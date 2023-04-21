【Optus數據洩露】10萬人集體起訴：人身及財務安全堪憂

超過 10 萬名電訊公司 Optus 的現有及前客戶簽署了一份針對該公司去年個人資訊外洩案的集體訴訟起訴書。Optus已表明會抗辯。

Optus storefront

A class action has been launched over the 2022 Optus data breach. Source: AAP / Bianca De Marchi

電訊公司
Optus去年9月遭受網絡攻擊
，千萬名現有及過往客戶的個人資訊受到影響。黑客索取贖金的要求被拒絕後，在暗網公開了超過一萬名顧客的數據。

Slater & Gordon律師樓已代表10萬名受影響人士填妥集體訴訟起訴書，由一位學校教師及一位政府僱員作為代表人，今日（4月21日）正式入稟聯邦法院起訴Optus。

Optus被指未能保護或採取合理措施去保護客戶私隱，違反了與客戶簽訂的合同以及澳洲的私隱和消費者法例。

Optus發言人回覆SBS新聞查詢，指已獲悉有關訴訟。「Slater & Gordon律師樓已知會Optus，已就去年9月針對Optus的網絡攻擊犯罪採取集體訴訟。」

「如此前表明，Optus將積極為任何此類訴訟進行辯護。」

起訴的對象包括Optus集團的旗下實體，包括Singtel Optus、Optus Mobile、Optus Internet、Optus Networks、Optus ADSL和Optus Satellite。

律師樓表示，參與起訴的人士無需支付律師費，費用由一個「信譽良好的訴訟資助者」負擔。

SBS新聞獲悉，其中一位參與起訴的人士為退休警員，他擔心曾被其拘捕的罪犯會獲取其住址而尋仇；一位家暴受害人則要額外花錢來加強家中安保設施來保護子女。

其中一位匿名申請人表示，資料外洩導致的後果、是否會有人傷害自己，都是未知之數。「我被詐騙恐怕只是時間問題，這是Optus帶來的持續的擔憂。」
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Published 21 April 2023 1:20pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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