【Optus 全國癱瘓】數百萬人失去電話或上網服務

要點： 電訊商 Optus 出現全國技術故障，數以百萬計顧客的流動電話或上網服務中斷。

公司證實，顧客因一個網絡系統故障而受到影響，又指工程人員正在調查事件。

據報墨爾本鐵路服務亦因此而受到影響。

澳洲電訊商 Optus 出現全國技術故障，數以百萬計的個人及企業顧客受影響，失去流動電話及上網服務。





Optus 公司星期三 (11 月 8 日) 早上在其網頁指，公司工程人員正對一個影響顧客的網絡系統故障進行調查。





但截至澳洲東岸夏令時間早上 10 時，公司仍未知道造成嚴重系統故障的原因。





流動通訊網絡的用戶無法打通或接收電話通話，而流動電話上網服務亦受影響。另外，有部份身處海外的 Optus 顧客亦在社交媒體上表示，漫遊服務同樣受到影響，無法使用上網服務或撥打電話。



收聽報道 【Optus 全國癱瘓】公司稱服務正陸續恢復 無跡象指與網絡攻擊有關 SBS Chinese 08/11/2023 05:24 Play

使用 Optus 通訊網絡的 Coles Mobile 流動通訊服務供應商，亦在網頁上證實其服務出現中斷。



Optus「正調查事故原因」

Optus 一名發言人表示，公司正優先處理事件，以盡快修復系統。





公司向澳聯社 (AAP) 提供的一份聲明指：「我們正致力調查事故原因，並對此造成的任何不便致歉。」





「顧客一旦遇上緊急情況，仍可致電 000。」





但公司其後表示，透過固網電話撥打 000 將不能接通緊急服務部門。





公司建議公眾透過流動通訊網絡致電 000，指若手機接收到另一個通訊網絡供應商的信號，將能成功接通緊急服務部門。





維州消防及救護局 (Fire Rescue Victoria) 表示，受 Optus 故障影響，部份居民致電其電話號碼將受影響。



聯邦通訊部長魯能 (Michelle Rowland) 表示，已經與 Optus 公司就今次「嚴重」網絡問題進行通話，但暫未能指事件與網絡黑客攻擊有關。



她星期三較早前向 2GB 電台說：「我暫未能猜測，今次事故是否與某種形式的網絡黑客攻擊有關。」





她說：「我已與公司行政總裁聯絡，對方並沒指出 (事件與網絡攻擊有關) 這一點，故此我不會作出與之相反的言論。」



我只知道，今次事件正影響澳洲人，而公司顧客確實希望知道發生甚麼事。 聯邦通訊部長魯能 (Michelle Rowland)

「我敦促 Optus 透過任何可行途徑向公眾發佈有關資訊，並以此作為優先處理事項。」



銀行、企業、醫院、鐵路服務均受影響

維州及新州均有多間醫院表示，電話線路亦受 Optus 系統故障影響，並促請患者透過電郵與他們聯絡，直至另行通知。





聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 在社交平台 X 表示，其電話接線中心受 Optus 系統故障而無法接收電話，但銀行的自動櫃員機 (ATM)、網上銀行、手機程式、實體分行及其他服務仍然照常運作。





銀行指，顧客仍可透過應用程式或網上銀行聯絡顧客服務職員，但可能會出現延誤。





部份企業亦由於支付系統 EFTPOS 器材、電話及上網等服務中斷，而無法為顧客提供服務。





墨爾本鐵路服務星期三早上亦出現服務中斷，據報亦由於 Optus 系統癱瘓導致。





據稱，鐵路網絡由於出現通訊技術故障，所有大都會區鐵路服務約在上午 4 時 30 分起的停駛。



受通訊系統故障影響，墨爾本所有市區鐵路服務一度在早上約 4 時 30 分停駛。 Source: AAP / Joel Carrett 市區鐵路服務在約上午 6 時開始恢復，但預料繁忙時間期間將繼續出現嚴重服務延誤。





維州交通局發表的一份聲明指：「鐵路服務將有嚴重延誤，而隨著鐵路服務陸續恢復至正常時間表，局部服務亦可能會繼續出現延誤。」





「我們促請乘客使用 PTV 手機應用程式或網頁，查閱最新有關班次變更或取消的資訊。」





維州課程及評估局 (Victorian Curriculum and Assessment Authority; VCAA) 一名發言人證實，星期三的維州高考 VCE 考試將照常舉行。





