「睇樓」要交$5000保證金 準買家怒轟「非常不專業」

羅生及羅太向SBS中文廣東話節目分享參觀樓盤的期間曾遇到的「不愉快經歷」，他們指曾於一個位於新州西北區觀參一個公寓（Apartment）樓盤時，遭經紀「不禮貌對待」，並被要求索取$5000按金(Deposite)，才能進入參觀物業。



我們有一次在看樓盤期間，是一棟全新的公寓式大廈（Apartment)。我們最初在大廈的樓下，與一名穿西裝的經紀登記期間，就有另外一人—外貌完全不似是經紀—很不禮貌地問我們：＇預算是多少？＇ 準買家羅太

＂開始時我們也沒有理會他，因為不知他是誰，但穿西裝的經紀當時亦望著我們，好像亦正等候我們回答，我們亦如實作答。＂





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＂但當時，另外的那人指：＇若你們要看Townhouse，我們這裡沒有。＇我當時亦回答，'其實我們亦有在看公寓，亦對此有興趣。＇＂





＂但對方的回應是，他們的公寓並不便宜，所以不知是否符合我們的預算，並建議我們參觀其他樓盤。＂





本地樓房經紀指，目前澳洲查詢及睇樓的人數仍然高企。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE



當羅太再向對方重申明白這些樓宇的價值亦有興趣進一步了解，並詢問是否可以進入看樓盤時，對方就向他們索取五千澳元的保證金（Deposit），才能讓他們進入參觀。





羅太亦引述對方當時向她解釋：



因為公寓是全新的，（保證金的安排）是為了保護我們（中介），以免客人損壞物業的物品。 準買家羅太





羅生及羅太均表示，在這段時間他們一直參觀不少樓盤，當中有價錢相若甚至更貴，但卻從未遇過「要交保證金才能進入視察」的安排。羅生更直言「覺得做法很奇怪」，甚至「感到被冒犯。」





因為我們己看樓盤亦已看了約三個多月，從未試過被任何中介收取費用，當時我亦覺得，對方可能是無意讓我們進入看樓盤才如此說。 準買家羅生

結果兩人決定放棄進入公寓。羅太亦批評有關做法「非常不專業」。



樓宇買賣中介公司CommonRealty的副總裁傅天宇在接受本台訪問時亦指，雖然中介亦會在不同情況下，有收取按金的安排，但在客人看樓盤前收取按金的做法「絶無僅有」。





Commonrealty副總裁傅天裕(Leo Foo)向SBS中文廣東話節目表示，不單止首次置業者，大部份買樓的人都希望可以避免遇上「麻煩鄰居」。 Credit: Leo Foo ＂我自己就沒有聽過（會有中介如此行），至少我不會這樣做。但收取按金其實在售樓的過程中亦經常會出現。＂





＂例如，在客人已經看過樓盤，並覺得有意向購買該物業，想進一步就買賣過程或價錢進行商討，經紀亦有可能會收取一個叫Holding Desposite的按金。這種情況通常是按發展商的要求，亦同時為了保障準買家可以獲保證，中介會預先留起其心儀的物業單位後，再詳談價錢等細節。＂



＂另外，有發展商亦會有所謂的意向訂金（Expression of Interest）的安排，可以讓買家率先選擇自己心儀的單位。＂



＂但要求付按金才讓人看樓盤，我就沒有遇過或聽過。＂ CommonRealty副總裁傅天宇

＂而每當牽涉到金錢，樓宇買賣經紀亦有一定的守則要遵行。＂





＂首先，所有按金必定要放在一個信託基金戶口，而不能自己袋起、或者放在自以為安全的地方，而每一次我們亦要將信託基金的收據發給客人。＂





新州律師楊啓鈺（Kai Yeung）雖然亦認同有關的做法罕見，但他強調，法律並沒有明文禁止經紀收取「參觀保證金」。





其實法律並沒有規管中介是否可以收取案例中所提及的費用。 新州律師楊啓鈺

＂我亦知道有中介為了保障名人業主的私隱，或者想篩選比較有興趣購買高售價物業的準買家，他們亦會收取一筆按金。＂





新州律師楊啓鈺 Credit: Kai Yeung



但在一般的情況下，中介並不會如案例般為了避免客人破壞屋內物品而收取按金。 新州律師楊啓鈺

雖然無法證明有關安排是否涉及視歧或差別對待，但楊律師強調，法例對樓宇買賣經紀的「專業形象」有一定要求，而他們不能基於任何原因，製造籍口阻止任何客人看樓盤。



＂經紀無權製造籍口去歧視任何客人，如果真的能證明有出現這樣的事情（歧視），客人可向有關當局投訴。＂ 新州律師楊啓鈺

＂另一樣要注意的是，每一個經紀都有法定的責任，去讓自己的客人—業主賣家—獲取最大的得益，即必須令所有準買家都有機會參觀物業。＂





雖然羅生及羅太最後並沒有選擇付按金，但若有客人不介意付按金參觀樓盤，楊律師亦有以下的建議。





＂若經紀堅持收這筆費用，大家可以考慮資詢有關經紀，＇在甚麼情況下可獲得退款＇，並向經紀索取收條作為確認。



亦要問清楚這筆金錢，是否會放在信託基金戶口中，而當經紀收到要求退款的指示，他不能無理不退款。 新州律師楊啓鈺

羅生及羅太亦提及，涉事經紀強調按金是作為保障物業的物品；楊律師解釋，在一般的情況下，若參觀樓盤的人士破壞了樓盤內的物品，中介或可在業主的房產保險中獲得賠償；但中介亦同樣有權選擇自行賠償，或要求涉事的看樓盤人士負擔賠償的責任，視情況而定。





本台已向涉事中介公司查詢但未獲回覆。更多訪問內容，請留意足本錄音。



