【以哈衝突】綠黨參議員集體離席 轟朝野兩大陣營隔岸觀火

要點 綠黨參議員在法魯奇 (Mehreen Faruqi) 發言後，綠黨11名參議員全部離席。

法魯奇聲稱政府和在野兩黨聯盟的「模稜兩可的花言巧語無法阻止戰爭罪行」。

聯邦政府重申支持以色列，但強調需要保護平民。

綠黨參議員在參議院會議期間集體中途離席，抗議工黨和兩黨聯盟對以色列持續攻擊加沙隔岸觀火，未有採取行動。





據以色列政府稱，哈馬斯 10 月 7 日發動襲擊，導致 1,400 多人死亡、200 多名人質被劫持，之後，以色列一直對加沙轟炸攻擊。





據哈馬斯控制的加沙地帶衛生部稱，自 10 月 7 日以來，加沙已經超過 9,770 人喪生。





綠黨參議員法魯奇 (Mehreen Faruqi) 表示，兩黨聯盟「在巴勒斯坦問題上道德淪喪」，而工黨則表現「無情、膽怯、懦弱」。





她說：「你在隔岸觀火，看著以色列屠殺數以萬計的巴勒斯坦人，卻沒有譴責以色列。 你拒絕呼籲立即停火。」



法魯奇表示，綠黨不會坐視不理，「看著你們自鳴得意但無所作為」。





她說：「模稜兩可的花言巧語無法阻止戰爭罪行。今天我們要將人民的抗議聲音帶入國會。」





其後，她舉起拳頭，高喊「解放巴勒斯坦」。





片段顯示法魯奇和其他 10 名綠黨參議員中途離開參議院會議廳。





當日較早前，在參議院的質詢時間，自由黨參議員帕特森 (James Paterson) 要求聯邦政府，譴責據稱由雪梨一名伊斯蘭教教士在周末發表的言論。





署理政府領袖法雷爾 (Don Farrell) 表示，警方正就此事展開調查。





聯邦政府在回應哈馬斯 10 月 7 日發動突襲時，表示支持以色列，但指以色列的行為是「關鍵」，並強調要保護平民。工黨呼籲「人道暫停」，以便提供援助。





外長黃英賢上周四稱，哈馬斯「是個怯懦的恐怖組織」，使用人肉作擋箭牌並匿藏在平民設施內，但這並不表示以色列毋須遵守國際法。





她說：「我們想提供糧食、水、藥品和燃料等人道主義物資，給有迫切需要的人，加沙人民不能再等了。」



綠黨參議員法魯奇稱，要將人民的抗議聲音帶入國會。 Source: AAP / Mick Tsikas 她又說，國際社會不會接受持續不斷有平民死亡。





「所以，當以色列的盟友敦促以色列保持克制、敦促以色列保護平民生命時，以色列傾聽至關重要。」





聯邦在野兩黨聯盟領袖達頓 (Peter Dutton) 敦促總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 前赴以色列，以示對盟友的支持。





工黨因對以哈衝突的反應，面臨國內的阿拉伯和穆斯林社群的強烈反對。法魯奇本身是穆斯林，她在議事廳披著一條阿拉伯頭巾 (keffiyeh) — 這條圍巾是支持巴勒斯坦人的象徵。





哈馬斯是巴勒斯坦一個軍事和政治組織，自2006年在加沙地帶的立法機關選舉勝出以來，一直在加沙掌權，並宣稱其目標是建立一個巴勒斯坦國，但拒絕承認以色列的存在。



