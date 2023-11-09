一州份試行「四天上課周」 學生上課將更靈活？

昆州政府正推動一項從明年起由公立學校開始的改革。





根據昆州教育部發出的藍圖，學校可以考慮教師的可用性、學生和教職員工的「福祉和參與度」等因素，公立學校可以選擇比正常情況更短的周數，或可以選擇改變全部或特定年級的開學和放學時間超過 30 分鐘。





亦有機會可以選擇一周上學四天的上課模式。





州政府希望有關試驗計劃可以提高學生上課的靈活性，並改善全州學生的出勤率，但仍引來一些家長的擔憂。





一些學校已經在試驗較短的上學時間，但明年第四學期起，該州的大多數校園都將有實施四天制度的選擇。





新政策強調，校長必須確保對因交通限製或家庭問題而在預定日期開始前、放學後或不需要出勤日到校的學生進行監督。





昆州中學校長協會主席布雷肯里奇 (Mark Breckenridge) 證實，校長們最近收到了該藍圖，而且「目前…尚未提出任何擔憂」。





布雷肯里奇表示：「學生安全及監督他們是新程序的關鍵因素」。





他說：「對於12歲和13歲的初中學生，與11歲和12歲的學生相比，會有不同的安排。」





「我們意識到這些學生不能被送回家，因為他們需要家長的監督，我們不希望 12 歲和 13 歲的孩子在沒有監督的情況。」





「我想你會發現學校為國中生提供的不僅僅是監督； 這些教師將參與提供替代性學習。」





「但對於高中生來說，這是一種不同的對話，他們已經相當獨立，通過 TAFE 或大學進行額外的學習選擇，或者他們有一份兼職工作。」





昆州教育廳長格蕾絲（Grace Grace）表示，昆州學校預計「每周開放五天，周一至周五」。





教育廳長表示：「根據新政策對個別學校開放時間的任何變更，包括任何試驗，都必須得到地區主管的批准。」





「我希望任何改變上課時間的決定都將受到嚴格審查，不會掉以輕心，學生整個星期都會繼續參加學校活動。」





同時，她亦在周四（11月9日）時向媒體表示：「他們（教師）每周工作五天，確保學生都得到照顧。」





「就像我說的，這不僅僅是有一天我們鎖上門就沒有人出現。



這不是事情的全部。 昆州教育廳長格蕾絲（Grace Grace）

教育廳長表示，在製定藍圖時，已經諮詢了家長和照顧者以及家長教師團體和主要協會團體的意見。





她承認，教師短缺是推動學生靈活參與課外活動的因素。





「顯然，我們已經制定了全國勞動力計劃，眾所周知，澳洲每個州和地區都存在教師短缺問題，我們正在盡一切努力來實施該計劃。



