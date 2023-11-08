今日大事(11月9日)

最高法院裁定無限期移民羈留屬不合法

最高法院裁定無限期移民羈留屬於不合法，推翻20年前的裁決。





在一項有里程碑意義的裁決之中，最高法院過半數法官認為未能夠成功申請庇護而無法被轉送到另一個國家的尋求庇護者，再不能夠被無限期羈留。





一名被羈留的羅興亞男子代表律師在庭上指稱一項20年前的裁決錯誤，最高法院作出新裁定。





聯邦政府指此裁決可能令92名目前在羈留中心內的人士獲得釋放。



政府宣佈會就Optus 全國網絡中斷進行研訊

昨日發生的網絡故障由清晨4點持續到大概下午1點，導致超過1千萬客戶無法使用電話網絡同互聯網服務。





Optus 行政總裁羅斯瑪琳 (Kelly Bayer Rosmarin) 指稱無跡象顯示是受到網絡攻擊，但是故障原因仍然未明。





分析家布德 (Paul Budde) 指今次事故顯示出完全倚靠一套電訊基建令人憂慮。





他指聯邦政府以及監管機構必須要重組網絡。





布德指好可能Optus 網絡在晚上經過更新，而出現深入網絡錯誤，蔓延到整個網絡，所有不同電腦系統都受到影響。他指有關情況不能接受。所以必須要有一套獨立的重複系統，在緊急情況之下可以取替另一套系統。





聯邦政府宣佈，將會對昨日影響超過一千萬名澳洲人嘅的Optus 網絡故障癱瘓事件，進行事後審查。





通訊部長魯能 (Michelle Rowland) 今早在一份聲明中表示，系統故障事件所構成影響「令人憂慮」，其中包括固網電話用戶無法撥打緊急服務電話「000」，政府致力「搵出從中需要吸取的教訓」。





Optus 的電話同互聯網服務在昨日約清晨四點開始中斷，導致超過一千萬名用戶及企業無法上網同撥打或接聽電話。





通訊工人工會代表帕金斯 (James Perkins) 向澳洲廣播公司 (ABC) 電台節目表示，最近公司裁員，可能是導致通訊服務需時超過 12 個鐘才恢復的部份原因。





帕金斯指，他不了解服務中斷的確切原因，但可以肯定的是，Optus 在過去 12 個月進行系統性裁減人手，逐步減少 600 名僱員。他指，對昨日所出現情況，並不感到驚訝。





