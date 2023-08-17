【住屋危機】國家內閣同意：全澳增房屋供應 每年限加租一次

全澳聯邦、州及領地首長在國家內閣會議達成協議，將再額外增加供應 200,000 間住宅，未來總共將會建造 120 萬間新居所。

Anthony Albanese speaking

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)表示，制定全國統一的租賃法律將更方便租客。 Source: AAP / Darren England

要點
  • 政府承諾額外增建20萬間居所，以擴大澳洲的住屋供應量。
  • 國家內閣也同意將限制每年加租一次。
  • 會議並討論制定驅逐租客的國家政策。
全澳各州及領地首長在國家內閣會議，同意一項計劃，包括提高全澳住屋供應目標。

總理艾巴尼斯宣布，從 2024 年 7 月開始，未來五年內將建造 120 萬間新住宅。

2024年起五年增120萬間住宅

新的建屋目標是在之前的國家房屋協議（National Housing Accord），當中承諾的建屋數字，額外增加20萬間居所。

總理表示，將撥款 30 億元支援各州及領地建設新房屋的計劃。

艾巴尼斯表示，與成效掛鉤的撥款，才是真正的激勵措施。

他周三(8月16日)在布里斯本對記者表示：「額外20萬間共值 30 億元的房屋，每增加一間居所可獲得 15,000 元的獎勵，比之前達成協議的100萬間房屋更多。」

政府還將為地方及州政府設立一項 5 億元的房屋支援計劃，促進在基建較好地段增加住宅供應。
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各首長在國家內閣會議上，還同意進行一系列租賃改革，包括限制每年只加租一次，並實施最低租金標準。

租賃改革包括制定全國政策，要求業主為驅逐租戶提供真實合理理由。

綠黨推動凍結租金遭總理拒絕

綠黨至今一直反對聯邦政府設立 100 億元的澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund），理由是政府對租客缺乏支援，該黨呼籲凍結租金。

總理表示，綠黨阻礙建設新的公屋和廉租屋。

他說：「有關的基金計劃，表明作為各個政治派別的州及領地政府，以至聯邦政府的認真態度，我們了解到供應是關鍵。」
工會呼籲徵收超額利得稅（super profit tax）以資助可負擔房屋

「你不能一邊說支持增加住屋供應，一邊投票反對澳洲房屋未來基金。」

總理表示，制定全國統一的租賃法律將更方便租客。

國家內閣還同意新的國家規劃改革藍圖，該藍圖將研究增加住屋供應的規劃和分區措施。

藍圖的一部份是推廣在靠近公共交通的地區，建設中高密度房屋，同時簡化審批途徑。
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Published 17 August 2023 1:27pm
Source: AAP
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