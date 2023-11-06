用兒歌驅趕露宿者 西澳市議會挨轟後停播

西澳的一個市議會表示，會停止播放用來驅趕無家者著名兒歌樂隊The Wiggles的歌。有指播放音樂只是地方政府用來驅趕露宿者的方法之一。

A homeless person is seen sleeping on a park bench

西澳一個市議會備受批評，因其不斷重複播放Wiggles樂隊的歌《炙熱薯仔》(Hot Potato) 以驅趕無家者。 Source: AAP / Dave Hunt

要點
  • 西澳一個市議會已停止播放用來驅趕無家者的一首The Wiggles樂隊的歌。
  • 有關注人士表示，除了播放音樂，市議會還有其他驅趕無家者的方法。
  • 露宿者變得越來越普遍，許多澳洲人面對難以負擔的住屋費用和生活開支的困難。
這個星期，西澳一個市議會備受批評，因其不斷重複播放The Wiggles樂隊的歌曲《炙熱薯仔》(Hot Potato) 以驅趕無家者離開公共場所。 

The Wiggles樂隊表示，他們反對其音樂被利用來驅趕露宿者，並要求停止播放。 

這並不是第一次。過去當地市議會或有關當局，曾試圖令公共區域變得不適宜露宿者睡覺。

Bunbury為何重複播放The Wiggles的音樂？

西澳的Bunbury市議會一直努力驅逐露宿者離開，位於珀斯以南的格雷厄姆·布里克內爾音樂廳 (Graham Bricknell Music Shell)。 

上星期四（11月2日），The Wiggles樂隊要求停止在該處播放他們的音樂。 

據報道，樂隊表示他們的音樂創作目的是為了帶歡樂給兒童，但當知道自己的歌曲被用在其他用途上時，感到失望。 

星期五，Bunbury市議會證實，在「仔細考慮」後已經在該處停止播放音樂。 

市議會在一份聲明中表示：「在全州各地，音樂是其中一種常用的被動方式，用於阻止民眾在某個區域長久聚集或，同時阻嚇可能出現的反社會行為。」 

「該音樂廳是備受歡迎的社區空間，其中舉辦不少本地活動，市民應該在參觀該處時感到安心。但不幸的是，市議會不停收到投訴，指該處出現反社會行為。同時，該處設施持續地受到破壞，對納稅人和市議會來說也是一筆財務開支。」 

聲明表示，市議會正與警方和相關機構合作，以處理露宿者「敏感而複雜」的問題。

市議會如何阻嚇無家露宿者？

澳洲研究議會(Australian Research Council) 的研究員、專門研究貧窮和無家者問題的帕塞爾(Cameron Parcell) 教授表示，播放音樂是一種「極有問題」的方式來驅趕露宿者離開公共空間。 

不過他表示，音樂只是市議會試圖阻嚇露宿者的方法之一。 

他說：「我們偶然會聽到這樣的例子，但我們知道更常用的做法是竪立敵意。」 

「有些市議會可能會在整個晚上開啟公園的灑水器，在長凳中間放置扶手；而有時候，他們會利用強制性的市議會手段或警察執法來推行這些敵意方法。」 
慈善機構Wayside Chapel的Bondi分部的領袖愛爾蘭(Joseph Ireland) 指這些方法皆為「非人性化」。 

他說：「我認為這可能源於對無家者和他們的故事缺乏理解，他們也可能不認識導致無家者出現的原因。」 

「我們這邊有很多露宿者，我們亦明白地方市議會和無家者之間的緊張關係。我們經常向兩邊倡議，希望找到一種人性化的方法來平衡兩方的訴求。」 

據2021年的人口普查，隨意挑選任何一個晚上，澳洲都有122,494人正在露宿。 

這比2016年的116,427人增加了5.2％。 

帕塞爾教授表示，隨著無家者的現象變得更普遍，雖然有更多人認識這個問題，但相關的資源和支援措施仍未能跟上。 

他指出，市議會不像州政府那樣有相關的機制，可以獲得資金來為無家可歸者提供服務。 

他說：「有些市議會可能處於一個棘手的位置，在缺乏相關資源的情況下得要解決問題。」 

「當然，這絕不代表，我們可以合理化報道所見的懲罰性手法。」 

澳洲如何改善無家者問題？

關注露宿者慈善機構Mission Australia的總監卡利斯特(Sharon Callister) 表示，生活開支上漲，加上缺乏可負擔住屋，導致無家可歸的人數不斷增加。 

她說：「大眾正面對生活和住屋開支上漲的艱難經濟時刻，還有家庭暴力、心理健康問題和自然災害等挑戰；假如缺乏重大承擔和資金，將難以解決公屋及廉租屋嚴重短缺的問題。」 

「我們盡力提供支持和關懷他們，但我們發現，當有人來尋求協助時，可負擔房屋的資源根本不夠。」 

帕塞爾表示，可負擔住房是解決無家露宿者問題的關鍵，並認為澳洲需要在政策層面處理這個問題，以減低澳洲的無家者比率。 

他說：「不只是管理問題，我們需要思考如何能結束和預防無家者出現的現象。」

「為了預防和結束無家者的現象，我們需要根本性的社會轉變……我們需要改變思維，重新思考可負擔住房的議題。」 

額外報道資訊由澳洲聯合新聞社(Australian Associated Press) 提供。
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Published 6 November 2023 4:51pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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