不過，Optus 行政總裁羅斯馬林 (Kelly Bayer Rosmarin) 就表示，昨日事故同裁員「完全無關」。





與此同時，電訊商監管機構「澳洲通信及媒體管理局」(ACMA) 亦已就有關事件，啟動獨立評估，調查 Optus 電訊商有沒有違反有關緊急求助電話法規。





管理局亦同時敦促受影響小企業，同 Optus 公司聯絡，向公司講述事故對他們造成的影響同盈利方面損失，以協助公司決定個別企業需要得到甚麼賠償。



太平洋島國論壇峰會第二日 氣候變化同核問題成爭議點

氣候變化同核問題成為今屆太平洋島國論壇峰會爭議點。總理艾巴尼斯今日會繼續在庫克群島出席峰會第二日會議。





太平洋區領袖堅持區內必須要保持無核狀態、及採取行動避免氣候變化威脅到存在的機會，並對澳英美聯盟同澳洲採用化石燃料表示關注。





艾巴尼斯同多個受到海平面上升以及強烈風暴影響嘅太平洋島國領袖會面，包括吐瓦魯、吉里巴斯、同庫克群島。





吐瓦魯總理納塔諾 (Kausea Natano) 向艾巴尼斯表示，他們的國家要得到更多保證會有加強對抗氣候變化行動。





納塔諾話，他作為一個將會被水淹的國家領袖，責任就是保證他的人民可以保持信心。



維州 Daylesford致命車禍 肇事司機是糖尿病患者

此66歲司機上星期日下午在 Daylesford駕駛的汽車撞上路邊造成五人喪生。





其代表律師阿瑪德 （Martin Amad）指他的當事人是一個關心自己家庭的人，無刑事記錄，而在事發之後血液酒精測試呈陰性結果。





警方表示沒有起訴此名男子，而在他出院後會繼續向他問話。



南澳教師今採取工業行動 導致幾百間學校停課

南澳教師今日在第12班考試期間採取工業行動，導致幾百間學校停課。罷課教師將會遊行到議會大樓，爭取較佳薪酬同工作條件。





州政府在今個星期一提出新的薪酬建議，但澳洲教育工會成員堅持舉行罷課。





教育部行政總裁韋斯特韋爾 （Martin Westwell）向家長同學生保證，學校停課不會影響到大概1,000名畢業班同學參加物理同會計科考試。





他接受澳洲廣播公司電台訪問時表示，對工會行動感到失望，並保證學校正在安排保證考試不會受到影響。



聯合國秘書長表示以色列軍事行動「明顯錯誤」

聯合國秘書長表示，加沙的平民死亡人數顯示，以色列的軍事行動「明顯錯誤」。





聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)譴責哈馬斯利用平民作擋箭牌，但同時表示，世界每日都目睹在加沙入面，巴勒斯坦人的人道需求，此「可怕形象」並不符合以色列利益。





哈馬斯衛生部表示，加沙現已有10,569人被殺，其中約百分之40是兒童。





古特雷斯表示，在衝突中喪生的兒童，人數令人痛心。





古特雷斯指在每年，在他們目睹所有衝突中，任何殺害兒童的行為，受害人數最多達幾百人。而幾日之內，在加沙就有成千上萬兒童被殺，顯示當地的軍事行動方式明顯錯誤。





與此同時，聯合國人權事務高級專員表示，以色列和哈馬斯都在中東衝突中犯下戰爭罪。





人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）表示，哈馬斯10月7日的襲擊和劫持人質行為「令人髮指」，並將以色列實施強制撤離和轟炸加沙平民的行為，稱為「集體懲罰」。





哈馬斯武裝分子在10月7日的襲擊中造成1,400人死亡，並劫持240名人質。隨後，以色列發誓要殲滅哈馬斯，以色列軍隊對加沙發動空襲，並實施「全面圍困」從地面入侵。





圖爾克表示，國際社會在評估哈馬斯的襲擊行為時必須避免雙重標準。



更多內容 加沙難民營持續遇襲 布林肯拒勸以色列停火

墨爾本一船廠被親巴勒斯坦示威者堵塞被迫停止運作

墨爾本一個船廠被親巴勒斯坦示威者堵塞入口，制止貨車進入一個有以色列航運公司運作的地區。船廠被迫停止運作。





示威行動同「支援巴勒斯坦工會成員組織」有關連，該組織指抗議針對以色列航運公司是主要軍備運輸公司。





公司船隻在世界各地港口面對同類抗議行動。示威者抗議在加沙地區平民的嚴重傷亡。





根據「支援巴勒斯坦工會成員組織」在社交平台上透露的消息，今日在新州 Port Botany， 當該以色列公司的船隻抵達的時候，將會有更多示威活動。





新州州長柯民思 （Chris Minns）警告話，參與示威者可能因為妨礙合法貿易要面對後果。



更多內容 全澳各地共逾萬人參加撐巴人集會

美國俄亥俄州一項墮胎權納入州憲保障公投獲通過

美國俄亥俄州一項將墮胎權納入州憲保障的公投得到通過，推翻共和黨實施的墮胎禁令。





美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，俄亥俄州訂立州法，規定女性能檢測到胎兒心跳後，便禁止一切墮胎行為。此階段通常發生於懷孕約6周，好多女性甚至未知道自己懷孕。





「俄亥俄州計劃生育倡導者組織」( Planned Parenthood Advocates of Ohio)的執行董事布勞維爾特( Lauren Blauvelt)，在公投後的慶祝活動上發表講話，指他們別無選擇，只能獲勝。





布勞維爾特表示墮胎是醫療保健。墮胎權是俄亥俄州法律的一部分，「今晚，俄亥俄人團結起來爭取生育權，通過了墮胎權，令他們對懷孕定墮胎作出自主決定。他們一起成功地，將生育自由寫入俄亥俄州憲法。」



特朗普女兒伊萬卡指不記得在特朗普公司從事房地產交易細節

美國前總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）在紐約民事詐欺案審判中表示，她不記得自己在特朗普公司從事的房地產交易的細節。





伊萬卡就紐約民主黨總檢控官提出的指控作證，指控特朗普誇大家族企業「川普集團」房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款，並美化他作為成功商人的聲譽。





