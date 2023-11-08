前總理譚保：艾巴尼斯不應聲援訪問以色列

澳洲前總理譚保（Malcolm Turnbull）表示，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）不應對以色列進行聲援訪問，將不會有任何成果。

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前總理譚保 （Malcolm Turnbull）（左）認為現任總理不應到訪以色列。 Source: Getty, AAP

要點
  • 譚保表示艾巴尼斯不應訪問中東。
  • 此前，莫理遜和約翰遜一同訪問了以色。
  • 譚保說，哈馬斯和以色列之間的戰爭應該結束。
兩黨聯盟前總理譚保（Malcolm Turnbull）表示，儘管許多國家領導人紛紛到以色列進行聲援訪問，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）不應前往訪問。 

譚保說，在要求中東地區停火的呼聲日益高漲之際，總理如果訪問中東不會有任何作用。 

儘管澳洲前總理莫理遜（Scott Morrison）和英國前首相約翰遜（Boris Johnson）一起到訪以色列，但譚保表示，艾巴尼斯最好還是將注意力集中在國內 事務上。

他周二對澳洲廣播公司（ABC）電台說：「除了表示同情和聲援，澳洲還能做甚麼？艾巴尼斯須在國內事務上集中精力，這是澳洲總理的職責，也是為了促進澳洲人民的利益 。」

譚保說：「讓炫耀留給莫理遜和約翰遜。」
譚保對前自由黨議員夏爾馬（Dave Sharma）提出艾巴尼斯應該訪問以色列的建議作出回應。 夏爾馬曾是雪梨Wentworth選區的議員，之前譚保一直持有該選區議席。

譚保表示：「夏爾馬不錯，曾是一名不錯的駐以色列大使……但他正在參加自由黨的預選，所以我能理解他為甚麼在這種情況下這麼說。」 
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哈馬斯與以色列之間的戰爭仍在繼續，據加沙衛生當局稱，加沙的死亡人數已超過一萬人，以色列和哈馬斯都拒絕接受停火呼籲。

譚保說，雖然以色列有權在10月7日遭到攻擊後進行自衛，但戰事應該結束。

他指出：「這非常困難，但加沙戰事越早結束越好，這是可怕的生命損失。」

「沒有人希望這場戰爭繼續下去，但同樣，哈馬斯的威脅也必須得到解決。」
綠黨議員周一在參議院集體離席，稱這是對政府未有就加沙衝突採取行動的抗議。

綠黨參議員法魯奇（Mehreen Faruqi）帶領她的參議院綠黨同事離席，呼籲巴勒斯坦領土自主。
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法魯奇直言，加沙已成為「兒童的墓地」，政府正在包庇以色列，使其免於承擔責任。

政府服務部長索頓（Bill Shorten）批評綠黨議員在國會的抗議行為。

索頓接受澳洲廣播公司電視台訪問時指出：「我認為綠黨的退席不會有任何幫助。我認為這只是政治秀。」 

他說：「我們希望確保我們支持的是人道停火。 我們希望看到無辜的巴勒斯坦平民得到援助物資。」
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Published 8 November 2023 6:01pm
Source: AAP
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