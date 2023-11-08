新研究：久坐不動增早逝風險 每日活動22分鐘可抵銷

無論是坐在電腦前、因為塞車坐在車上或坐在電視機前，許多人在生活中越來越久坐不動了。 這令人擔憂，因為久坐與許多健康問題有關。





發達國家的人平均每天要坐9到10個小時。 無論是坐在電腦前、因為塞車坐在車上或坐在電視機前，許多人在生活中越來越久坐不動。





這令人擔憂，因為久坐與許多健康問題有關，包括肥胖、心臟病和某些癌症。 這些健康問題可能導致早逝。



新研究的發現

一項新研究表明，對於50歲以上的人來說，每天只需進行22分鐘的鍛煉，因久坐不動而增加的早逝風險，就會降低。





該研究小組綜合了兩項研究數據，一項來自挪威、另一項是瑞典和美國的共同研究。





這些研究包括大約 12,000 名年齡在50歲或以上的人，他們戴著穿戴式裝置，來追蹤他們在日常活動和久坐情況。



Source: Pixabay 研究在2003至2020年進行，期間參與者被追蹤至少兩年（中位數為5.2年）。





這些分析考慮了多種生活方式和健康因素，如教育程度、酒精攝取量、吸煙狀況以及心臟病、癌症和糖尿病的病歷記錄。 所有這些數據都與國家的死亡登記處相連接。



22 分鐘活動

共有805名參與者在追蹤期間死亡。 研究人員發現，每天久坐超過12小時的人死亡風險最高，比每天久坐8小時的人高出38%。





然而，這只在那些每天進行少於22分鐘的中度到劇烈體育活動的人身上觀察到。 因此，對於每天運動超過22分鐘的人來說，風險不再顯著增加，也就是說，其風險與每天久坐8小時的人大致相當。





無論總的久坐時間多少，當中較長的每日運動持續時間始終與較低的死亡風險有關。





例如，研究小組報告說，對於每天久坐少於10.5小時的人來說，每天額外進行10分鐘的中度到劇烈運動，可將死亡風險降低15%。 對於那些被認為高度久坐的人（每天久坐10.5小時或以上），額外的10分鐘運動可將死亡風險降低 35%。



這項研究有哪些限制？

研究小組無法評估，幾個月或幾年內體能活動或久坐時間的變化，會如何影響死亡風險。 而且這項研究只包括50歲及以上的參與者，這使得研究結果不太適用於較年輕的人。





此外，不同國家的文化和生活方式差異，可能會影響研究之間數據的測量和分析方式。



新研究指，每日活動22分鐘，除了例如跑步等的運動外，日常體能活動，也有助降低早逝風險。 Source: AAP 歸根究底，由於這項研究是觀察性的，我們不能肯定地得出因果關係的結論。 但這項研究的結果與越來越多的證據一致，探討了身體活動、久坐時間和死亡風險之間的關係。



正面的消息

先前有研究表明，體能活動可以抵消久坐不動帶來的健康風險。





好消息是，即使是短時間的運動也能產生這些正面影響。 在今次的研究，22 分鐘並不一定是一次過完成，是一個人一天運動量的總和，可能包括偶然運動（日常活動的一部分，如走樓梯）。





使用穿戴式裝置進行的幾項研究發現，短時間的高強度日常活動，如走樓梯或戶外家務活動，如修剪草坪或擦窗戶，可以降低死亡率、心臟病和癌症風險。





最近一項使用穿戴式裝置進行的研究發現，就中風和心臟病發作風險而言，持續3到5分鐘的中度到劇烈活動與超過10分鐘的運動帶來的好處相似。





其他幾項研究則發現，周末進行體能活動與一周內進行體能活動對健康的益處相似。





研究還表明，體育鍛煉和減少久坐時間對認知功能健康也有好處。





案頭工作等日常工作，會使人養成久坐不動的生活方式，這種生活方式可能很難改變。 但是，在日常生活中加入短時間的運動，對改善我們的健康和長壽有很大的幫助。





無論是午休時間快步走，還是走樓梯，甚至是在家裡做短時間的鍛煉，今次的研究都再次表明，每一分鐘的運動都很重要。





本文作者：





艾哈邁迪（Matthew Ahmadi，雪梨大學（University of Sydney）醫學與健康學院博士後研究員。



