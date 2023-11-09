最高法院裁決：無限期羈留政策屬違法

要點 最高法院宣佈無限期拘留移民屬違法。

今次最高法院的判決，可能意味著大約 90 名被羈留人士很快會獲釋。

首席大法官加格勒（Stephen Gageler）對無限期拘留缺乏時限的做法，表示擔憂。

最高法院裁定無限期羈留移民屬違法，推翻這項在過去二十年，指導澳洲尋求庇護申請政策的具爭議決定判決。





在大多數法官的同意下，最高法院推翻了 2004 年的判決，當年的判決容許澳洲對於無法被遣返到另一個國家、尋求庇護申請被拒人士，可以合法無限期羈留。



推翻無限期拘留的案例

一名化名NZYQ的緬甸羅興亞男子，其代表律師指，20年前的決定是錯誤的，最高法院於周三（11月8日) 作出裁決。





首席大法官加格勒 (Stephen Gageler) 對無限期羈留缺乏時限，表示擔憂。





加格勒在最高法院判決時指出：「這裡的問題是，該條文旨在實現的目標，事實上根本不會實現，不可能實現，至少在可預見的未來是不會。」





加格勒大法官獲悉，某些人因其記錄或可能構成安全風險，而不受其他國家歡迎時，他指出，「另一種表達方式，不太有吸引力的方式，是因為他們的品格而被羈留。」



2004 年的裁決及現在可能發生的情況

最初的裁決（現已被推翻）涉及無國籍的巴勒斯坦人卡泰布（Ahmed Ali Al-Kateb）和伊拉克人卡法吉（Abbas Mohammad Hasan Al Khafaji），兩人均於 2000 年抵達澳洲。





兩人曾申請澳洲臨時保護簽證，但遭到拒絕並被要求返回中東。





然而，政府無法與其他國家就接收他們作出安排。





當時兩人已經在社區生活了 12 個月，但法庭命令決定將他們送回羈留中心。





卡泰布和卡法吉很快就獲得過橋簽證，但之後的人就沒那麼幸運。





據人權法律中心（Human Rights Law Centre）稱，政府羈留移民708天，但目前有124人被拘留超過五年，其中很多是無國籍人士或應該獲得澳洲的庇護。





根據今次最高法院的裁決，大約 90 名與羅興亞男子處境類似的人，可能很快就會獲得釋放。



難民法專家讚揚裁決

新南威爾斯大學卡爾多國際難民法中心（Kaldor Centre for International Refugee Law）總監麥克亞當（Jane McAdam）稱周三的裁決，是「人權方面期待已久的重要勝利」。





麥克亞當說：「根據國際法，無限期羈留一直是不公平且違法的。」



麥克亞當認為：「幾十年來，澳洲的羈留方式與其他民主國家完全不一致。」





「現在這種情況必須改變。」



