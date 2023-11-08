維州再發雷暴哮喘警報 已有數百患者入院

維州因為花粉、草粉濃度高，而且迎來暴風雨，強風，雷暴哮喘再敲響警報，短時間內已有數百名患者需入院治療。

How dangerous is the COVID-19 virus to people with Asthma?

雷暴哮喘可隨時致命。 Source: Getty / Getty Images/Xesai

當局已對維州大部份地區發佈哮喘警告，除了Ballarat西部及 Kerang 南部並未受影響。

雖然預計是次的警告只會維持至周四（11月9日），而受警報的五個地區中有三個將會於今日恢復到低風險狀態。

但在警報生效的短時間內，已有數百人因為雷暴哮喘而到醫院就醫，墨爾本東南區醫院更是人滿為患。

據報，在過去 24 小時內，已有逾 230 人因為哮喘症狀入院，相對正常數字「大幅增加」。

維州緊急服務部（VicEmergency）警告，發現維州部份地區哮喘症狀增加。「由於雷暴活動和高草花粉水平的結合，民眾可能會出現哮喘症狀或呼吸困難。」

雷暴哮喘雷季通常由十月持續到十二月。本季已經發佈了多次警告。

澳洲史上最嚴重的雷暴哮喘在發生在 2016 年11月的墨爾本，當年曾因為雷暴哮喘的爆發，導致 14,000 人入院治療，10人死亡。

其他州份居民亦可瀏覽
Canberra Pollen
網站了解所在地方花粉預測。
更多內容

澳洲龍蝦出口商和觀光學者對總理訪華有何期待？

【獨力上車難】單身貴族想貸款置業 貸款經紀：奢求

前總理譚保：艾巴尼斯不應聲援訪問以色列

【澳洲能否獨善？】床蝨危機蔓延 一文看應如何應對「不速之客」

【兩男童致命車禍】涉嫌超速司機據稱從未擁有合法駕駛資格

春季雷暴預計出現 雪梨、墨爾本、坎培拉等地或成「高危地點」

艾巴尼斯訪華取重要成果 兩國將重啟年度領導人對話

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 9 November 2023 10:30am
Updated 3h ago 11:17am
By Tracy Lo
Source: SBS

Share this with family and friends