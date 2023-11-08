【兩男童致命車禍】涉嫌超速司機據稱從未擁有合法駕駛資格

雪梨一名被指從來未持有駕駛執照的男子被控嚴重危險駕駛導致兩名男童喪命。

SYDNEY FATAL CAR CRASH

雪梨 Ashcroft 高速致命車禍車身一分爲二 Source: AAP / STEVEN MARKHAM/AAPIMAGE

事發於星期一 (6/11) ，出事的超速汽車在雪梨西南面住宅區 Ashcroft 的街道上，撞向一棵樹及電燈柱，車身一分為二。 

27歲疑犯為 Sadlier 居民，被控 9 項罪名，包括兩項嚴重危險駕駛導致死亡罪，及事發後未有提供援助。
 
警方指疑犯駕駛的灰色福特 Falcon 房車當時在時速限制 50公里的街道上以超逾 45公里 時速行駛，結果失控撞上行人路。警方指司機從未持有駕駛執照。 

兩名分別 23 及 27 歲男子星期二 （7/11)下午在 Wetherill Park 警署被拘捕，然後在警員監察下被送到利物浦醫院檢查撞車時受傷的傷勢。
 
警方繼續調查事發經過，兩名喪生男童的身份未正式確認，但據警方透露分別為13 及14
。 

兩名死者的家庭星期二晚發表聯合聲明，表示對失去兩位摯愛的兒子及兄弟感到極度震驚及悲痛，並要求公衆尊重他們的私隱。
ASHCROFT CRASH TRIBUTES
Ashcroft 車禍現場悼念鮮花 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE
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Published 8 November 2023 1:31pm
By Jennifer Mok
Source: SBS

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