾成災，已導致上萬人不適，拉合爾的主要醫院—梅奧醫院的一名醫生、建議居民要留在家中及戴口罩，以避免受霧霾影響而病倒。





拉合爾的當局表示，當地多次被評為世界上污染最嚴重的城市後，當局亦決定關閉學校、市集及公園四日。但亦有受影響店主則表示，他們正爭取維持營業。



巴拿馬兩名反政府示威人士被不明襲擊者槍殺

在巴拿馬有兩名反政府示威人士、被身份不明的襲擊者槍殺，令當地的緊張局勢正不斷升級。檢察當局表示，事後一名同槍擊案有關的人士已被捕，但當局並無再公布被捕者的進一步資訊。





當地政府同加拿大礦業集團First Quantum簽署的新採礦合約、引發民眾不滿，導致過去幾個星期，有數以千計的「巴拿馬人」上街抗議。





政府已簽署成為法律的新合約、容許First Quantum公司，向巴拿馬政府，每年付出 5億8千6百萬澳元的報酬，以換取20 年的採礦權，合約亦容許公司、可以主動再績約 20 年。





有抗議者表示，巴拿馬正受到企業利益支配。





抗議者表示「在這個國家，人民並不自由，因為話事人，是礦業公司的人。抗議者又指，國民都唔鐘意礦業公司入主，希望對方離開，因為他們需要真正的人民自權。」



美國演員工會同荷里活達共識 暫擱置第二次罷工

美國演員工會（SAG-AFTRA）同荷里活一眾電影公司的代表,已達成一項臨時協議，工會亦決定暫時擱置第二次罷工，令原本為期 118 天的行動，將在當地時間周四（11月9日) 午夜過後正式結束。





今次的工業行動、主要是為解決因串流媒體電視時代提高最低工資，並爭取演員能夠分享串流媒體服務的分紅、以及防止「人工智慧」取代演員的工作。





工會表示，談判人員已同代表「和路迪士尼」及Netflix等媒體公司的「影視製片人聯盟」、就「新合約形式」達成初步協議，而對方將於當地周五（11 月 10 日）考慮並交待「新合約」是否可行，而工會亦將會在有關的會議後、公佈更多細節





今次罷工領袖、亦是工會成員的「亨利」（ Ely Henry） 表示，見到自己的辛勞已加可能獲得回報，對他來說是難以形容的喜悅。





亨利表示，今次結果是超現實、亦絕對是令人難以置信。他亦不懂如何形容此感覺。但他好期待好快可以看到新合約的內容同細節。但他指，只要談判委員會認為合約是好的，他亦會對此深信不疑。」



更多內容 人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化

美國財長同中國副總理已在三藩市開始為期兩天會談

美國財長耶倫同中國副總理何立峰，已在三藩市開始為期兩天的會談，希望舒緩美中緊張關係對經濟影響。





而耶倫強調，若兩國在經濟上完全決裂，對全世界的經濟都會不利。





耶倫表示，美國無意同中國在經濟上脫鉤。若兩國在經濟上出現全面決裂、將對兩國及全世界造成經濟災難。





今次會議是在美國總統拜登下周接待亞太經合組織領導人前舉行，外界普遍期望拜登屆時，會同中國國家主席習近平進行一對一會談。



美兩黨議員提出法案要求私募股權公司公開在華投資

美國兩黨各有一名參議員聯手提出法案，要求美國境內的私募股權公司、要公開他們在中國及其他受關注國家的「投資金額」。





由民主黨參議員凱西和共和黨參議員斯科特提出的法案，要求私募股權基金每年向美國證券交易委員會披露，包括在中國、伊朗、俄羅斯和北韓所投資的資產，以及披露有關私人證券銷售的資訊。凱西指，美國的對手國家，例如中國，正受益於完全缺乏透明度的制度，他認為，現在是時候，要停止向這些國家投入美元的資金。



德國十年來首次發布新的國防政策指南

德國十年來首次發布新的國防政策指南，當中承諾德軍，將成為「歐洲集團」的防禦支柱。





德國國防部長皮斯托利斯(Boris Pistorius)表示，新指導方針、是針對去年俄羅斯入侵烏克蘭的情況而作出的回應，他形容俄羅戰爭正提高軍事威脅程度，亦在國際間形成「新的軍事現狀」。德國總統肖爾茨 ( Olaf Scholz) 亦表示，德國將增加軍事開支，以符合北約標準。





畢加索於1932年創作的畫作《戴手錶的女人》（Femme a la Montre）已成為今年拍賣的藝術品中最有價值的作品，售價超過2.17億澳元。



畢加索畫作 《戴手錶的女人》天價拍出

《戴手錶的女人》描繪了畢卡索的年青愛人瓦爾特（Marie-Therese Walter），也是他作品中的常見主題。





這幅1932年的藝術品是已故慈善家蘭道（Emily Fisher Landau），估值6.23億澳元收藏中的其中一幅。





這件作品的售賣令它成為有史以來，在拍賣中售出的第二昂貴的畢加索畫作。





畫作由一位匿名買家，擊敗其他兩位競投者而獲得。



體育消息

男子板球世界盃賽事，新西蘭隊在「班加羅爾」輕鬆擊敗斯里蘭卡隊後，好大機會可以順利晋級準決賽，同東道主印度隊「一較高下」。





斯里蘭卡隊領先171 分的情況下，新西蘭以 5 個三柱門下， 同比對方多160 分的優勢「反超前」，目前仍然未排除，巴基斯坦隊和阿富汗隊，可以在分數上超越新西蘭隊打入半決賽，但兩隊必須在最後的賽事中，以高至少160 分以上的「大比數優勢」獲勝。







