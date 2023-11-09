住屋危機持續 數據反映愈來愈多人找合租屋

澳洲儲備銀行行長洛菲利(Philip Lowe)曾建議，在租金危機不斷增加的環境下，有意租樓的澳洲人，應該多找一名室友灘分租金，或選擇繼續與父母同住，以助降低租金水平。





而最新有數據顯示，澳洲人越來越傾向於合租房屋，同時亦愈來愈多業主將家中多餘的房間租出。





網站Flatmates.com.au在過去一個月，網站會員的增加率為11.2%，比平常繁忙的月份九月還高，也比2022年十月份高出15.6%。





Flatmates.com.au在周四公布的數據顯示，十月份網站上的出租房間數量大幅增加，月增長9.7%，年增長38%，隨著生活成本的上升，大家開始尋找新的賺取額外收入的方式。





網站表示，有一半的出租物業來自業主，其中大多數是自己家中多餘出來的房間。自去年同期以來，出租房屋增加38%，反映業主租出多餘房間的趨勢。





在新冠疫情期間，人們因想要更多空間而離開合租房屋，這被視為造成低空置率和高租金上升的其中主要原因。





但Flatmates.com.au的社區經理Claudia Conley表示，這一情況正在改變。





她表示，在十月份看到的流量通常要到十二月才會看到，表明對合租住房的需求在旺季前就已經上升，她續指，2023年是Flatmates.com.au有史以來最繁忙的一年，因有創紀錄的夏季，且沒有出現典型的季節性冬季蕭條。





根據網站數據，住屋需求最高，但沒有空房的地區是雪梨郊區Clovelly，有 516 人在找尋住屋；第2名是在西澳的East Perth，有350人在尋找住屋，而第3名是新州的Elizabeth Bay，有 188 人在尋求住屋。





Flatmates.com.au表示，其會員中最大的群體年齡為25到34歲（佔會員32%）。其次是18到24歲的人（25%），35到44歲的人（17%），以及45到54歲的人（13%）。



關注住屋的組織Everybody's Home向衛報（The Guardian）表示，呼籲政府向租戶提供更多保護，包括限制租金上漲和對租房住宅實施更嚴格的最低標準。





組織發言人Maiy Azize表示，澳洲的社會房屋比例多年來一直在急劇下降，而租金、住房壓力和無家可歸問題卻急劇上升。





他直言，租房從未如此負擔不起，可供租賃的房屋數量已達到歷史最低點。住房壓力已成為導致無家可歸問題快速增加的原因之一。”





他表示，私人市場根本無法提供國家所需的可負擔住房，「在未來20年內，我們需要一百萬個公共和社區住宅來滿足不斷增長的需求」。





Claudia Conley表示，雖然愈來愈多人出租家中多餘的房間，但全國各地仍需要更多的房屋，以滿足不斷增長的共享住宿需求。





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