艾巴尼斯訪華取重要成果 兩國將重啟年度領導人對話

當地時間周二（11月7日）上午，澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國國務院總理李強在北京人民大會堂舉行會談。 雙方發表了《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。





雙方確認將重啟一年一度的領導人對話。





艾巴尼斯表示，隨著兩國貿易夥伴關係穩定，這場對話將持續下去。





艾巴尼斯表示：「我很高興來到北京，參加我們的年度領導人會議。現在這些會議將繼續下去，這對我們的關係非常重要。」





他表示，在上海，他仔細觀察了澳洲商業領袖和他們的中國同行的強烈意願，即推進（中澳兩國）的商業聯繫，為我們雙方服務。





「我們距離很近，經濟互補性很強，兩國人民關係密切，這是我們成為現在和未來的重要合作夥伴，」





他說，「這就是為甚麼全面恢復兩國之間自由、暢通無阻的貿易如此重要。」





中國國務院總理李強表示：「中方願同澳方一道，本著相互尊重、相互理解的精神，進一步加強對話溝通，深化政治互信，妥善處理分歧，讓合作持續成為中澳關係的主流，讓共贏體現在雙方合作的各個領域，推動中澳全面戰略夥伴關係持續穩健發展，給兩國人民創造更多福祉。」



根據《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》，兩國領導人「再次確認支持中澳全面戰略夥伴關係」，並同意繼續和拓展在政治對話，雙邊貿易，氣候變遷、能源和環境，人文交流， 便利人員往來方面的接觸。





此次會晤是艾巴尼斯和李強在近期內的第三次交流。 9月，雙方在雅加達出席東亞合作領導人係列會議期間會面。 在同月於印度舉行的二十國集團（G20）領導人峰會期間，艾巴尼斯和李強在晚餐期間進行了非正式討論。





李強在會上引用中國諺語「一回生，二回熟，第三次見就是老朋友」，並向艾巴尼斯表示他「在中國社交媒體上看到的很多關於你訪華的短視頻，包括 你的演講和你穿著黃運動服在外灘跑步的視頻」，「大家都說有個澳洲來的帥哥。大家對雙邊關係的進一步改善都感到歡欣鼓舞。」





目前，艾巴尼斯已經結束對華訪問，他表示與中國領導層會談時，並無直接談及澳英美聯盟安全協議的問題。





另外，他已經抵達拉羅湯加島（Rarotonga），參加為期三日，即將舉行的太平洋島嶼論壇。





艾巴尼斯指今次的太平洋區會議將會討論區內的安全問題，包括中國同所羅門群島的密切外交關係。





