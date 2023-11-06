【以哈衝突】再多25澳洲人脫險返國 求政府協助被困親人撤離

要點 19名澳洲人在加沙被困三周後，抵達雪梨。

政府正推動人道停火協議，以助更多澳洲人撤離。

透過一道協議，數以百計的國際旅客得以從拉法口岸(Rafah crossing) 離開。

加沙地區正受哈馬斯與以色列的戰火煎熬。越來越多澳洲人從被圍困的加沙地區疏散後，現已回到家中。





這些成功從加沙撤離的澳洲人表示，他們仍有親人被困在戰區，所以未能夠慶祝自己安全脫險。





薩克爾（Mona Sakr）與丈夫 於周日（11月5日）晚上抵達雪梨機場，當晚一共25名被圍困的加沙地帶的澳洲人，通過。 暫時開放拉法過境點進入埃及後，順利回國。





薩克爾接受SBS新聞訪問時，留著淚說： 「我們還有家人在那裡。我正在看新聞，看看他們是否還活著。」





她說姐妹、兄弟，及所有家人還在加沙那裡。





其中有一家四口抵達在阿德雷德，有一家三口到達墨爾本，另外12名乘客搭乘商業航班抵達雪梨。





薩克爾在描述加沙缺乏食物、水和藥物的人道主義危機時哭了。 她因此病重，在埃及接受治療。





薩克爾的丈夫描述，「她（妻子）經歷了地獄般的經歷。我們無法形容它......這對我們來說已經三個星期了，我們生活在一場噩夢中。我們無法工作，我們無法吃飯，我們無法生存。 」





而這對夫婦感謝澳洲政府協助他們回家，並呼籲加沙的衝突停火。 「我們希望加沙停火能夠盡快實現。我們厭倦了每個人都無緣無故地死去。當地民眾正在失去（他們的年幼子女），失去他們的家園，民眾正在受苦。」





另一名抵達雪梨的年輕女子對與丈夫團聚感到高興，但對於被困在加沙的親人，表示擔憂。





她說：「我感到高興，但我的親人仍在那裡（加沙），希望天佑他們。」



抵達雪梨的年輕女子對與丈夫團聚感到高興，但對於被困在加沙的親人，表示擔憂。 Source: AAP / Jeremy Ng 當這群從加沙脫險的澳洲人離開雪梨機場時，他們加入接機的組織，高呼「自由巴勒斯坦」和「自由加沙」。



政府致力帶更多澳洲人回家

聯邦政府仍在協助67名在加沙的人，當中包括澳洲公民、永久居民以及其家屬。



官員呼籲，應該允許仍滯留當地的澳洲人及其家屬離境至安全地區。





外交及貿易部發言人表示：「我們持續與該地區的合作夥伴緊密合作，以確保那些希望離開加沙的澳洲人能夠盡快離開。」





該發言人說：「是否能夠離境取決於眾多因素，加沙的形勢依然極其嚴峻，且迅速變化。」



助理外長懷特斯(Tim Watts) 表示，目前在邊境暫時未有下一批澳洲人能離境。





他在周日說：「因為我們知道加沙的形勢有多麼危急，我們正積極努力爭取。」





「那邊確實是非常嚴峻、危害人道主義的處境......這也是為甚麼我們一直呼籲人道停火，以協助那些有迫切需要的人能安全地得到人道協助。」



星期日，親友等待從戰火紛飛的加沙逃離的澳洲人抵達雪梨國際機場。 Source: AAP / Jeremy Ng 上星期，在美國、埃及、以色列和卡塔爾之間的協商下，數百名國際公民得以自加沙越過邊境進入埃及。





10月7日，哈馬斯對以色列南部發動突襲，導致1,400人喪生，挾持超過240人；在這之後，以色列開始轟炸加沙。





加沙衛生官員在周日表示，已有超過9,770名巴勒斯坦人在當前戰爭中被殺。



