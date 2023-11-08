【兩男童致命車禍】涉嫌超速司機據稱從未擁有合法駕駛資格

事發於星期一 (6/11) ，出事的超速汽車在雪梨西南面住宅區 Ashcroft 的街道上，撞向一棵樹及電燈柱，車身一分為二。





27歲疑犯為 Sadlier 居民，被控 9 項罪名，包括兩項嚴重危險駕駛導致死亡罪，及事發後未有提供援助。







警方指疑犯駕駛的灰色福特 Falcon 房車當時在時速限制 50公里的街道上以超逾 45公里 時速行駛，結果失控撞上行人路。警方指司機從未持有駕駛執照。





兩名分別 23 及 27 歲男子星期二 （7/11)下午在 Wetherill Park 警署被拘捕，然後在警員監察下被送到利物浦醫院檢查撞車時受傷的傷勢。







警方繼續調查事發經過，兩名喪生男童的身份未正式確認，但據警方透露分別為13 及14 。





兩名死者的家庭星期二晚發表聯合聲明，表示對失去兩位摯愛的兒子及兄弟感到極度震驚及悲痛，並要求公衆尊重他們的私隱。

