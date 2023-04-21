【Optus數據洩露】10萬人集體起訴：人身及財務安全堪憂

電訊公司 Optus去年9月遭受網絡攻擊 ，千萬名現有及過往客戶的個人資訊受到影響。黑客索取贖金的要求被拒絕後，在暗網公開了超過一萬名顧客的數據。





Slater & Gordon律師樓已代表10萬名受影響人士填妥集體訴訟起訴書，由一位學校教師及一位政府僱員作為代表人，今日（4月21日）正式入稟聯邦法院起訴Optus。





Optus被指未能保護或採取合理措施去保護客戶私隱，違反了與客戶簽訂的合同以及澳洲的私隱和消費者法例。





Optus發言人回覆SBS新聞查詢，指已獲悉有關訴訟。「Slater & Gordon律師樓已知會Optus，已就去年9月針對Optus的網絡攻擊犯罪採取集體訴訟。」





「如此前表明，Optus將積極為任何此類訴訟進行辯護。」





起訴的對象包括Optus集團的旗下實體，包括Singtel Optus、Optus Mobile、Optus Internet、Optus Networks、Optus ADSL和Optus Satellite。





律師樓表示，參與起訴的人士無需支付律師費，費用由一個「信譽良好的訴訟資助者」負擔。





SBS新聞獲悉，其中一位參與起訴的人士為退休警員，他擔心曾被其拘捕的罪犯會獲取其住址而尋仇；一位家暴受害人則要額外花錢來加強家中安保設施來保護子女。





其中一位匿名申請人表示，資料外洩導致的後果、是否會有人傷害自己，都是未知之數。「我被詐騙恐怕只是時間問題，這是Optus帶來的持續的擔憂。」





