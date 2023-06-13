【專家教路】 如何增加退休金又獲減稅

據一些退休公積金專家們表示，許多人都不知道擁有退休公積金的人士，是可以透過多種政府給予退休公積金稅務優惠的措施來節省數千元的稅款，但他們必須迅速採取行動。





專家們表示，一些像追加供款（catch-up contributions ）放入退休公積金內、共同供款（co-contributions）和為配偶供款（spouse contributions）等，如果使用得當，將會令大家的退休公積金為你賺取更多退休金。





根據一項由網上財務諮詢平台 Otivo 的最新研究發現，有三分之二的澳洲人並不明白他們的退休公積金所作的投資，同時， 亦只有三分之一的人曾經研究有關他們的退休公積金可以提供些什麼服務。





先看看追加供款這個政策，這個供款的官方名稱為結轉供款（carry forward contributions）。





根據現時稅務局有關追加供款的指示，澳洲人每年可以向其退休公積金供$ 27,500 的免稅供款，稱為優惠供款（concessional contribution）。 這個供款數字將包括其僱主的強制性供款及員工的稅前工資供款（salary sacrifice），大多數人的供款可能仍然未達到這個年度上限， 那麼，他們可以選擇在財政年度結束前增加供款至$ 27,500 。





自 2018-19 年以來，澳洲人可以對仍未使用的優惠供款結轉餘額來增加他們在退休公積金的供款。而為他們帶來更大的稅務減免。





不過，理財專家菲尼提醒大家說，這是有潛在的陷阱的。 對於一些在經濟上苦苦掙扎的人來說，將錢存入退休金是不明智的。同時，該供款上限在過去五年亦有改變，而這亦可能讓一些人感到困惑。





他說：『這個供款上限是直到 2021-22 財年才增加至$27,500 ， 而之前的財年，供款上限只有$25,000。』





大家可以上my.gov.au 並在稅務局（ATO）的頁面上點擊他們的退休金，以了解他們是否有資格使用結轉優惠供款，以及他們仍然有多少餘額可以供款。





另外，菲尼亦指出，一些擁有超過 50 萬元退休金的人士，便不能進行追加供款。





與此同時，還有其他方法可以將款項存入退休金內並享受稅務優惠，這些方法包括：





• 稅後供款（Non-concessional contribution），大家可以將自己的儲蓄放入退休金內，每年可以供款高達$ 110,000 ， 但這個並沒有稅務減免，只是將您的錢放入一個較為低稅款的退休金內。





• 配偶供款（Spouse contribution），適用於配偶收入低於$ 40,000 年薪的人，如果他們向伴侶的退休金中供款$ 3000 ，則可以抵扣$ 540的稅款。





• 共同供款（Co-contribution），收入低於$ 57,016 的人士為自己供款$1000進入其退休公積金內 ，政府會對他們的退休公積金供入最多 $ 500 。





由於退休公積金是以複利(Compound interest)的方式計算. 所以大家即時可以獲得百分之 50的回報。





不過，由於退休公積金對接受這些額外供款亦會有截止日期， 通常是在 6 月 20 日至 6 月 25 日之間，所以大家亦不要等到最後一分鐘才這樣做。



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