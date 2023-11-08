澳洲龍蝦出口商和觀光學者對總理訪華有何期待？

要點 澳洲一位龍蝦出口商表示，總理艾巴尼斯訪華對貿易從業者來說是個「積極向好的信號」。

一位大學旅遊業學者表示，總理此行或將帶動澳洲旅遊業發展，但吸引中國遊客來澳還需一段時間。

總理艾巴尼斯稱與中國國家主席習近平的會晤「具有建設性」，並邀請其訪問澳洲。

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）對中國為期四天的訪問於昨天（11月7日）結束，這是自2016年以來澳洲總理首次訪華。





澳中貿易與旅遊業學者如何看待艾巴尼斯的中國之旅？



龍蝦出口商：「積極向好的信號」

在艾巴尼斯訪華的第二天（11月5日），他參加了在上海舉行的中國國際進口博覽會開幕式，並發表演說。





海鮮出口商黃女士Yuki Huang所在的Oscar Tasmanian Seafood是今年參加上海進博會，今年有大約250家澳洲企業參加。





黃女士表示自己很高興在進博會上見到總理，並認為這對從事澳中國際貿易的人來說，是一個「非常積極向好的信號」。





她說：「這是時隔七年澳洲總理再次訪華，對我們做出口方面的……是一個非常積極向好的信號。」





她告訴SBS中文，目前只有澳洲急凍龍蝦可以進入中國市場，活龍蝦的出口仍在討論中。



我們希望這次澳洲總理訪華，不光是海鮮這一塊，包括我們的紅酒、蜂蜜、牛羊肉都需要有進一步更好的訊號。 澳洲龍蝦出口商黃女士

澳洲龍蝦出口商Yuki Huang（右）表示，自己希望總理此次訪華能為從事澳中國際貿易的商人帶來好消息。 Credit: Yuki Huang

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自2020年，澳中兩國之間的活龍蝦貿易停滯後，澳洲龍蝦出口額從2018/19年度的7.5億元，跌至2020/21年度的3.8億元。





黃女士表示，除了中國消費者外，自己合作的澳洲漁民也都在翹首盼望，澳洲活龍蝦能重新進入中國市場。



他們辛苦一輩子在捕魚……他們當然非常迫切地希望龍蝦或是其他澳洲海鮮的出口量回到疫情前水準。 澳洲龍蝦出口商黃女士

但在2020年兩國關係最緊張的時候，中國對澳洲價值200億元的出口商品實施了貿易制裁。





現在，這一數字已降至20億元，中國政府正在對價值12億元的澳洲葡萄酒出口進行為期五個月的評估。



發展澳中兩國雙邊旅遊業

除了國際貿易之外，恢復澳洲旅遊業也被認為是艾巴尼斯此行的重要目的之一。





澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）商法學院旅遊與酒店管理講師文俊博士（Dr Jun Wen）說，這次訪問或將吸引更多的中國遊客到訪澳洲，對澳洲旅遊業「產生良好的影響 」。





但他表示，旅遊業的發展應該是「雙向的」，「我們也希望這一次，他們能討論一下怎麼能夠更好地歡迎澳洲遊客到中國旅行」。



我覺得如果想要更緊密地去發展兩國之間的旅遊產業，單方面一定是不可持續、長時間發展的，一定是雙邊的。 澳洲伊迪斯科文大學商法學院旅遊與酒店管理講師文俊博士

艾巴尼斯在北京參觀天壇，50年前，澳洲時任工黨總理魏德崙 （Gough Whitlam）也曾到訪北京天壇。 Credit: National Archives of Australia/AAP 儘管認為艾巴尼斯此次訪華，或將促進澳洲旅遊業恢復，但文俊預計今年內到訪澳洲的中國遊客，人數不會大幅增加。





文俊博士解釋，直飛航班數量有限和澳洲當地旅遊服務業萎縮，都是恢復澳洲旅遊業面臨的障礙。



原來專做中國市場的旅行社是非常多的，但經過了疫情，（珀斯）現在還在積極迎接中國出境遊客的公司已經不多了。 文俊博士

他說：「因為不光是遊客(數量)需要恢復期，這個產業也需要一個恢復的時間，特別是這些旅行社，他們更需要時間去重新制定商業計劃、去重新招聘人才。」



澳洲统计局的最新数据表明，截至2023年8月底，踏足澳洲的中国游客数量远低于2019年。 Source: AAP

兩國關係走上「正確的道路」

周一（11月6日），習近平在北京人民大會堂會見了艾巴尼斯，這是自去年二十國集團（G20）峰會以來兩位領導人首次會晤。





習近平說，艾巴尼斯的到訪開啟了澳中關係50年歷史的新篇章，並稱兩國關係「走上了改善發展關係的正確道路」。



周一（11月6日），艾巴尼斯和習近平在北京人民大會堂會晤。 Source: AAP / Lukas Coch

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在隨後的記者見面會上，艾巴尼斯表示這次會面「非常積極」，且「具有建設性」。



本次會面持續了一個多小時，比原定時間長，我認為這反映了雙方都在積極參與討論。 總理艾巴尼斯