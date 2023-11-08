維州再發雷暴哮喘警報 已有數百患者入院

當局已對維州大部份地區發佈哮喘警告，除了Ballarat西部及 Kerang 南部並未受影響。
雖然預計是次的警告只會維持至周四（11月9日），而受警報的五個地區中有三個將會於今日恢復到低風險狀態。
但在警報生效的短時間內，已有數百人因為雷暴哮喘而到醫院就醫，墨爾本東南區醫院更是人滿為患。
據報，在過去 24 小時內，已有逾 230 人因為哮喘症狀入院，相對正常數字「大幅增加」。
維州緊急服務部（VicEmergency）警告，發現維州部份地區哮喘症狀增加。「由於雷暴活動和高草花粉水平的結合，民眾可能會出現哮喘症狀或呼吸困難。」
雷暴哮喘雷季通常由十月持續到十二月。本季已經發佈了多次警告。
澳洲史上最嚴重的雷暴哮喘在發生在 2016 年11月的墨爾本，當年曾因為雷暴哮喘的爆發，導致 14,000 人入院治療，10人死亡。
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