Optus 在星期三 (11 月 8 日) 出現系統故障， 影響全國數以百萬計的使用者失去電話及上網服務連接 。公司在社交平台 X 表示，正試圖修復系統並盡快恢復通訊連接。



公司的行政總裁羅斯馬林 (Kelly Bayer Rosmarin) 向澳洲廣播公司 (ABC) 表示，公司仍未知道系統出現故障的原因。



公司的團隊正嘗試一切可行的途徑。我們有很多 (事件發生原因) 的假設，但 (工程人員) 嘗試的每一個方案都未能解決最根本的問題。 Optus 行政總裁羅斯馬林 (Kelly Bayer Rosmarin)

羅斯馬林說：「故此，團隊仍在努力試圖解決問題。當我們能確定事件發生的根本原因及恢復系統的時間，將會盡快向大家公佈。」



Optus 行政總裁羅斯馬林 (Kelly Bayer Rosmarin)。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE 截至澳洲東岸夏令時間星期三下午 1 時，公司已表示，部份服務經已開始恢復正常運作。



此前，多項基本服務亦由於 Optus 的系統故障而受到影響，包括醫院、警署、消防局及銀行等。





維州及新州均有多間醫院表示，電話線路亦受 Optus 系統故障影響，並促請患者透過電郵與他們聯絡，直至另行通知。





聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 在社交平台 X 表示，其電話接線中心受 Optus 系統故障而無法接收電話，但銀行的自動櫃員機 (ATM)、網上銀行、手機程式、實體分行及其他服務仍然照常運作。



銀行指，顧客仍可透過應用程式或網上銀行聯絡顧客服務職員，但可能會出現延誤。





另外，部份企業亦由於支付系統 EFTPOS 器材、電話及上網等服務中斷，而無法為顧客提供服務。



聯邦通訊部長魯能 (Michelle Rowland) 促請 Optus 公司向客戶提供更多資訊。





魯能說：「我敦促 Optus 公司利用其他渠道向顧客傳遞最新消息，包括廣播電台及電視台。」



只要公眾知道正在發生甚麼事、有技術人員正在處理事件、預計服務甚麼時候能恢復，將能減少目前他們的部份憂慮。 聯邦通訊部長魯能 (Michelle Rowland)

她又指，聯邦政府期望 Optus 公司，繼續向依賴其服務的數以百萬計澳洲人，提供最新消息。





魯能說：「我要重申，Optus 公司從一開始，以透明度高及迅速及時的方式，向客戶透露系統故障的原因、其影響以及何時能恢復服務，是至關重要。」



聯邦通訊部長魯能 (Michelle Rowland)。 Source: AAP 與此同時，網絡安全專家指，事件凸顯澳洲通訊網絡的脆弱程度。





網絡安全合作研究中心 (Cyber Security Cooperative Research Centre) 的行政總監福爾克 (Rachel Falk) 表示，今次系統癱瘓的規模是她「前所未見」的。



正如我們所見，電訊網絡是多麼脆弱。 網絡安全合作研究中心行政總監福爾克 (Rachel Falk)

福爾克說：「它基本上是將所有人與所有設施連繫起來，包括鐵路服務、醫院衞生系統、互聯網、電話通訊服務，影響的範圍波及凱恩斯、墨爾本、珀斯等全國所有地區。」





據稱，墨爾本鐵路服務亦由於今次 Optus 系統故障而出現嚴重延誤及服務中斷。





由於鐵路網絡出現通訊技術故障，所有市區線的鐵路列車服務在星期三清晨 4 時半起停駛，直至早上 6 時才恢復運作，但預料鐵路服務將在星期三餘下時間一直出現班次延誤。





詳情請聽余睿章報道：



收聽節目 【Optus 全國癱瘓】公司稱服務正陸續恢復 無跡象指與網絡攻擊有關 SBS Chinese 08/11/2023 05:24 Play



