春季雷暴預計出現 雪梨、墨爾本、坎培拉等地或成「高危地點」

本周較時間，澳洲大部份地區或會出現春季雷暴。





雖然 10 月份的風暴活動明顯低於平均水平，但由於風向改變，或使氣候出現突然轉變。





對於澳洲東部而言，偏北風造就理想的條件成就風暴。這一股風暴氣流除卻帶來溫暖及潮濕的空氣，亦使大氣變得不穩定，因而預料主要的風暴活動將會發生於新州的東南部地區，而墨爾本、坎培拉、荷伯特等地亦可能受影響。





澳洲氣象局高級氣象學家海因斯（Angus Hines）表示：「無論你身處澳洲的哪個地方，這一周的稍後時間都有很大的機會看到或聽到雷暴。」





周三（11月8日）的風暴將擴散到東部大部分地區。





這周，偏北風已經向南擴散，並抵達了塔州南部，為從昆州到荷伯特的午後對流活動作好準備。





海因斯表示，一些風暴有可能變得嚴重，可能會造成狂風、大雨和冰雹，特別是在維州和塔州地區。





新州南部的遠處亦有可能形成嚴重風暴，坎培拉和西雪尼亦可能在下午出現雷暴。





但更廣泛而言，昆州、南澳、北領地和西澳的大部份地區的雷暴風險則較小。





而在周四（11月9日），澳洲東部將再次出現風暴，而在新州南部則預計會發生強烈的風暴。





海因斯表示周四新州可能會受到最嚴重的影響，可能會向海岸方向擴展。





「因此，對於新州沿海的一些人口稠密地區，星期四可能是本周最可能出現風暴的一天。」





周四下午，雪梨可能會出現雷暴，並可能會觸發嚴重天氣警告。





降雨也許能為昆州和新州一些乾旱的地區提供了急需的降雨。





