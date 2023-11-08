艾巴尼斯訪華取重要成果 兩國將重啟年度領導人對話

在訪華的最後一天，澳洲總理艾巴尼斯與中國國務院總理李強在北京人民大會堂舉行會談。 雙方發表了《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。

China Australia

澳洲總理與中國國務院總理李強會晤，取得重要成果。 Credit: Liu Bin/AP/AAP Image

當地時間周二（11月7日）上午，澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國國務院總理李強在北京人民大會堂舉行會談。 雙方發表了《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。

雙方確認將重啟一年一度的領導人對話。

艾巴尼斯表示，隨著兩國貿易夥伴關係穩定，這場對話將持續下去。

艾巴尼斯表示：「我很高興來到北京，參加我們的年度領導人會議。現在這些會議將繼續下去，這對我們的關係非常重要。」

他表示，在上海，他仔細觀察了澳洲商業領袖和他們的中國同行的強烈意願，即推進（中澳兩國）的商業聯繫，為我們雙方服務。

「我們距離很近，經濟互補性很強，兩國人民關係密切，這是我們成為現在和未來的重要合作夥伴，」

他說，「這就是為甚麼全面恢復兩國之間自由、暢通無阻的貿易如此重要。」

中國國務院總理李強表示：「中方願同澳方一道，本著相互尊重、相互理解的精神，進一步加強對話溝通，深化政治互信，妥善處理分歧，讓合作持續成為中澳關係的主流，讓共贏體現在雙方合作的各個領域，推動中澳全面戰略夥伴關係持續穩健發展，給兩國人民創造更多福祉。」
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根據《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》，兩國領導人「再次確認支持中澳全面戰略夥伴關係」，並同意繼續和拓展在政治對話，雙邊貿易，氣候變遷、能源和環境，人文交流， 便利人員往來方面的接觸。

此次會晤是艾巴尼斯和李強在近期內的第三次交流。 9月，雙方在雅加達出席東亞合作領導人係列會議期間會面。 在同月於印度舉行的二十國集團（G20）領導人峰會期間，艾巴尼斯和李強在晚餐期間進行了非正式討論。

李強在會上引用中國諺語「一回生，二回熟，第三次見就是老朋友」，並向艾巴尼斯表示他「在中國社交媒體上看到的很多關於你訪華的短視頻，包括 你的演講和你穿著黃運動服在外灘跑步的視頻」，「大家都說有個澳洲來的帥哥。大家對雙邊關係的進一步改善都感到歡欣鼓舞。」

目前，艾巴尼斯已經結束對華訪問，他表示與中國領導層會談時，並無直接談及澳英美聯盟安全協議的問題。

另外，他已經抵達拉羅湯加島（Rarotonga），參加為期三日，即將舉行的太平洋島嶼論壇。

艾巴尼斯指今次的太平洋區會議將會討論區內的安全問題，包括中國同所羅門群島的密切外交關係。


艾巴尼斯說，太平洋島國論壇其中一個重點是去年的聲明中，大家認可太平洋大家庭的重要性，照顧區內的安全利益。但是這個太平洋大家庭亦是由個別主權國家組成，所以必須要尊重主權國家的自主權。

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Published 8 November 2023 12:18pm
Updated 3h ago 12:20pm
Source: SBS
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