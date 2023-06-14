特朗普出庭應訊 否認有關機密文件的37項指控

要點： 前總統特朗普否認聯邦法院的指控。

特朗普是根據《間諜法》受到控罪。

特朗普的支持者和反對者聚集在邁阿密的法院外。

美國前總統特朗普否認聯邦法院就其離任時非法保留國家安全文件及對恢復文件的官員說謊的指控。





特朗普在邁阿密聯邦法院向美國地方法官古德曼 (Jonathan Goodman) 提出答辯，由此可能會引伸出未來幾個月開展的一場法律戰，相信當時特朗普亦正為 2024 年的總統大選進行競選活動。





專家表示，有關訴訟可能需要等一年或更長時間才能進行審判。





法庭內不允許錄影或作現場直播。



特朗普的前助手諾塔（Walt Nauta）亦出庭受審。





特朗普是第一位被指控犯有聯邦罪行的前總統。



當車隊在法院大樓外停下時，戴著讓「美國再次偉大」帽子並舉著美國國旗的支持者高呼「邁阿密支持特朗普」和「拉丁美洲人支持特朗普」。





特朗普一再宣稱自己是無辜的，並指責民主黨總統拜登的政府針對他。



周二（6月13日），他在社交媒體上稱領導起訴的特別檢察官史密斯（Jack Smith）是「特朗普的仇恨者」。





在特朗普的車隊離開特朗普多拉爾酒店（Trump Doral hotel）後不久，在社交平台 Truth Social 發文：「我們國家歷史上最悲傷的日子之一。我們是一個衰落的國家！！！」。





根據上周公佈的大陪審團起訴書，史密斯指控特朗普在 2021 年 1 月離開白宮時隨身攜帶了數千份敏感文件，並將它們隨意存放在他位於佛羅里達州的 Mar-a-Lago 莊園和他在新澤西州的高爾夫俱樂部，可能會洩露國家機密。



起訴書中的照片顯示，文件箱存放在舞廳的舞台上、浴室裡，並散落在儲藏室的地板上。





起訴書稱，這些記錄包括有關美國秘密核計劃的資料以及發生攻擊時的潛在漏洞。





這份包含 37 項指控的起訴書指控特朗普對試圖追回這些文件的官員說謊。



起訴書還指控特朗普與諾塔密謀保存機密文件並向聯邦大陪審團隱瞞這些文件。





諾塔曾在白宮和 Mar-a-Lago 莊園為特朗普工作。





最近發生的事件並未削弱特朗普重返白宮的希望。





在他被傳訊後，特朗普將從邁阿密飛往他位於新澤西州的高爾夫俱樂部，他計劃在那裡發表演講。



特朗普否認非法囤積機密文件和阻撓司法部取回記錄的指控。 Source: AAP / Marta Lavandier 特朗普的法律困境也沒有損害他在共和黨選民中的地位。





路透社及益普索周一（6月12日）公佈的一項民意調查顯示，特朗普在 2024 年總統大選的共和黨提名中仍遙遙領先於競爭對手，81% 的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。





在美國廣播公司新聞及益普索周末（6月10日）進行的一項民意調查中，47% 的受訪成年人認為文件案中的指控是出於政治動機，而 37% 的人表示並非如此。





特朗普的大多數共和黨提名對手都支持他，指責當局存在政治偏見。





其中一名候選人拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 在邁阿密法院外表示，如果他當選，他將赦免特朗普。





特朗普面臨的指控包括違反《間諜法》，該法將未經授權擁有國防資料定為犯罪，以及合謀妨礙司法公正，最高可判處 20 年監禁。



這是他面臨最高的刑期，因為如果罪名成立，他將同時服刑。





法律專家表示證據強而有力，史密斯表示，將於周三年便年滿 77 歲的特朗普將接受「快速」審判。





專家表示，處理機密證據的複雜性和特朗普律師的法律策略可能會使審判推遲一年多。



