【拍賣成交後走數】「中標買家」要承擔甚麼後果？

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墨爾本有參與物業拍賣買家，在拍賣官落槌後指自己出錯價並逃離交易，到底在澳洲物業拍賣成功後，對買賣雙方有何法定要求？ Source: Getty / Getty Images

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墨爾本有參與物業拍賣買家，在拍賣官落槌後指自己出錯價並逃離交易，到底在澳洲物業拍賣成功後，對買賣雙方有何法定要求？

位於Fairfield達令街 21 號的四房獨立屋，於前周六（6月24日）進行拍賣，其最被標假為190 萬澳元，兩名買家一輪競價後、再有兩名買家加入競投，最終價格迅速飆升至 270 萬元成交，比賣家預期底價高出 50 萬元。

但拍板後，正當賣家高興之際，成功投得物業的買家向Jellis Craig的拍賣官里戈普洛斯(Sam Rigopoulos) 表示，自己並沒有留意價格已超越自己的購買能力。

但里戈普洛斯指：「奇怪的是，他們出價相當激進。 他們每次出價都出手。」
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據悉，維州的拍賣規則規定，如果出現有爭議的出價，拍賣師可以重拍、或以最後一個無爭議的出價、重新開始進行競投。

但規則沒有規定如果拍賣已經結束並且銷售價格有爭議該怎麼辦，但規定列明：只有在所有各方簽署銷售合約後，房產才會被正式出售。

結果在中介努力遊說其他競投者的斡旋下，房屋最終以 260 萬元賣給出價時、出第二高價格的競投買家。

不過，新州Yorkins Legal律師行的總裁在接受SBS中文廣東話節目訪問時指，其實，在澳洲大部份地區的法律中，包括新州，拍賣官「落槌」後，對買賣雙方有一個特定的法律要求—只有維州及北領地除外。

「在新州，法律上說明，拍賣中（中標的）買家，必須在盡快可行的情況簽定合約，若買方一如新聞所說逃掉的話，其實拍賣官亦有一定權力、代表買方簽署合約。」

「所謂合理時間，最好就是在拍賣當日，若參考英國的法律，當地在1945年曾有案例，拍賣官在一個星期後才簽合約，就會被視為過長的時間。」
新州律師楊啓鈺
新州律師楊啓鈺 Credit: Kai Yeung
澳洲的法律上並沒有列明，不承認拍賣結果的買家會招致罰款，但楊律師亦指，由於拍賣官可以代表買家簽合約，若賣家要重新出售物業，而價錢低於原先拍賣時的價格，原本中標的買家就有責任去承擔差價。

楊律師亦指，若拍賣的成交價未及賣家已厘定的底價，賣家有權不完成交易，但若投票價已向底價，賣家同樣有責任要完成交易，否則，拍賣官亦同樣有權代不願意進行交易的賣家代簽合約。

楊律師又補充，在澳洲大部份州及領地，拍賣官都可以代買賣雙方簽定合約—而無需獲得雙方的書面授權。

「例外的是在維州及首都領地，在這兩個管轄區域，拍賣官則要先取得任何一方的書面授權下，才能代為簽署合約。」

Australian housing market falls 4.8 per cent, in biggest drop since global financial crisis
想透過拍賣買樓應做足功課。 Source: AAP

房地產中介公司CommonRealty副總裁傅天裕（Leo Foo)亦指，中標買家退場的情況，在業界相當罕見，但若真的出現這種情況，賣家可以向買家追討成交的10%訂金作為補償。

Leo分析指，雖然目前樓市拍賣的熾熱程度及清出率，未及疫情前的高峰時期，但疫情後亦拍賣物業的情況亦有所增加，當中亦包括公寓單位，尤其是在市場上比較罕見的樓盤，以拍賣方式出售亦越趨盛行。


楊律師又提醒，若有意在拍賣中買樓的朋友要注意以下的幾個事項。
Commonrealty副總裁傅天裕
Commonrealty副總裁傅天裕(Leo Foo)。 Credit: Leo Foo
「第一， 大家必須注意拍賣的物業並沒有任何冷靜期（Cool off Period)—與一般的合約通常有五個工作天的冷靜期不同。所以最好在拍賣前，若要問銀行貸款的朋友，必須要確保先獲得銀行『無條件』的批準。」

「第二，若有機會，大家必須先檢查待買物業的狀況，若要獲得物業的專業檢驗報告，要在拍賣取獲。」

「第三，應找專業律師代為檢查合約的條款，若有需要修改，亦需要在拍賣完成前辦妥。」

Leo又認為，在一個拍賣的環境下，會對一眾買家構成壓力，因此拍賣方式對買家的優勢可能欠奉。

「因此，我建議大家若有心態的物業， 在做足功課的情況下—例如了解物業是否適合自己，或者自己是否能在財政上應付得到—你亦可以在拍賣前向賣方的中介詢問是否會接受拍賣前的協議，以便預先提出價錢，並與賣家討價還價。」

「在這種情況下，我相信會對買家起到良好作用，若果在這方面的知識不足，大家亦不妨可以找專業人士幫手。」

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他建議若有意參與物業拍賣的人士，必須做好事前準備。

「拍賣往往是在半小時內就要完成，所以大家事前亦別忘了『做足功課』，包括要有銀行預批的貸款申請許可及了解自己的承擔能力。」

「另一方面，亦要留意物業的狀況，例如是否有潛在的問題；另外亦要注意物業對你是否有升值的能力。」

「另一項要留意的，還有物業附近的情況是否會影響樓價升值的能力—例如，我有客人打算買屋時，忽略了鄰居的房屋已獲批改變其用途，這樣會直接影響該待售樓宇的日後價值。」

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