特朗普在證人席上承認，對高爾夫球場、辦公大樓和其他資產的部分估算並不準確，但表示他們亦可能低估咗某些房產價值。





伊萬卡同上星期特朗普的兩名兒子出庭作證採取同樣立場，一直試圖否認參與被法官認定的欺詐行為。





更多內容 特朗普出庭應訊 否認有關機密文件的37項指控

中共中央軍委副主席張又俠昨訪問莫斯科

昨日（8日），中共中央軍委副主席張又俠訪問莫斯科，分別與俄羅斯總統普京及國防部長紹伊古會談。張又俠形容中俄軍事合作是鞏固兩國關係的重要工具，普京則強調不會與中國建立冷戰式的聯盟關係。





普京形容俄羅斯與中國合作具建設性，是穩定國際局勢的重要因素，面對美國愈來愈頻繁地牽扯北約國家，在亞太地區製造緊張局勢，北約國家又企圖擴大影響區域，俄中正根據威脅情況加強自身安全。





普京又指，與中國在軍事及軍事技術領域的合作和接觸變得愈來愈重要，其中現代化武器等方面的高科技領域合作更是排在首位，不過俄中不會仿傚冷戰時期的例子，建立任何軍事聯盟。





張又俠則轉達了國家主席習近平的說話，指普京「領導俄羅斯有力應對各種風險挑戰」，「任何困難都壓不倒普京和俄羅斯，中方對此表示欽佩」





本地超市被批以「虛假方案」解決塑膠危機





本地超市被指暗中利用一些「虛假方案」而聲稱正在解決塑膠包裝造成危機。





澳洲海洋保育協會進行審核發現，本地四大雜貨零售商在管理同減少使用塑膠包裝產品方面都不合格。





其中 Aldi 獲得最高分，有百份之20，其次是Coles， 得百份之15，Woolworths 得百份之10，而旗下包括 IGA同Foodland 品牌的 Metcash 就只得百份之3。





此項審核是首次獨立核實那些雜貨零售商有採取行動解決塑膠污染問題。



澳洲人口壽命在新冠期間30年來首次下跌

澳洲人口壽命在新冠大流行期間，30年來首次下跌。





澳洲統計局發現雖然跌幅只有0.1，但是是自從1990年度初以來首次下降。





今日出生的澳洲女性預料壽命為85.3歲，而男性是81.2歲。



四年輕女性榮獲贊帕蒂獎學金

四名年輕女性榮獲一個為紀念澳洲已故時裝設計師贊帕蒂 (Carla Zampatti) 的獎學金。





該項獎學金價值一萬蚊，是為支持來自新興多元文化同多語言背景年輕女性工作。





贊帕蒂的兒子、兼卡拉·贊帕蒂有限公司行政總裁舒曼 (Alexander Schuman) 表示，頒發獎學金目的，是為鼓勵多元文化年輕女性克服困難。





舒曼表示，獎項是好重要，因為可以有助支援、肯定、鼓勵業內年輕女性實踐大家共同使命，並且為那些成功克服逆境、希望為國家帶來巨大改變的年輕女性，賦予權力。



南澳警方被指阻傳媒報導備受批評

南澳警方由於被指一度阻止傳媒披露一名六十幾歲男子喺護理機構外被電擊，因而備受批評。





事發在上個月 26 號。該次事件令外界促請加快就警務透明度法例改革，以令南澳同全國其他司法管轄區睇齊，並維持公眾對司法系統的信心。





南澳警方表示，經已在調查事件的同時暫停兩名警員職務，但拒絕公開當日警員的隨身攝錄鏡頭影像。





南澳副警務處長威廉斯 (Linda Williams) 表示，當局將會調查所有證據同口供，以全面釐清當日事故發生經過。



體育消息

澳洲足球協會和澳洲職業足球協會（PFA）宣布達成協議，確保澳洲女足Matildas隊將繼續獲得同男性球員同等的薪酬。





為期四年的集體談判協議將一直持續到2027年國際足協女足世界盃，亦確保女性在足球中擁有更多的就業機會。





同時，澳洲足球協會亦宣布協會和球員之間新的收入分成機制，以及加強的經濟合作夥伴關係，來推動對澳洲足球更多投資。





澳洲足球協會和澳洲職業足球協會將繼續審核此協議，尋找對球員和投資者都有利的改善方法。







